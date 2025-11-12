Interviu Alexandru Ion și Ștefan Floroaica. Concurenții Asia Express retrăiesc cu emoție marea finală: „Ne-a plăcut foarte mult..”

Alexandru Ion și Ștefan Floroaica vorbesc în exclusivitate pentru a1.ro despre parcursul lor la Asia Express. Iată ce amintiri prețuiesc de pe Drumul Eroilor.

Asia Express - Drumul Eroilor se apropie de final în această seară. Alexandru Ion și Ștefan Floroaica vorbesc în exclusivitate pentru a1.ro despre emoțiile, oamenii și experiența trăită în cele trei țări.

Citește și: Asia Express își desemnează câștigătorii diseară, de la 20.30! Show-ul a fost din nou lider de audiență în data de 11 noiembrie

Ce a însemnat Asia Express - Drumul Eroilor pentru Alexandru Ion și Ștefan Floroaica

Acorii Alexandru Ion și Ștefan Floroaica au dat dovadă de multă armonie, forță, inteligență și spirit de glumă în aventura Asia Express. Ajunși până în marea finală, cei doi au dezvăluit lucrurile care le-au rămas în minte și în suflet după întreaga experiență.

Articolul continuă după reclamă

De obicei, întrebăm ce probă li s-a părut dificilă concurenților, însă de data asta am vrea să aflăm de la voi ce probă v-a plăcut cel mai mult

„Cel mai mult ne-au plăcut amuletele. Clar, amuletele”, spune Alexandru Ion.

„Toate pe care le-am jucat și că le-am câștigat, și că le-am pierdut. Ne-a plăcut foarte mult să ne jucăm. Asta a fost, de fapt, marea plăcere și cred că avem una sau două pe care le putem nominaliza: aia cu bicicleta...” adaugă Ștefan Floroaica.

„Cu lanțul, că ni s-a rupt lanțul la bicicletă. Și am revenit apoteotic. Cred că aia a fost. Cred că a fost și... Nu, n-a fost prima pe care am câștigat-o, a fost a doua, dar aia ne-a plăcut foarte tare. Și... pe care le-am mai câștigat?

„Am mai câștigat”, încearcă să-și aducă aminte și Ștefan.

„Aia manananggalul”, spune Alex.

Citește și: Mesajul emoționant pe care Olga Barcari l-a transmis după eliminarea din semifinala Asia Express - Drumul Eroilor

„Da, hai să zicem că acolo cumva eram favorizați fiind băieți. Alergam mai repede. Nu știu, mă gândesc. N-a fost așa o poveste dramatică în care am revenit”, explică Ștefan contextul.

„Doamne, nu-mi amintesc care au fost celelalte două pe care le-am câștigat. Incredibil”, râde Alex.

„Nici eu nu-mi aduc aminte”, spune surprins Ștefan.

„A, ba da, a fost aia de pe plajă cu vâslitul. Când am jucat cu Anda și cu fotbaliștii. Și aia mi-a plăcut. Sus în far”, relatează Alex.

„Și aia mi-a plăcut, dar am fost despărțiți acolo... cumva eu pe-o insulă, el pe-o insulă”, mai spune Ștefan.

„Dar răspunsul, pe scurt, ăsta e că amuletele ne-au plăcut cel mai tare, acolo ne-am distrat cel mai mult. Dacă era după noi, am fi jucat numai amulete tot concursul”, concluzionează Alex Ion.

Citește și: Interviu Anda și Joseph Adam. Concurenții Asia Express dau cărțile pe față. Ce nu vor uita niciodată de pe Drumul Eroilor

La ultima șansă nu credem că își dorea nimeni să intre

„Am avut și o ultimă șansă care ne-a traumatizat așa, cu ghilimele de rigoare. Prima ultima șansă pe care am jucat-o în Lucena, concursul de Miss”, își aduce aminte Alex Ion.

