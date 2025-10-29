Interviu Anda și Joseph Adam. Concurenții Asia Express dau cărțile pe față. Ce nu vor uita niciodată de pe Drumul Eroilor

Anda și Joseph Adam au vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre expriența din Asia Express - Drumul eroilor. Iată ce au spus despre cel mai dur show TV.

Anda și Joseph Adam au acceptat provocarea Asia Express. Luna de miere devine din ce în ce mai interesantă cu provocări, amulete, misiuni și experiențe de neuitat.

Ce spun Anda și Joseph Adam despre participarea la Asia Express

Imediat după nuntă, Anda și Joseph au acceptat să facă parte din proiectul Asia Express. Deși programul de filmări se suprapunea cu planurile din luna de miere, cei doi au ales o expriență unică pe Drumul Eroilor. Echipa Adam a trecut până acum cu brio de misiunile celui mai dur show TV.

Și-au câștigat admiratori, dar și critici în parcursul de la Asia Expess, iar cei doi acceptă cu fruntea sus reacțiile stârnite în online.

În exclusivitate pentru a1.ro, Anda și Joseph au vorbit despre ceea ce nu se vede întotdeauna la televizor.

Ce misiune nu veți uita prea curând? Ce poveste și-a pus amprenta mai puternic de-a lungul competiției?

„Cred că misiunea care ne-a marcat pe amândoi cel mai mult este cea în care a fost filmat cimitirul unde trăiesc acele familii, copii născuți în cimitir, crescuți în cimitir, adulți care au îmbătrânit în cimitir. Deci ne-a marcat foarte tare. Adică eu chiar m-am abținut la maxim să nu îmi dea și mie lacrimile. Efectiv, în ziua aceea n-a mai fost nicio competiție, eu n-am mai fost bun de nimic. Nici nu mai știu unde și pe ce poziții am ajuns noi în ziua respectivă, n-a mai fost competiție”, mărturisește Joseph Adam.

„Am primit zeci de mesaje pe internet de susținere și chiar toată lumea ne întreba: <<E chiar așa? Cum se întâmplă? Cum trăiesc acolo?>> Adică noi n-am avut niciodată, eu personal am fost pe toate continentele din lumea asta și nici n-am auzit, nici într-un film n-am auzit așa ceva să fie”, a completat el.

„Este declarat oficial un cartier acolo, două milioane care să trăiască, să doarmă pe cripte adică își asumă ceva...” intervine și Anda.

„Adresa lor e în cimitir, îți dai seama”, mai spune concurentul Asia Express.

„Noi neștiind ce se întâmplă acolo. Am văzut că următoarea misiune era într-un cimitir, că scria Cemetery, nu știu cum, dar am zis că cine știe, ne pune să căutăm chestii pe acolo, zic pe după cavori, iar ne dă vreo hartă de-aia ca să ne pierdem. Dar nu ne-am gândit că va fi atât de șocant. Adică a fost foarte traumatizantă experiența, pentru că e ceva ce nu poți... mintea nu concepe și nu acceptă că un stat undeva pe globul ăsta acceptă ca două milioane de oameni să trăiască și să doarmă pe niște cripte. Adică pentru mine e ceva ce nu ar trebui să fie permis, legal vorbind, știi? Șocul a fost foarte mare. Mă rog, n-am fost oameni vreo săptămână după.

Noi am încercat acum prin cei din producție, să dăm de familia la care noi am fost, doamna aceea cu copiii, pentru că vrem să le trimitem niște pachete și dacă vom putea, bineînțeles, și avem cum, să le trimitem periodic și niște bani cu care să sperăm că, nu știu, se pot descurca mai ușor măcar să își ia mâncare, poate hăinuțe la copii, pentru că am văzut că ei mergeau și la școală. Undeva acolo exista o școală, că exista o uniformă mică pentru fetiță, agățată de geamul de la criptă și ne-a zis că aia e uniforma fetiței cu care merge la școală.

Am rămas mască. Am zis OK. E bine măcar că merg copiii la școală, că totuși ei încearcă cât de cât să aibă un minim de educație copiii, deși trăiesc în condițiile acelea”, a explicat Anda Adam.

„Din păcate, noi suntem prea mici ca să putem face ceva. Cred că acolo se poate face ceva la un nivel mult mai înalt așa și la nivel de stat”, a adăugat ea.

