Gabi Tamaș a intrat în bucătăria lui Chef Orlando Zaharia. Ce surpriză i-a pregătit Eroul juratului Chefi la cuțite

Chef Orlando Zaharia l-a invitat pe Gabi Tamaș în bucătăria restaurantului său. Iată ce surpriză i-a pregătit câștigătorul Asia Express - Drumul Eroilor.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 14 Noiembrie 2025, 12:37 | Actualizat Vineri, 14 Noiembrie 2025, 13:04
Gabi Tamaș și Chef Orlando Zaharia au avut parte de o întâlnire plină de surprize. Înainte de a-l pune la încercare în bucătărie pe câștigătorul Asia Express, juratul Chefi la cuțite a avut parte de o surpriză.

Ce i-a pregătit Gabi Tamaș lui Chef Orlando Zaharia: „Vreau să știu ce poate”

Chef Orlando Zaharia a ajuns pe terenul de fotbal pentru a-l duce pe Gabi Tamaș în bucătăria restaurantului său. Acesta nu se aștepta însă la surpriza pregătită de fotbalist.

„Îl luăm direct de pe terenul de fotbal la mine la restaurant să gătim împreună”, spune juratul Chefi la cuțite în videoul postat. „Vreau să știu ce poate!”

Înainte de a-și arăta abilitățile în bucătărie, Tamaș i-a pregătit un antrenament de foc juratului Chefi la cuțite.

„Am plecat să-l iau pe Gabi Tamaș și să-l aduc la mine la bucătărie. Mi-a zis că e mare gurmand și că îi place să gătească. Doar că... surpriză! Am ajuns eu pe terenul de fotbal”, anunță Chef Orlando Zaharia pe TikTok.

Însă nu doar Gabi Tamaș este supus la teste, ci și Chef Orlando Zaharia. Câștigătorul Asia Express - Drumul Eroilor a profiat de faptul că juratul Chefi la cuțite a jucat fotbal în tinerețe și l-a ”invitat” pe teren. În ciuda protestelor lui Chef Orlando, temându-se că se a face de râs, Gabi Tamaș l-a încurajat să îmbrace echipamentul sportiv.

„Gătești tu, eu joc fotbal”, îi precizează Tamaș. „Schimb de experiență! Eu vin la tine, tu mă înveți să gătesc. Și tu ai venit prima dată la mine.”

„Păi aici ne-am întâlnit”, spune Chef Orlando.

„Ți-am pregătit ceva frumos, avem și portar”, îl invită Tamaș.

Chef Orlando Zaharia s-a închinat înainte de a intra pe teren: „Doamne ajută, să plec întreg de aici!”

Gabi Tamaș este surprins de abilitățile juratului Chef la cuțite pe teren: „Cu puțină pregătire, cred că poți să joci și fotbal.”

La final, Chef Orlando Zaharia iese pe targă din teren, după o sesiune de antrenamente care l-au ”fiert” la foc mic.

Cei doi își predau ștafeta, Asia Express - Drumul Eroilor ajungând la final miercuri seara, iar duminică începând un nou sezon Chefi la cuțite, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
