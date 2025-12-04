Antena Căutare
Home Ana, mi-ai fost scrisa in ADN Video Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 14, 4 decembrie 2025. Damian îl avertizează pe George în privința lui Alexandru: Alexia să stea departe de el!
Logo show

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 14, 4 decembrie 2025. Damian îl avertizează pe George în privința lui Alexandru: Alexia să stea departe de el!

În episodul 14 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 decembrie 2025, tensiunile cresc la firmă după ce Victoria o confruntă pe Alexia, care minte că vrea să plece cu Sofia la cafea, deși plănuise să se vadă cu Alexandru. Între timp, Damian îl avertizează pe George că Alexandru are intenții ascunse și că Alexia ar trebui să stea departe de el.
Joi, 04.12.2025, 21:35
x
Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 14, 4 decembrie 2025. Alina, noi investigații la spital. Tudor: Sunt foarte îngrijorat!

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 14, 4 decembrie 2025. Alina, noi investigații la spital. Tudor: Sunt foarte îngrijorat!

Logo show Joi, 04.12.2025, 21:30 Medicool sezonul 9, 4 decembrie 2025. Ilona Brezoianu, emoții și revelații în prima ei sarcină

Medicool sezonul 9, 4 decembrie 2025. Ilona Brezoianu, emoții și revelații în prima ei sarcină

Logo show Joi, 04.12.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 4 decembrie 2025. Ce este perimenopauza

Medicool sezonul 9, 4 decembrie 2025. Ce este perimenopauza

Logo show Joi, 04.12.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 4 decembrie 2025. Relații sănătoase cu copiii deveniți adulți! Cum rămânem conectați

Medicool sezonul 9, 4 decembrie 2025. Relații sănătoase cu copiii deveniți adulți! Cum rămânem conectați

Logo show Joi, 04.12.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 4 decembrie 2025. Uter didelf, două miracole! Povestea unei mame curajoase

Medicool sezonul 9, 4 decembrie 2025. Uter didelf, două miracole! Povestea unei mame curajoase

Logo show Joi, 04.12.2025, 19:00 Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Marea finală este din ce în ce mai aproape! Cine se va căsători?

Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Marea finală este din ce în ce mai aproape! Cine se va căsători?

Logo show Joi, 04.12.2025, 16:58 Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Alex și Florina au sărbătorit o lună de relație

Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Alex și Florina au sărbătorit o lună de relație

Logo show Joi, 04.12.2025, 16:47 Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Iolanda și Alexandru, o nouă discuție lămuritoare! Ce au vorbit

Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Iolanda și Alexandru, o nouă discuție lămuritoare! Ce au vorbit

Logo show Joi, 04.12.2025, 16:43 Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Liviu și Emily, noapte de vis la hotel

Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Liviu și Emily, noapte de vis la hotel

Logo show Joi, 04.12.2025, 16:17 Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Liviu și Emily, al doilea cuplu logodit al sezonului. Imagini emoționante cu cererea în căsătorie!

Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Liviu și Emily, al doilea cuplu logodit al sezonului. Imagini emoționante cu cererea în căsătorie!

Logo show Joi, 04.12.2025, 15:56 Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Doamna Nicoleta a izbucnit în lacrimi după tensiunile dintre concurente!

Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Doamna Nicoleta a izbucnit în lacrimi după tensiunile dintre concurente!

Logo show Joi, 04.12.2025, 15:03 Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Conflict de proporții între trei dintre cupluri! De la ce a pornit totul!

Mireasa sezonul 12, 4 decembrie 2025. Conflict de proporții între trei dintre cupluri! De la ce a pornit totul!

Logo show Joi, 04.12.2025, 14:23
x