Asia Express, 23 septembrie 2025. Au ieșit scântei între Mara Bănică și Serghei Mizil. Prezentatoarea a renunțat la costum și a clacat

Episodul 11 al sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, din data de 23 septembrie 2025. După ce au asamblat păpușa și Mara a fost cea care a îmbrăcat structura gigantică, aceștia au plecat în căutarea persoanei de la care costumul acesteia este inspirat. Văzând că nu reușesc să găsească pe nimeni, cei doi s-au enervat și au renunțat pentru câteva minute la probă.

Marti, 23.09.2025, 23:40