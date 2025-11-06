Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 5 noiembrie 2025. Ce echipă a fost eliminată de pe Drumul Eroilor înainte de etapa finală: „Ne pare rău!”

O echipă a fost eliminată în ediția 36 din Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025, chiar înainte de etapa finală. Astfel, doar trei perechi au șansa de a merge mai departe în cursa din Coreea de Nord, fiind la un pas de marele premiu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 00:20 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 17:22
După o noapte în care au avut cazare la hotel, concurenții au plecat la careu mai încrezători ca niciodată în forțele proprii. Aceștia au așteptat cu nerăbdare să afle cine va câștiga biletul de aur ce îi va duce direct în finala Asia Express - Drumul Eroilor.

Irina Fodor a decis să nu-i țină prea mult în suspans în ceea ce privește parcursul lor în competiție. Prezentatoarea TV a început să calculeze punctele strânse de fiecare echipă în etapa nouă a sezonului 8.

Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Anda și Joseph Adam, Dan Alesa și Gabi Tamaș s-au bucurat la aflarea veștii că au primit puncte bonus în funcție de ordinea sosirii la ultima destinație din cursa de ieri.

Ce echipe au intrat la cursa pentru ultima șansă în ediția 36 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025

În etapa nouă a competiției, echipele au avut o sarcină foarte importantă. Pe lângă probele pe care le-au dus la final, concurenții au fost nevoiți să strângă și cât mai multe cartonașe cu eroi ce le pot influența soarta din emisiune.

Cei care au strâns cele mai multe puncte și au primit biletul de aur în ediția 36 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025, au fost Dan Alexa și Gabi Tamaș. Aceștia au fost luați prin surprindere de vestea primită de la Irina Fodor.

Așadar, concurenții au ocazia de a merge direct în Marea Finală a competiției, unde se vor „lupta” pentru miza uriașă a jocului alături de alte două echipe.

„Se vede cu ochiul liber că biletul de aur merge la Gabi și la Dan. Sunteți în finala Asia Express sezonul 8. Așa ceva! Bravo!”, a anunțat prezentatoarea TV.

„Am cam luat tot ce era de luat. Cred că a meritat!”, a dezvăluit Dani Alexa.

„Sunt foarte mândru și de Dan, și de mine. Sper să câștigăm finala!”, a punctat Gabi Tamaș.

Astfel, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Karmen Simonescu și Olga Barcari, Joseph și Anda Adam au intrat la cursa pentru ultima șansă. Cele trei echipe au avut de parcurs un traseu lung pentru a ajunge din nou în fața Irinei Fodor.

Prin ce probe au trecut echipele la cursa pentru ultima șansă din ediția 36 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025

Și de data aceasta, concurenții au avut o misiune importantă la cursa pentru ultima șansă. Aceștia au avut ocazia să intre în pielea unor artiști din Coreea de Sud, formându-și propria trupă de dans.

Echipele și-au ales un nume de scenă și au fost prezenți la o ședință foto pentru a realiza un poster promoțional. Mai mult, vedetele au mers în renumitul Seomun Market, unde au cumpărat accesorii potrivite pentru imaginea noii trupe.

Aventura a continuat cu o probă muzicală dedicată celui mai iubit cântăreț de folk-rock coreean, Kim Kwangseok. Perechile au ascultat una dintre piesele sale și au încercat să transcrie fonetic versurile, pentru ca apoi să le cânte și să descopere povestea din spatele cântecului ales.

Ultima misiunea pe care au avut-o de îndeplinit i-a pus într-o ipostază neașteptată. Concurenții au mers la Bronx Dance Studio, unde au avut parte de lecții intense de dans. După ce au învățat coregrafia, vedetele au început să danseze pe străzile din Coreea de Sud și să strângă cel puțin 50 de urmăritori pe contul de Instagram al trupei lor.

Ce echipă a fost eliminată de la Asia Express în ediția 36 a sezonului 8, de pe 5 noiembrie 2025

Din păcate, o echipă a fost nevoită să plece din cursa de pe Drumul Eroilor în ediția 36 a sezonului 8 Asia Express, de pe 5 noiembrie 2025. Ultima pereche ajunsă la Irina Fodor din cursa pentru ultima șansă a părăsit emisiunea.

„Știu că este un moment greu, poate cel mai greu din cursă. Știm foarte că astăzi o să plece o echipă acasă. Nu mai este un secret pentru nimeni. Și știu că este cel mai frustrant lucru din lume să ajungi până în etapa nouă și să fie nevoie să pleci acasă înainte de ultimul pas.

Acesta este concursul, iar cineva trebuie să plece acasă. Acum nu se mai pune problema că acel cineva este mai slab decât ceilalți concurenți sau că nu a învățat cum să se descurce. Este vorba că există ghinioane! Ține și de noroc la mașini, și la oameni...”, a spus prezentatoarea TV.

„Aveam senzația că suntem în purgatoriu!”, a spus Alexandru Ion în timp ce aștepta vești de la Irina Fodor.

„Le-am simțit disperarea”, a mai adăugat Karmen Simionescu.

În etapa finală Asia Express sezonul 8 intră doar trei echipe, iar acestea sunt: Dan Alexa și Gabriel Tamaș, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Așadar, Anda Adam și soțul ei, Joseph, au fost nevoiți să părăsească emisiunea.

„Ne pare rău pentru ei. Consider din tot sufletul meu că sunt o echipă puternică. Orice le-ai face...s-au ținut foarte bine!”, a dezvăluit fiica lui Adrian Minune.

„Felicitări pentru parcursul ăsta! Sincer, nu ne așteptam ca Anda și Joseph să ajungă atât de departe!”, a mărturisit Dan Alexa.

Asia Express se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