„La nivel internațional e incredibil. Cum să... Cum se zice în română, se înarmează?” spune Joseph.

„Da”, îi confirmă Anda.

„Se înarmează țările cu miliarde de dolari, în euro, orice monedă, ce mai contează, pentru niște arme. Și niște oameni în această parte a lumii, în ce hal trăiesc! Tu îți dai seama că nici 1% dacă ar da cineva, cândva sau niște țări împreună să ajute situația asta... S-ar face un cartier întreg, nu? Nu poți să trăiești în 2025 ca mai rău decât pe vremuri. Adică nici când era război cred că nu dormea lumea pe criptă”, continuă Joseph.

„Da, e foarte șocant, dar uite că există, dar noi ne dorim și sperăm că la un moment dat nu o să mai existe, pentru că cineva va lua măsurile necesare să schimbe chestia asta. Este inuman. Adică ăsta e cuvântul cel mai potrivit. Dar noi vom ajuta atât cât putem la nivelul nostru, că suntem prea mici în discuția asta ca să putem schimba noi ceva sau să putem ajuta în vreun fel real ce am văzut noi acolo”, este de părere artista.

Ce v-a surprins cel mai tare la reacțiile telespectatorilor?

„Avem foarte multe mesaje de susținere, pentru că este clar că nu pot să empatizeze cu toată lumea și nu ai cum să fii pe placul și gustul tuturor. Există și păreri pro, și păreri contra. Există oameni care ne susțin, oameni care ne critică, oameni care înjură, oameni care n-au ce face și își creează conturi false pentru a putea face tot felul de comentarii, în ceea ce privește toate echipele participante la emisiunea Asia Express. Știm că se poartă în online acest lucru, dar per total, feedbackul pe care noi îl avem este unul bun.

Avem multe cuvinte frumoase de la oameni căsătoriți, cupluri care ne felicită pentru ce facem acolo, că suntem un cuplu solid, că ne susținem, că, deși e foarte greu, sărim în continuare unul în ajutorul celuilalt și suntem o echipă, pentru că, de fapt, noi în emisiunea aceasta demonstrăm puțin mai mult decât celelalte echipe, fiind veniți într-un cuplu. Și suntem un cuplu căsătorit, de oameni căsătoriți. Tu practic demonstrezi în Asia Express dacă ești o echipă competitivă, dar noi demonstrăm și dacă suntem o echipă, noi ca familie, ca soț-soție. Deci provocarea pentru noi la Asia Express este dublă și cred că facem o treabă bună și cei care văd că noi facem o echipă bună și în viața noastră de zi cu zi și că suntem un cuplu solid și unit, bineînțeles, ne și felicită pe rețelele de socializare pentru realizările noastre”, spune Anda Adam.

Cum au reacționat copiii voștri când v-au văzut la televizor? I-ați încuraja să participe la un astfel de show?

„Copiii sunt foarte mândri de noi, chiar dacă pe rețele s-a vorbit în anumite feluri care nu sunt pe placul lor. Dar cum văd că după fiecare stage noi suntem tot acolo, chiar sunt foarte mândri. Acum, ei să meargă acolo, eu aș fi pro, nu?

Pentru că e o experiență de viață e ceva unic, ceva ce nu poți să plătești. Adică alții ar plăti să facă așa ceva. Ești ca un copil într-un joc, înțelegi? Totul-totul se face pentru tine să faci acest lucru. O echipă de o sută cincizeci de persoane care lucrează doar pentru tine să ajungi tu la steag, să faci niște jocuri”, dezvăluie Joseph.

„Să faci o probă, să duci o misiune la final. Adică e ceva foarte tare. Noi suntem foarte fericiți că am putut să facem parte din proiectul ăsta și, bineînțeles, că dacă ar fi să-și dorească copiii noștri acest lucru, cu siguranță am fi de acord cu acest lucru, pentru că oricum direcția în care noi le dăm educație și în care îi creștem este aia de supraviețuitori, pentru că acolo, da, trebuie să fii puternic, trebuie să fii un om pregătit pentru tot felul de urcușuri și coborâșuri ca în viață.

