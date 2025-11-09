Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă de pe Drumul Eroilor. Prin ce probă au trecut echipele

Doar trei echipe au ajuns în semifinala sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor. Înainte de a pleca în cursă, Karmen Simionescu și Olga Barcari, Dan Alexa și Gabi Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au aflat că mai există un singur joc de amuletă la care pot participa.

Marea Finală a sezonului 8 Asia Express se apropie cu pași rapizi. Karmen Simionescu și Olga Barcari, Dan Alexa și Gabi Tamaș, Ștefan Floroaica și Alexandru Ion sunt cele trei echipe care au ajuns în semifinala competiției.

În urmă cu o ediție, Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, au fost eliminați din emisiune după cursa pentru ultima șansă. Așadar, doar trei perechi au avut ocazia de a merge în etapa finală a reality show-ului.

Probele devin din ce în ce mai dificile, iar răbdarea concurenților a fost pusă la încercare în ediția 37 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025. Prima parte a semifinalei s-a dovedit a fi una plină de provocări.

Au ieșit la iveală strategii și detalii neștiute, iar echipele au făcut tot ce au putut pentru a rămâne în competiție. Toți au pornit la drum cu un singur gând: că ar putea câștiga premiul cel mare al emisiunii.

Prin ce probe au trecut echipele în semifinala sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025

Concurenții au avut parte de o nouă experiență de neuitat în ediția 37 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025. Prima parte a semifinalei i-a dus pe aceștia la Gosrak Jang Park, unde au devenit ucenicii unui maestru coreean, fiind nevoiți să pregătească un butoi de sos de soia pentru fermentat.

Misiunea nu a fost deloc simplă. Echipele au ținut cont de ritualurile tradiționale. Așadar, au strivit boabelor de soia cu picioarele goale, au construit cărămizi de meju și au decorat un butoi cu un șnur protector din pin, ardei iute și cărbune, urmând să facă o rugăciune pentru a încheia procesul.

Aventura din Asia Express - Drumul Eroilor i-a dus pe concurenți în Daejeon, unde au învățat cum se prepară kimchi-ul. Mai mult, perechile de vedete au fost nevoite să guste acest preparat și să identifice pasta corectă de ardei iute folosită în realizarea lui, numită și Cheongyang.

Ce echipe s-au calificat la ultimul joc de amuletă de la Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025

Tot în ediția 37 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025, echipele au primit o veste neașteptată de la Irina Fodor. Prezentatoarea TV a anunțat ultimul joc de amuletă al competiției.

Această noutate i-a făcut pe concurenți să își depășească toate limitele fizice. Perechile de vedete s-au întrecut într-o cursă contracronometru, sperând că se vor califica la jocul pentru amuletă.

Cei care au ajuns pe primul loc la Irina Fodor au fost Dan Alexa și Gabriel Tamaș, fiind urmați de Ștefan Floroaica și Alexandru Ion. Actorii au fost uluiți când au văzut cine s-a semnat pe caiet înaintea lor.

„Uite așa ne-a crescut inima!”, a fost reacția lui Gabriel Tamaș.

„Deci ei au ajuns înaintea noastră. Noi am plecat înaintea loc, dar alea trei minute care s-au adăugat pentru că a ratat doamna ieșirea au făcut diferența. Important era să ne calificăm la amuletă!”, a dezvăluit Alexandru Ion.

Pe ultimul loc au fost Karmen Simionescu și Olga Barcari. Cele două concurente nu au avut șansa de a juca pentru marele avantaj din etapa finală, însă au așteptat cu nerăbdare să afle cine a câștigat miza mult dorită.

Cine a câștigat ultima amuletă din sezonul 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025. Prin ce probă au trecut echipele în semifinală, după acordarea avantajului

Jocul de amuletă din ediția 37 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 9 noiembrie 2025, a pus la încercare ambiția și răbdarea concurenților. Ștefan Floroaica și Alexandru Ion au întâmpinat probleme la care nici măcar nu s-au așteptat.

„Noi vom face în felul următor. Unul dintre voi va fi căutătorul, iar celălalt va descrie. Cel care va descrie va rămâne aici cu mine și va povesti despre o piatră funerară, o va descrie dintr-o poză. Celălalt va merge și va căuta piatra funerară în parc. Când ajunge la ea o să folosească un șablon, un carton decupat cu mai multe găuri și litere. Voi trebuie să potriviți acest șablon în așa fel încât litera respectivă să fie în gaură. O să observați că lipsește o literă de pe șablon. Acolo se va potrivi perfect o literă din textul de pe monument.”, a dezvăluit Irina Fodor.

„Doamne, e mai greu decât mă așteptam!”, a spus unul dintre concurenți.

După o misiune dificilă, Dan Alexa și Gabriel Tamaș au câștigat jocul de amuletă. Aceștia s-au descurcat de minune, reușind să termine proba înaintea actorilor.

„Ne bucurăm foarte mult pentru că i-am bătut pe rivalii noștri în competiție, și cu pauze”, a zis Dan Alexa.

„E pentru prima dată când mă simt frustrat și neputincios!”, a mărturisit Alexandru Ion.

Pentru că au ieșit victorioși, Dan Alexa și Gabriel Tamaș au primit un avantaj în cursă: să aleagă echipele pentru următoarea probă. Aceștia au fost luați prin surprindere când au aflat că vor juca un joc celebru din serialul Squid Game.

„Ne-a trecut toată supărarea!”, a mai fost reacția lui Ștefan Floroaica după ce a aflat avantajul colegilor de emisiune.

