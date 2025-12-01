Antena Căutare
Home Batalie pe veselie Video Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Ana Maria Calița, super moment de roast

Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Ana Maria Calița, super moment de roast

Ediția din 1 decembrie 2025 a emisiunii Bătălie pe veselie. Ana Maria Calița a venit cu unul din cele mai tari momente de roast ale ei.
Luni, 01.12.2025, 18:51
x
Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Mesajul Nadiei Comăneci pentru toți românii

Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Mesajul Nadiei Comăneci pentru toți românii

Luni, 01.12.2025, 18:54 Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Canotoarele Magdanela Rusu, Simona Radiș și trupa Voltaj cântă piesa Din toată inima

Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Canotoarele Magdanela Rusu, Simona Radiș și trupa Voltaj cântă piesa Din toată inima

Luni, 01.12.2025, 18:47 Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Amna cântă piesa Hai la joc flăcăi și fete

Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Amna cântă piesa Hai la joc flăcăi și fete

Luni, 01.12.2025, 17:46 Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Emilia Dorobanțu cântă piesa Vreau să sparg paharul

Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Emilia Dorobanțu cântă piesa Vreau să sparg paharul

Luni, 01.12.2025, 17:45 Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Romică Țociu și Cornel Palade, cel mai tare moment comic

Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Romică Țociu și Cornel Palade, cel mai tare moment comic

Luni, 01.12.2025, 17:40 Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Vali Vijelie cântă piesa Dă Doamne să nu mai mor

Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Vali Vijelie cântă piesa Dă Doamne să nu mai mor

Luni, 01.12.2025, 16:54 Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Valentin Sanfira cântă piesa Joacă fata popii

Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Valentin Sanfira cântă piesa Joacă fata popii

Luni, 01.12.2025, 16:47 Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Connect-R cântă piesa Lasă-mă să te...

Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Connect-R cântă piesa Lasă-mă să te...

Luni, 01.12.2025, 16:27 Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Maria Cîrneci cântă piesa Zice lumea că nu's bună

Bătălie pe veselie, 1 decembrie 2025. Maria Cîrneci cântă piesa Zice lumea că nu's bună

Luni, 01.12.2025, 16:21 Mireasa sezonul 12, 1 decembrie 2025. Denisa a făcut un test de sarcină! Care a fost rezultatul

Mireasa sezonul 12, 1 decembrie 2025. Denisa a făcut un test de sarcină! Care a fost rezultatul

Logo show Luni, 01.12.2025, 16:01 Mireasa sezonul 12, 1 decembrie 2025. Cunoașterea dintre Nicoleta și Alexandru a luat sfârșit! Cei doi au ajuns la cuțite!

Mireasa sezonul 12, 1 decembrie 2025. Cunoașterea dintre Nicoleta și Alexandru a luat sfârșit! Cei doi au ajuns la cuțite!

Logo show Luni, 01.12.2025, 15:07 Mireasa sezonul 12, 1 decembrie 2025. Lavinia a observat că Adin se uită după alte fete!

Mireasa sezonul 12, 1 decembrie 2025. Lavinia a observat că Adin se uită după alte fete!

Logo show Luni, 01.12.2025, 14:37
x