„Care ne-a fugărit un pic, dar cred că amândoi, sau cel puțin eu sigur, dar amândoi eram destul de apăsați de probele în care trebuia să interacționăm mult cu localnicii, să le cerem să facă lucruri pentru noi”, adaugă el.

„Să danseze cu noi, să stea cu noi, să... orice însemna interacțiune cu un localnic și trebuia să-l ții mai mult de cinci, zece minute era...” intervine și Ștefan.

„Consumul emoțional acolo era”, precizează Alex.

„Da”, confirmă Ștefan spusele coechipierului său din Asia Express.

Citește și: Serghei Mizil, despre momentele de cumpănă pentru echipa lui la Asia Express - Drumul Eroilor."Când eram în Vietnam..."

Ce ați învățat datorită experienței pe Drumul Eroilor, despre voi înșivă, unul despre celălalt și, de ce nu, despre viață în general

„Păi ne-am reamintit o dată un lucru pe care cumva îl știam, pentru că l-am tot văzut în sezoanele precedente că oamenii care au mai puțin sunt cei care oferă mai mult. Și asta e ceva ce e foarte tușant pentru că să vezi disponibilitatea de a ajuta venind de la niște oameni care nu au foarte multe. E ceva ce te încălzește și îți dă speranță pentru o lume mai bună”, răspunde Alex Ion.

„Și am observat o diferență între țări. Cu cât era mai săracă, cu atât într-adevăr era mai darnică. A crescut nivelul țării de la Filipine, la Vietnam, la Coreea de Sud și cu cât a crescut nivelul țării, cu atât parcă disponibilitatea oamenilor de a ne ajuta a scăzut”, spune și Ștefan.

Citește și: Interviu Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Care e secretul echipei lor în Asia Express. Ce mesaj au transmis despre relația lor

„Și ce am învățat despre noi? Nu știu că avem răbdare și reziliență și că ne putem descurca în situații limită, pentru că e o aventură care pune foarte multă presiune, din foarte multe puncte de vedere și e și un parcurs lung. Și atunci pare că o bună parte din concursul ăsta se tranșează la nivel psihic. Vezi de multe ori echipe care au calitățile necesare să joace jocurile pe care le propune aventura asta, dar care la un moment dat cad psihic. Și, din fericire, nouă ne-a mers bine la capitolul ăsta, în sensul că n-am avut aproape niciodată, nu că aproape, n-am avut niciodată un moment în care să simțim că: <<Gata, nu mai vrem, vrem acasă. Ce ne-a trebuit nouă să venim aici?>> Adică entuziasmul de a fi fost acolo e ceva ce ne-a purtat până la final și a contribuit mult în parcursul pe care l-am avut”, este de părere Alexandru Ion.

Citește și: Interviu cu Raluca Bădulescu și Florin Stamin. Ce spun cei doi concurenți Asia Express despre cumetriile de pe Drumul Eroilor

S-a putut observa că vă leagă o prietenie deosebită. V-a fost vreun moment teamă că v-ați putea certa îngrozitor de rău

„Teamă că ne-am putea certa foarte rău n-am avut. Că Alex e un om foarte rațional și e foarte greu să te cerți cu el. Oricum ar fi, cearta ar presupune niște urlete, niște... Adică mă gândesc că cearta e ceva foarte emoțional, motiv pentru care ar fi fost foarte greu să mă cert. Eu pot să mă cert, am abilitatea de a mă certa, dar n-am făcut-o și mă bucur că n-am făcut-o”, a recunoscut Ștefan Floroaica.

„Da, nu ne-am certat nici în fața, nici în spatele camerelor”, spune Alex.

„În lateral ne-am certat”, glumește Ștefan.

