Portugalia - Spania 0-1. Cristiano Ronaldo ratează șansa trofeului suprem! Meciul s-a văzut liveVIDEO pe Antena 1 și AntenaPlay!

De Ketelaere înscrie din trei metri (min. 9) | SUA - Belgia

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