De fapt, emisiunea asta este despre o lecție de viață și trebuie să îți pregătești copilul și în viața de zi cu zi să fie așa. Pentru că viața nu este întotdeauna la superlativ. Lucrurile nu sunt întotdeauna roz. Așa că emisiunea asta este o experiență care te pregătește și pentru ale vieții, ca să zic. Deci e binevenită și atunci îți dai seama cât de puternic ești tu ca om și cât de pregătit ești să întâmpini și să dai piept cu viața, cu bune, cu rele, cu situații neprevăzute și cu provocări și cu adrenalină, cu de toate. Pentru că ai absolut tot cocktailul în Asia Express și cu sare, și cu piper, și cu dulce, și cu acru, și cu sărat, și cu prea condimentat sau deloc condimentat”, precizează concurenta Asia Express.

„Sau nemâncat, mai bine zis”, glumește Joseph.

A fost o lună de miere atipică. V-ați întors cu vreun cadou special de acolo?

„A fost o lună de miere cu ghilimelele de rigoare, ca să înțeleagă lumea, care la un moment dat a avut o problemă cu faptul că noi am pronunțat această lună de miere prea des, de parcă zici că există un instructaj de câte ori am voie să spun lună de miere sau nu”, spune Anda.

„Și care n-a înțeles toată gluma din spate”, explică Joseph.

„A fost o glumă și o caterincă în spatele acestei luni de miere”, spune și Anda.

„Adevărul a fost că... Nu, ideea de unde a pornit este că noi trebuia să mergem în luna de miere în această perioadă, când a fost Asia Express. Noi n-am știut. Am fost contactați de către producători și am anulat plecarea în luna de miere să venim aici. De aceea asta am zis după aceea, ca glumă, pentru mine să fie o lună de miere ieftină, cu 1 euro pe zi și o duc tot cum i-am promis în trei țări, că i-am promis că în luna noastră de miere vom merge în trei țări”, a explicat soțul artistei.

„Planul nostru era să plecăm o lună și să mergem în trei teritorii. Chiar despre asta vorbeam și el chiar mă întrebase ce țară aș vrea să vizitez sau unde n-am fost și aș vrea să merg, după care să încercăm să ne facem un plan de bătaie, chiar discutasem în perioada aia că aș vrea foarte mult să vizitez Tokyo. Nu am fost, dar mi-aș dori foarte tare să ajung în Tokyo. Și eram cu harta în față și ne gândeam: <<Hai să vedem dacă am merge în Tokyo, cum legăm, unde mai vrem să ajungem după aia.>>

Pentru că perioada în care noi am plecat la filmările Asia Express, adică respectiv februarie-martie, sunt lunile în care poți să pleci în insule, în zona aia acolo, în zona de Maldive, Bali, mă rog, unde pleacă toată lumea în luna de miere. E perioada cea mai bună de plecat acolo, în insule. Și atunci a coincis exact cu perioada de filmare și ne-am gândit că oricum am fi vrut să ajungem în zona Asia, Tokyo, după care vedeam ce insule puteam lega.

Fiind contactați de producători, am zis: <<Pai bine, spunem pas la planul nostru>>, că voiam să ne achiziționăm biletele de avion, să vedem cum le putem lega și i-am întrebat doar: <<Este 100% sigură plecarea în Asia? Pentru că noi ne anulăm plecarea asta a noastră în luna de miere>>, că doar ce avusesem nunt în vară. Și atunci au zis: <<Da, da, da, 100%.>> Și am zis: <<Pai bine, hai atunci înlocuim luna noastră de miere cu plecarea în Asia.>> Și a rămas glumița asta, chiar zisă și de reporterul nostru în primele testimoniale și a zis: <<Hai că n-ați mai plecat în luna de miere, deci plecați în luna de miere în Asia Express.>> Și de aici, de la chestia asta, a rămas duma asta cu: <<Vai, noi suntem în Asia Express, în luna de miere!>> Dar, bineînțeles, că va urma și luna noastră de miere, aia pe bune. Ăsta a fost doar un proiect foarte frumos”, a explicat Anda Adam.

