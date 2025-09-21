Asia Express, 21 septembrie 2025. Alina Pușcău, destăinuiri șocante! Modelul a fost la un pas de moarte în copilărie

Episodul 9 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 21 septembrie 2025. Cursa din Asia Express - Drumul Eroilor a făcut-o pe Alina Pușcău să i se destăinuie colegei de echipă, chiar în fața camerelor de filmat. Concurenta a dezvăluit informații neașteptate despre momentele dificile prin care a trecut. În timp ce se afla în mașina unui localnic, modelul a început să povestească despre cum a fost la un pas de moarte în copilărie.

Duminica, 21.09.2025, 21:40