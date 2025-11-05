Antena Căutare
Asia Express sezonul 8, 5 noiembrie 2025. Concurenții au dansat pe străzile din Coreea de Sud. Cine a făcut un show de zile mari

Karmen Simionescu și Olga Barcari, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Anda și Joseph Adam au avut parte de o provocare neașteptată. Concurenții au dansat pe străzile din Coreea de Sud, făcând un show de zile mari.

Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 23:50 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 17:21
Karmen Simionescu și Olga Barcari, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, Anda și Joseph Adam au avut parte de o provocare neașteptată | Antena 1

Cursa pentru ultima șansă s-a dovedit a fi una foarte dificilă. În ediția 36 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025, echipele au fost puse să își facă propria trupă.

Pentru început, concurenții și-au ales un nume de scenă, iar mai apoi au pornit în Seomun Market pentru a cumpăra accesoriile potrivite stilului lor de dans. Aventura a continuat pentru vedete la un studio, unde au făcut o ședință foto profesională.

După ce și-au ales poza care urmează să atingă standardele de frumusețe din Coreea de Sud, perechile de vedete au plecat într-o misiune muzicală dedicată celui mai iubit cântăreț de folk-rock coreean, Kim Kwangseok.

Cursa i-a dus pe concurenți și la Bronx Dance Studio, unde au avut parte de lecții intense de dans. După ce au învățat fiecare pas al coregrafiei, echipele au pornit către zonele aglomerate ale orașului în care se aflau pentru a face un show de zile mari.

Cum s-au descurcat echipele la dans în ediția 36 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025

Cea mai mare provocare pentru concurenți din ediția 36 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 5 noiembrie 2025, a fost dansul. Aceștia au reușit să facă un show de zile mari pe străzile din Coreea de Sud cu mișcările lor.

Echipele au avut și o misiune importantă: să strângă cel puțin 50 de urmăritori pe contul de Instagram al trupelor.

Cei care au reușit să atragă atenția tuturor privitorilor au fost Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Localnicii au fost fascinați de energia pe care au transmis-o concurenții în timp ce dansau.

„Am și uitat că suntem la Asia Express”, a dezvăluit Anda Adam.

Deși a uitat mișcările învățate la studio, Ștefan Floroaica a improvizat. Acesta s-a descurcat de minune, fiind în centrul atenției cu schemele sale de Jackie Chan.

„Era să cad!”, a spus el după ce a stat în mâini.

„Poliția dansului urma să ne amendeze!”, a mai adăugat Alexandru Ion despre momentul lor de dans.

În cele din urmă, echipele au reușit să strângă 50 de urmăritori și au pornit către locul în care se afla Irina Fodor.

Asia Express se vede în fiecare duminică de la 20:00, luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Asia Express - Drumul Eroilor

Asia Express - Drumul Eroilor, ce poate fi urmărit și pe AntenaPLAY, marchează o rută spectaculoasă prin Filipine, Vietnam și Coreea de Sud, purtând concurenții prin peisaje exotice, provocări extreme și culturi fascinante.

Finala acestei ediții va avea loc în inima Coreei de Sud, în spectaculosul Seul, oferind un cadru memorabil pentru deznodământul uneia dintre cele mai dure competiții televizate.

După regulile deja bine știute, fără telefon, fără cazare și fără transport, cu doar un dolar în buzunar, cele nouă perechi vor înfrunta culturi complet diferite, diferențe mari de temperatură, vor învăța despre eroi vechi, dar și eroi ai generației Z, vor învăța mai multe despre ei și partenerii lor, și vor face tot posibilul să ajungă în Seoul, destinația finală a acestui sezon.

