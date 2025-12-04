Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 14, 4 decembrie 2025. Alexia este sinceră cu Alexandru: Vreau să-i fac rău Anei!
În episodul 14 din sezonul 2 al serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, din 4 decembrie 2025, întâlnirea dintre Alexandru și Alexia, aparent liniștită, se transformă rapid într-un moment tensionat: „Nu înțeleg de ce vrei să știi lucrurile astea?” Alexia răspunde direct: „Că vreau să-i fac rău Anei!”. După ce află că Damian l-a omorât pe Leo, le spune tuturor, stârnind o confruntare în care Tudor o acuză de minciună.
Joi, 04.12.2025, 22:30