„Da, în lateral. Da, da, e de înțeles. Așa poți să înțelegi motivele pentru care oamenii se ceartă în tipul ăla de presiune și de frustrare. Că-s multe momente în care cazi de sus. Nu știu, ai senzația că ai ajuns primul și, de fapt, afli că n-ai ajuns și că va trebui să îți cauți cazare. Sau sunt lucruri la care unul dintre cei doi parteneri se descurcă mai bine și celălalt, ajunge să reacționeze emoțional, dar se pare că ne-a ieșit asta cu a nu ne certa. Ne-am mai certat cu judecătorii și pe acolo. Nici alea n-au fost multe”, amintește Alex.

„O dată”, spune Ștefan.

„Da, o dată. O dată și mai mult eu”, râde Alex.

Citește și: Semifinala Asia Express, 9 noiembrie 2025. Cine a câștigat ultima amuletă de pe Drumul Eroilor. Prin ce probă au trecut echipele

„Unul dintre noi trebuia să se enerveze. Faptul că el a luat-o înainte să se enerveze nu înseamnă că eu nu m-aș fi enervat pe judecătorul ăla. Înseamnă, pur și simplu, că am simțit că dacă am fi venit amândoi spre judecător, ar fi fost cu totul altă energie. Așa a fost o chestie balansată. Știți jocul ăla cu polițist bun, polițist rău? Dacă eram amândoi răi sau agresivi, cred că ar fi avut o cu totul altă energie în momentul, să zic așa. Așa a fost într-o notă foarte funny. Mie îmi plăcea să-l văd pe Alex enervându-se că nu l-am văzut, evident”, explică Ștefan.

„Era o imagine foarte bună, aia cu mine, cu cipilica aia în cap, spălând așa ca o mătușică supărată în lăzile alea și Ștefan la bustul gol, care spăla, era... Dar el a avut o prezență de spirit foarte bună, că s-a dus înspre amuzament și nu s-a dus și el înspre nervi, că nu ieșea bine, plecam în cătușse de acolo. Asta a fost foarte funny și că nouă ni s-a făcut un briefing cu două zile înainte și ni s-a spus: <<Nu vorbiți urât, chiar dacă vorbiți în română, nu vă purtați aiurea. Ne pot retrage autorizațiile de filmare. Fiți politicoși!>> Noi: <<Da, da, da.>> Două zile mai târziu: <<Îți rup mâna și te bat cu ea peste cap.>>”, se amuză Alex.

„Bine, domnul judecător, băiatul respectiv, a exagerat. Adică era o chestie exagerată acolo”, precizează Ștefan.

„A simțit energia noastră, a simțit că i-am umplut frigiderul de carne în română și și-a pus și el mintea cu noi... Trebuia să avem și o întâmplată de-asta pe parcursul celor două luni pe care le-am petrecut acolo”, conchide Alex Ion.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 4 noiembrie 2025. Alexandru Ion a răbufnit în timpul unei probe. Ce l-a enervat: „Ăsta face mișto de noi!”

„În continuare, cred că a avut cea mai mare șansă să picăm noi la el. Echipa, mă refer”, e de părere Ștefan.

„A, da. El a ieșit bine”, completează și Alex.

„Da, da, adică cred, doar cred. Nu sunt convins, evident. Cred că am gestionat foarte ok amândoi”, spune Ștefan.

„Aș fi vrut să văd un scenariu cu Gabi și cu Dan”, adaugă Alex.

„Gabi, Dan, Anda, Joseph, Karmen, Olga. Oricare cred că ar fi oferit un moment de neuitat”, râde Ștefan.

Alex, tu ai urmărit sezoanele precedente din Asia Express. Ce credeai înainte de plecare că o să-ți fie destul de ușor, dar s-a întâmplat exact opusul

„Pfff, nu a fost nimic ce să cred că o să fie ușor. Adică n-am plecat la drum cu gândul că ne va fi ușor. Am plecat la drum cu gândul că o să fie un parcurs dificil și că trebuie să ne înarmăm cu răbdare, cu reziliență, cu capacitatea de a gestiona momentele de cădere.

