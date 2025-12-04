Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 14, 4 decembrie 2025. Damian îl avertizează pe George în privința lui Alexandru: Alexia să stea departe de el!

În episodul 14 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 decembrie 2025, tensiunile cresc la firmă după ce Victoria o confruntă pe Alexia, care minte că vrea să plece cu Sofia la cafea, deși plănuise să se vadă cu Alexandru. Între timp, Damian îl avertizează pe George că Alexandru are intenții ascunse și că Alexia ar trebui să stea departe de el.

Joi, 04.12.2025, 21:35