„De acolo a pornit ideea asta de luna de miere, ca să se înțeleagă. Plus, după care noi am zis s-o folosim ca strategie să îndulcim lumea la autostop: <<Băi, suntem în luna de miere, luați-ne și pe noi>>, la cazare: <<Băi, n-avem unde dormi, n-avem bani. Mi-am dus soția în luna de miere.>> La toate poveștile să fie speech-ul nostru, că din păcate, iar, nu este timp de emisie destul. Și tot speech-ul nostru, pe care îl spuneam de zeci de ori pe zi, la autostop și la cazare, să obținem ceea ce vrem ne lua cinci, zece, cincisprezece minute. Încercam eu, încerca Anda. Și atunci noi băgam motivul ăsta”, mai spune și Joseph.

„Cum o să-i convingi pe oameni? Că ne întrebau: <<Dar voi ce sunteți?>> Noi veneam de la început cu speech-ul ăsta, că noi în primul rând suntem căsătoriți. Pentru că vezi că foarte mulți din cei care ne cazau erau cu familii, copii și se uitau puțin strâmb când vedeau o femeie cu un bărbat, nu? Și la cum arătăm noi, să te bage în casă, să te culci acolo, în casa lor, cu copiii lor, se gândesc, nu, la altele? Și atunci noi veneam cu speech-ul acesta prin care să arătăm credibilitate, în primul rând în fața oamenilor, că noi nu suntem doar un cuplu așa de îndrăgostiți, hai-hui prin Filipine sau prin Vietnam, le spuneam: <<Noi suntem husband and wife, noi suntem căsătoriți. Ia uitați, avem verighete, suntem soț-soție. Suntem în acest proiect foarte frumos, în emisiunea asta care e o provocare și suntem în luna de miere.>> Deci băgam asta ca un artificiu, că toți începeau să râdă.

În momentul în care încercam să-i convingem să ne dea cazare, îți dai seama că începeau să râdă, că: <<Și n-aveți bani?>> <<Păi n-avem decât 1 euro pe zi, dar soțul s-a scos acum. A zis că face luna de miere cu 1 euro pe zi.>> Și îi făceai să râdă Și atunci oamenii se relaxau spunându-le speech-ul ăsta la cazare. Vedeau că suntem un cuplu căsătorit. Le spuneam că și noi avem trei copii. Și atunci ei empatizau altfel cu tine în momentul în care le cereai să te culci în casa lor, alături de copiii lor veniți așa de pe stradă.

Și speech-ul nostru era foarte drăguț și empatizam cu oamenii. Și era și funny pe subiectul ăsta, că-ți dai seama că toți râdeau când vedeau că noi râdem că suntem în luna de miere și că soțul a ieșit cel mai bine la calcule, că ne costă luna de miere doar 1 euro pe zi. Adică era o glumă și un lucru de care ne legam ca să fim și credibili, să și empatizăm cu ei și astfel să obținem o cazare. De aici luna de miere cu Asia Express”, explică Anda. „Ne-am întors cu niște cadouașe d-astea ce ne-am luat noi din țara respectivă, gen suvenir. Ne-am luat niște d-astea specifice zonei respective.”

„Cafea am luat din Vietnam”, completează Joseph.

„Da, el adora cafeaua vietnameză”, punctează artista.

„Paf! Foarte bună”, spune Joseph. „Am luat tot felul de dulciuri de la ei, din cele din care ne dădeau localnicii la care eram cazați și cum le gustam la ei, când puteam, le cumpăram și noi cu puținii bani pe care-i aveam sau în ziua de pauză.”

„Un mango aveau super bun”, își amintește și Anda.

„Câte feluri de mango! Adică bomboane de ciocolată” spune și soțul său.

„Multe feluri de mango. Și mango crud, așa uscat, îl adoram. Le-am adus copiilor dulciuri d-astea mai specifice zonei respective. Deci cam astea-s cadouașele pe care ni le-am luat noi. Nu ceva în mod expres din luna de miere, pentru că nu a existat timp să cumperi vreun cadou sau să ai prea mult timp de shopping. Nu! Am fost noi în luna de miere, dar totuși eram într-o competiție care se cheamă Asia Express și nu aveam noi timpul necesar să ne răsfățăm ca într-o adevărată lună de miere”, completează Anda.

Ce ați descoperit unul la celălalt datorită aventurii pe Drumul erolor?

