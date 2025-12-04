Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Video Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 14, 4 decembrie 2025. Alina, noi investigații la spital. Tudor: Sunt foarte îngrijorat!
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 14, 4 decembrie 2025. Alina, noi investigații la spital. Tudor: Sunt foarte îngrijorat!

În episodul 14 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 decembrie 2025, Alina ajunge la spital pentru consultații, iar medicul îi recomandă investigații suplimentare, stârnind îngrijorare în familie. Tudor, Ana și Basti trăiesc momente grele, în timp ce Toby o încurajează în cabinet. „Sunt foarte îngrijorat, iar medicul e la fel!”, spune Tudor, iar Alina recunoaște: „Fizic sunt ok, dar psihic se duce lupta grea!”.
Joi, 04.12.2025, 21:30
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 14, 4 decembrie 2025. Damian îl avertizează pe George în privința lui Alexandru: Alexia să stea departe de el!

