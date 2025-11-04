Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Echipele s-au reunit. Cine a ajuns pe primul loc la Irina Fodor. Ce veste au primit

În ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025, echipele s-au reunit. Cursa pentru concurenți nu a ajuns la final după ce și-au revăzut coechipierii, aceștia au fost nevoiți să plece într-o altă misiune pentru a se califica la următorul joc de amuletă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 00:25 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 00:18

Echipele de pe Drumul Eroilor au avut parte de o nouă provocare în ediția Asia Express de duminică, 2 noiembrie 2025. Irina Fodor a luat pe toată lumea prin surprindere cu o veste uluitoare.

Concurenții au fost uluiți de anunțul că trebuie să meargă singuri pe traseu. Unele vedete au fost nevoite să rămână alături de prezentatoarea TV pentru a participa la o serie de jocuri care vor influența în mod direct cursa, în timp ce coechipierii lor au plecat singuri în căutarea cartonașelor cu eroi locali.

Adrenalina, tensiunile și misiunile dificile nu au lipsit de pe micile ecrane ale publicului în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor. Participanții și-au depășit limitele pentru a strânge cât mai multe puncte.

Dan Alexa, Joseph Adam, Ștefan Floroaica și Olga Barcari au fost nevoiți să își caute cazare în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025

Nici bine nu s-au despărțit de colegii de echipă că Dan Alexa, Joseph Adam, Ștefan Floroaica și Olga Barcari au primit o veste neașteptată. După ce au făcut autostopul și s-au rugat de localnici să-i ducă într-o anumită locație, concurenții au aflat că trebuie să pună stop cursei și să își caute cazare.

Spre deosebite de cei din Filipine și Vietnam, oamenii din Coreea de Sud sunt mult mai înțelegători și dispuși să ajute. Vedetelor nu le-a luat mult timp până au găsit un loc în care să rămână peste noapte.

Joseph Adam a fost cel mai norocos. Soțul Andei Adam a reușit să doarmă într-o casă modernă unde tehnologia era pe primul loc. Acesta a fost primit cu brațele deschise de către localnicul care i-a oferit și o masă gustoasă.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat prima amuletă din Coreea de Sud. Ce s-a întâmplat

În timp ce colegii lor se aflau pe străzile din Coreea de Sud, Alexandru Ion, Karmen Simionescu, Gabi Tamaș și Anda Adam se bucurau de o cazare spectaculoasă și o cină savuroasă, pregătindu-se pentru probele dificile.

Prin ce misiuni neșteptate au putut să treacă vedetele în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025

Cursa solo îi poartă pe concurenți prin locuri fantastice din Coreea de Sud și le oferă ocazia de a descoperi o cultură profundă, construită pe respect, calm și disciplină. Prima oprire a vedetelor de pe traseu a avut loc într-un sat tradițional, unde aceștia trebuie să comunice fără cuvinte, ci doar prin mimă.

Ei au fost nevoiți să-i facă pe localnici să înțeleagă ce obiecte caută, doar prin gesturi, fără a vorbi și fără a intra în caselelor. Răbdarea lor a fost pusă la încercare atunci când au pornit la drum cu un clopoțel prins de rucsac.

După ce au încheiat această probă, concurenții au ajuns la cafeneaua Evanhada din Gyeongju, unde au fost nevoiți să învețe regulile de etichetă coreene. De asemenea, aceștia au descoperit și arta preparării Sipwon Ppang, dulciurile tradiționale coreene care datează din perioada Dinastiei Joseon.

Mai mult, concurenții și-au putut arăta abilitățile de vânzători. Aceștia au fost nevoiți să vândă un număr de prăjituri pentru a pleca în următoarea misiune. Sumele adunate și comportamentul lor din timpul probelor au fost evaluate cu atenție de judecător, primind cartonașe cu eroi.

Ultima probă solo are loc la Templul Bulguksa, acolo unde concurenții construiesc propriul Doltap, turnul tradițional din pietre care simbolizează echilibrul și răbdarea. Fiecare participant a primit un număr de pietre pe care trebuie să le așeze în funcție de rezultatele coechipierilor de la distanță.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 2 noiembrie 2025. Echipele au fost provocate să mănânce creaturi marine vii. Cum au început penalizările

În același timp, Anda Adam, Alexandru Ion, Karmen Simionescu și Gabi Tamaș au trecut prin jocuri dificile care au decis parcursul colegilor lor din cursă. Aceștia au fost nevoiți să își țină echilibrul în timp ce stăteau într-un picior, să tragă cu arcul și să caute litere din alfabetul coreean.

Ce echipă s-a reunit pe primul loc la Irina Fodor în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025. Concurenții au primit o veste neașteptată

După o cursă lungă și solicitantă, Dan Alexa, Ștefan Floroaica, Olga Barcari și Joseph Adam au reușit să ajungă la ultima destinație a zilei. Primii care s-au reunit în fața Irinei Fodor au fost chiar Alexandru Ion și colegul său.

Ștefan Floroaica a fost urmat de Dan Alexa, iar pe locul trei a fost Olga Barcari. Pe ultimul loc a ajuns soțul Andei Adam, Joseph Adam.

Tot în ediția 34 din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 3 noiembrie 2025, prezentatoarea TV a făcut un anunț important pentru concurenți. Presiunea și emoțiile au început să își facă apariția după ce Irina Fodor le-a spus că sunt tot mai aproape de finală.

„Nu vă mai despart, nu vă mai amestec, rămâneți împreună. Mai există doar șase zile de cursă. Să nu uităm că suntem în etapa semifinală. (...) Aici ducem totul la următorul nivel și la propriu, și la figurat! Azi începe sprintul final către calificările pentru marea finală. La capătul acestei curse am de dat biletul de aur. Așadar, asta este ultima ocazie de a aduna cartonașe cu eroi!”, a anunțat prezentatoarea TV.

La jocul pentru amuletă care va avea loc în ediția de mâine, 4 noiembrie 2025, doar două echipe vor participa. Cei care s-au calificat au fost Dan Alexa alături de Gabriel Tamaș, dar și Alexandru Ion alături de Ștefan Floroaica.

Asia Express se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

Colaj cu Irina Fodor și cele patru echipe de la Asia Express din etapa 9
După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Olga Barcari, la un pas să cedeze. Ce a enervat-o pe concurentă: „Mergem acasă...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
