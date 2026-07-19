GOL! Saka înscrie în urma unui contraatac nimicitor | Franța - Anglia

Primele imagini de la Insula Iubirii, sezonul 10. Marcel, Jaguarul și ispita lui Montoya, printre surprizele show-ului fenomen

Programul zilei a 39-a de la Campionatul Mondial 2026. Meciurile sunt transmise live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY

GOL! Rice l-a învins pe Maignan cu un șut de la marginea careului | Franța - Anglia

1

Horoscop weekend 18 iulie - 19 iulie 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică

2

Cum arată Harrison Ford la 84 de ani fără tricou. Puțini s-ar fi așteptat la această ipostază din partea actorului

3

A murit Brenda Fricker, „Doamna cu porumbeii” din „Home Alone”. Ce avere avea câștigătoarea premiului Oscar

4

Cu ce dietă a reușit Roxana Blenche să slăbească 18 kilograme. Chef-ul a spus cu exactitate ce a mâncat: „Am avut un blocaj”

5

Gestul emoționant făcut de Mihaela Rădulescu la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „E timpul să fiu din nou fericită”