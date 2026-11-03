Asia Express 2026. Oana Tomoiagă, paralizată de frică la misiunea cu bărcuța pe apă
Episodul 35 al sezonului 9 Asia Express - Drumul Mătăsii, din data de 3 noiembrie 2026. Concurenții au primit o misiune care îmbina mai multe abilități: de la vâslit, până la colectarea perlelor și transformarea lor în bijuterii inedite. Ploaia torențială a pus și mai multă presiune pe echipe și a îngreunat desfășurarea probei. În plus, Oana a fost paralizată de frică în momentul în care s-a urcat în bărcuță alături de Mirela Vaida pentru a colecta scoicile.
Marti, 03.11.2026, 23:20