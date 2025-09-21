Asia Express, 21 septembrie 2025. Care sunt cele trei perechi calificate la jocul de amuletă

Episodul 9 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 21 septembrie 2025. Concurenții au luptat cu toate „armele” pentru a ajunge cât mai rapid la Irina Fodor, acolo unde îi aștepta o surpriză de proporții. Primele trei echipe care și-au făcut apariția în fața prezentatoarei TV s-au calificat la jocul de amuletă. Alina Pușcau și Cristina Postu au recuperat mult timp pe traseu, iar acest lucru le-a ajutat să fie pe primul loc la Irina Fodor. Cel de-al doilea loc a fost ocupat de Ștefan Floroaica și Alexandru Ion, fiind urmați de Karmen Simionescu și Olga Barcari.

Duminica, 21.09.2025, 22:30