„Eu am descoperit că soțul stă tare bine cu nervii, că reacționează bine la nervii mei. Eu, că mă pot abține totuși de multe ori în situații foarte stresante și extreme, pentru că, în mod normal, poate că aș fi reacționat mult mai rău sau mai urât, dar am încercat să mă temperez mereu, mă simțeam mai echilibrată pentru că eram cu soțul lângă mine și atunci, asta zic, ne ajutam cumva că și el, când mă vedea că nu mai pot sau eram într-o situație stresantă, încerca să mă tempereze și invers. Și acum îl las și pe el să completeze. Eu am zis așa despre mine un pic și acum o să zică el despre el sau despre mine”, răspunde Anda.

„Da, păi a rezumat pentru amândoi oricum, dar ideea este că am descoperit la Anda, nu, că nu știam că e foarte ambițioasă. Adică nu se lasă nicicum, așa cum se vede și în imagini. Amândoi suntem foarte competitivi, am vrut să arătăm tuturor și, mai ales, că nu prea aveam susținerea colegilor, adică a echipelor adverse, mai bine zis, nu ne-am lăsat. De câte ori am fost propuși, adică votanți, nu propuși, la cursa de eliminare, am revenit tot timpul învingători. Deci am bătut”, spune Joseph.

„N-am avut timp să ne împrietenim cu ei prea mult, pentru că noi mereu eram în aceste curse, timp în care ei, evident, aveau timpul liber în care socializau, beau o bere, stăteau la o cafea. S-au împrietenit, s-au închegat mai bine ca prietenii, au empatizat, s-au consolidat mai bine ei acolo pe prietenie ca echipe și noi mereu am fost pe dinafară, pentru că noi am fost de fiecare dată la cursa pentru eliminare.

Și când noi terminam cursa, toată lumea se ducea la culcare. Deci nici nu aveai cu cine să mai vorbești, să mai scoți o vorbă, să faci o prietenie sau să faci o glumă. Ne-au și zis la un moment dat că: <<Păi da, dar voi nu stați niciodată să beți un drink cu noi.>> <<Păi n-apucăm, nu că nu ne-am dori. Normal că ne-am dori, dar când?>> Deci cam asta a fost”, relatează Anda.

Ați repeta experiența în aceeași formulă sau una diferită?

„Da, asta e marea întrebare de la toată lumea. Sincer, eu nu m-aș întoarce din nou la Asia Express. Adică, dacă ar fi să merg în Asia Express, oricum n-aș fi mers decât cu Anda. N-aș fi mers în altă formulă. Dar dacă mă întrebi: <<Te-ai mai duce?>> Sincer, nu. Pentru că, încă o dată, nu e regizat. Totul e foarte real. Cum am tot repetat, nu se arată destul cât tragem, cât suferim. Sincer, părem că ne-am mai plâns. Dar e normal să te plângi. Suntem întrebați, nu pot să nu le răspund reporterilor, în primul rând: <<Ți-a fost greu?>> <<Nu sau nu vreau să îți răspund. Da, mi-a fost greu sau nu>>”, răspunde Joseph sincer.

„Da, deci multe dintre plângerile noastre apar în testimoniale sau în ce spunem, pentru că suntem și întrebați la testimonial în care reporterul tău are un set foarte lung de întrebări și te întreabă ce s-a întâmplat acolo: <<Ce părere ai despre ce ți s-a întâmplat acolo, că s-a rupt nu știu ce sau că....>> Și tu trebuie să justifici. Și atunci, dacă se dă doar bucata aia unde tu ai răspuns cu ce s-a întâmplat acolo, pare că tu te plângi, dar poate tu ești întrebat de reporter: <<Ce, cum ai de argumentat sau ce ai de spus în legătură cu situația.>>

Dar eu aș mai merge la Asia Express. Evident, tot în formula asta cu soțul meu, dar într-o ediție specială în care să vină doar cupluri mixte, ca noi. Ca să fie super echilibrată toată treaba, fiind că, așa cum s-a văzut, echipa mixtă, de cuplu este cea mai dezavantajată, fiind o fată și un băiat. Pentru că întotdeauna echipele de fete au avut voie la un helper și atunci tot efortul practic nu se poate compara, fiindcă nu se împarte în mod egal. Și dacă s-ar face o ediție numai cu cupluri mixte, iubit-iubită sau soț-soție, prima sunt acolo. Abia aștept!” a conchis Anda Adam.