Dacă e un lucru care a fost exponențial mai greu decât am anticipat, e asta cu căutatul cazării, unde mă simțeam atât de în disconfort de cele mai multe ori. Și am avut norocul că Ștefan era mai lejer decât mine, dar mă transformam într-un copil jenat că a spart vaza cu flori și mă jucam cu baretele alea de la rucsăcel... Nu, nu, nu mi-am imaginat că e ceva ce va fi ușor. Știam că plecăm la o aventură grea, tocmai pentru că am văzut sezoanele precedente și vedeam cum oamenii se transformă sub greutatea presiunii și cum se străduiesc din răsputeri să facă față probelor și aventurii ăsteia”, răspunde Alexandru Ion.

Citește și: Alexandru Ion de la Asia Express, dezvăluiri dureroase despre tatăl său. "Nu am ținut legătura pentru ca..."

Spune-ne despre glumele pe care le făceai cu Irina Fodor. Ai plecat pe Drumul Eroilor cu această idee sau a fost ceva spontan

„A fost spontan și sincer nici nu știu dacă a început de la mine sau de la Irina. Nu-mi amintesc, pentru că noi am spus mai multe bancuri decât s-au văzut la televizor. Am spus și unele care conțineau multe beep-uri, dar nu îmi amintesc. Nu, n-a fost o idee cu care am plecat la drum, eu să ajung acolo și eu să spun bancuri. Cred că a zis Irina ceva la un moment dat și cred că a pornit de la un banc sec. Irina a zis ceva și eu i-am zis după aia marele banc cu doi scheleți se trag de piele. Și de la asta ne-am luat. Ea de fiecare dată îmi zicea câte un banc, numai că ea avea mai mult timp decât mine să le pregătească”, mărturisește Alex Ion.

„Și avea și internet. Și producție. Și... libertate”, adaugă Ștefan Floroaica.

„Dar m-am bucurat că a pușcat povestea asta și că a fost așa un du-te-vino cu bancuri. Ne mai muta atenția de la presiune și de la: <<Am ajuns primii, doamna Irina? Ne dați și nouă ceva, un coșuleț, o zacuscă, o ceva?>>” mai spune Alex.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 3 noiembrie 2025. Echipele s-au reunit. Cine a ajuns pe primul loc la Irina Fodor. Ce veste au primit

A prins foarte bine și la telespectatori

„Mă bucur foarte tare să aud că a fost amuzant. Au fost câteva bancuri foarte drăguțe. Am avut și o serie lungă cu Chuck Norris. Multe dintre ele n-au intrat, pentru că, așa cum se știe foarte bine, materialul brut care se filmează e foarte mult și atunci, în mod natural, sunt lucruri care cad la montaj”, adaugă el.

Ștefan, ce sfat i-ai oferi unei persoane care ar vrea să participe la acest show

„Să trăiască momentul acolo. Este singurul sfat și cred că și cel mai bun: să trăiască fiecare moment, etapă, înfrângere, victorie, dar să fie foarte prezent în ea și să se bucure de experiență. De fapt, asta e toată treaba”, spune Ștefan Floroaica.

Citește și: Gestul emoționant al unui localnic care l-a impresionat pe Alexandru Ion la Asia Express. Ce nu s-a văzut la TV

Finala Asia Express - Drumul Eroilor, în această seară, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Marea finală din Seul va purta echipele, dar și telespectatorii, prin locurile emblematice ale unui oraș impunător și atipic – un oraș al contrastelor, greu de stăpânit, dar care, la final, va desemna cei doi eroi ai acestui sezon.

După o cursă extrem de intensă, care s-a încheiat spectaculos pe rooftopul unei cafenele din Seul, Asia Express și-a desemnat finaliștii: Gabi Tamaș și Dan Alexa, respectiv Alex Ion și Ștefan Floroaica.

Marea finală se vede diseară la Antena 1 și în AntenaPLAY.