Asia Express sezonul 8, 4 noiembrie 2025. Ce veste au primit concurenții de la Irina Fodor în timp ce își căutau cazare: „Nu cred"

În ediția 35 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025, concurenții au avut parte de o surpriză din partea Irinei Fodor. În timp ce își căutau cazare, echipele au primit o veste la care nu se așteptau.

Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 00:14 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 15:05
În ediția 35 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025, concurenții au avut parte de o surpriză din partea Irinei Fodor

Dan Alexa și Gabi Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au început în forță următoarea zi din etapa nouă a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor. Aceștia s-au prezentat, încă de la primele ore ale dimineții, la jocul pentru amuletă.

După cursa solo din ediția trecută, Olga Bacari a acumulat multă oboseală și stres. Așadar, concurenta nu a stat prea mult pe gânduri și a cerut ajutorul medicilor pentru a se pune pe picioare, chiar înainte de a pleca în misiune.

Situațiile tensionate, probele dificile, momentele neașteptate și replicile acide ale concurenților au fost nelipsite de pe micile ecrane ale publicului. Cele patru echipe rămase în competiția din Coreea de Sud au scos la iveală toate strategiile pentru a ajunge cât mai aproape de marea finală.

Cine a câștigat jocul de amuletă din ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025

Pentru că au ajuns pe primul loc la Irina Fodor, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au primit șansa de a participa la jocul pentru amuletă din ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025.

Aceștia au fost urmați de Gabi Tamaș și Dan Alexa. Așadar, doar două echipe au luptat pentru premiul de 1.000 de euro și cartonașe cu eroi.

Competiția a fost aprigă. Probele au dat mari bătăi de cap concurenților, în mod special lui Alexandru Ion care s-a „blocat” la o misiune ce părea imposibilă: să poarte o pălărie cu o panglică și să se folosească de ea pentru a da jos două bețe de pe suporturi.

După ce au reușit să ducă la final prima probă, echipele au trecut la următoarea. Vedetele au fost nevoite să rezolve câteva ecuații pentru a face rost de patru cercuri pe care le vor arunca pe coarnele unui taur fals.

„Facem tot ce e de făcut să-i batem pe prietenii noștri fotbaliști!”, a spus Alexandru Ion înainte de a începe jocul pentru amuletă.

Telespectatorii au avut parte de o întorsătură de situație în ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025. Deși au prins un avantaj uriaș la prima probă, Dan Alexa și Gabi Tamaș au întâmpinat probleme la aruncarea cercurilor.

În cele din urmă, cei care au reușit să arunce patru cercuri pe coarnele taurului au fost Dan Alexa și Gabi Tamaș. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au pierdut punctele la o diferență de două cercuri.

„E un început de zi foarte bun!”, a dezvăluit Gabi Tamaș.

„Au câștigat pe merit, au jucat bine acolo. Ce poți să comentezi? Ce să faci? Sunt mai buni decât am anticipat de acasă!”, a evidențiat Alexandru Ion.

„Am avut un joc amețitor! Avem o amuletă de 1.000 de euro de la Kaufland, penultima din acest sezon!”, a anunțat Irina Fodor.

În urma victoriei obținute, Dan Alexa și Gabriel Tamaș au fost nevoiți să decidă ordinea în care vor pleca în cursă celelalte perechi de vedete.

Prin ce probe au trecut echipele în ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025

Echipele au așteptat cu nerăbdare startul Irinei Fodor din ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025. Și de data aceasta, autostopul a reprezentat un mic obstacol pentru concurenți.

În ceea ce privește probele, vedetele au avut de îndeplinit sarcini la care nu s-ar fi gândit niciodată. Perechile au fost nevoite să meargă într-o stație de tren din Coreea de Sud și să caute o persoană care să recite o frază în română, iar mai apoi să cumpere pungi cu kaki.

Următoarea misiunea a fost o adevărată provocare pentru cei rămași în competiție. Aceștia au fost puși să livreze o cutie plină cu kaki unei familii din sat, însă nu înainte de a lucra într-o fabrică de procesare de kaki.

Echipele și-au testat răbdarea și ambiția, însă situațiile tensionate nu au întârziat să apară. Alexandru Ion a fost scos din sărite de cerințele pe care le avea judecătorul.

Tot în ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025, perechile de vedete au fost puse să joace un celebru joc din Coreea de Sud: Ddakji. După ce au găsit un localnic pe care să-l învingă, concurenții au plecat în căutarea unor cufere.

Ce mesaj au primit concurenții în timp ce își căutau cazare în ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025

Dan Alexa și Gabriela Tamaș, Olga Barcari și Karmen Simionescu, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Joseph și Anda Adam au avut parte de o zi grea pe Drumul Eroilor. Lucrurile au devenit și mai complicate pentru concurenți atunci când au fost anunțați că trebuie să își caute cazare.

„Mi-a căzut cerul în cap”, a fost replica lui Gabi Tamaș la vestea că nu o să descopere ce se află în cufăr.

În ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025, vedetele au depus eforturi uriașe pentru a face rost de un loc în care să doarmă, însă totul a fost în zadar. Așadar, Irina Fodor le-a transmis un mesaj neașteptat.

Toți au răsuflat ușurați după ce au aflat că vor merge să doarmă la hotel.

„Nu cred! Din negru s-a făcut alb!”, a mai spus Gabi Tamaș despre coechipierul său.

Tot în ediția 35 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 4 noiembrie 2025, Ștefan Floroaica și-a dat seama că a „pierdut” banii. Mai exact, acesta a luat din greșeala bluza lui Dan Alexa.

Asia Express se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Colaj cu două echipe din Asia Express - Drumul Eroilor în cursă
După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express sezonul 8, 4 noiembrie 2025. Olga Barcari a izbucnit în lacrimi. Ce a făcut-o să cedeze: „Nu mai pot, m-am ...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY!
