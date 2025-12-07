Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Stiri Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema probei din primul battle. Ce a putut să facă chef Richard Abou Zaki

Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema probei din primul battle. Ce a putut să facă chef Richard Abou Zaki

Primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 7 decembrie 2025, a început cu emoție pentru jurați și concurenți. După un joc savuros, Irina Fodor a dezvăluit tema probei. Toți au rămas cu gurile căscate la aflarea veștii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 07 Decembrie 2025, 23:30 | Actualizat Luni, 08 Decembrie 2025, 00:03

În urmă cu o ediție, chefii și-au format echipele. S-au gândit foarte bine și au ales cei mai pregătiți concurenți pentru battle-uri. De asemenea, jurații și-au pus toată încrederea în cuțitele de aur.

Deși au pășit încrezători în bucătăria show-ului culinar, membrii echipelor au fost luați prin surprindere de anunțul făcut de Irina Fodor. Se pare că proba primului battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 7 decembrie 2025, nu este deloc ușoară.

Vestea a venit după jocul cuvintelor ce a stârnit hohote de râs în platou. Până și jurații au rămas cu gurile căscate la aflarea temei. Un lucru este cert, prezentatoarea TV a reușit să-i pună în dificultate pe concurenți, dar și pe chefi.

Ce au avut de gătit echipele în primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 7 decembrie 2025

Toți au făcut ochii mari la aflarea veștii că trebuie să pregătească mai bine de 80 de tarte. Provocare a stârnit o mulțime de reacții în bucătăria show-ului culinar.

„Trebuie să știți că este vorba despre meniu astăzi construit doar din tartalete. Avem starter, main course și desert. Câte doua tarte la fiecare. Toate sunt tartalete, doar că una dintre ele o să vă fie impusă!”, a dezvăluit Irina Fodor.

„E greu! Panică totală!”, a spus un concurent.

Citește și: Interviu Irina Fodor. Frumoasa prezentatoare a dat din bucătăria Chefi la cuțite. Ce jurat ridică tonul cel mai mult în sezonul 16

Pentru că a reușit să câștige jocul de cuvinte, chef Ștefan Popescu a avut sarcina de a alege câte o tartă pentru fiecare echipă adversă. Concurenții trebuie să aibă obligatoriu acest produs pe farfurie la final.

„Nu mi-a dat-o de băiat bun, mi-a dat-o de băiat rău!”, a dezvăluit chef Orlando Zaharia.

De asemenea, chef Ștefan Popescu a decis să îi dea o tartă dificilă echipei verzi: „A vrut să mi-o dea la gioale!”.

Ce glumă a făcut chef Richard Abou Zaki în primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 7 decembrie 2025

Aproape de finalul probei, chef Richard Abou Zaki s-a decis să le facă o glumă neașteptată colegilor săi. Acesta a apăsat butonul roșu, iar panica s-a instalat rapid în platou. Toți s-au relaxat când au aflat că este doar o farsă, iar juratul nu folosește nicio amuletă.

„A căzut cerul pe mine! Mai sunt doar câteva minute, lasă-ne, frățioare!”, a fost replica lui chef Orlando Zaharia.

„Ce ai făcut, mă?!”, a reacționat lui chef Alexandru Sautner.

„Ai puterea să vezi fețele panicate ale colegilor tăi!”, a glumit chef Richard Abou Zaki.

„Am glumit de data asta! De data viitoare nu mai glumesc!”, a mai adăugat el.

Citește și: Chefi la cuțite, 3 decembrie 2025. Afecțiunea care a făcut-o pe Yasmin Awad să mănânce sănătos. Ce detaliu a scos la iveală tânăra

„Hai, dai sau nu?”, l-a întrebat chef Ștefan Popescu.

„A glumit! Ce glumă, nu mai pot de râs!”, a mai zis chef Orlando Zaharia.

„Eu aș da 1.000 de euro să-i fața lui Vecchio din nou!”, a mai dezvăluit chef Richard Abou Zaki.

Colaj cu echipele sezonului 16 Chefi la cuțite și Irina Fodor
+112
Mai multe fotografii

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Diseară, de la 21:10, încep battle-urile sezonului 16 Chefi la cuțite. În premieră în istoria show-ului culinar se între...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8% Rezultate exit-poll alegeri Primăria Bucureşti. Ciucu 32,7%, Băluţă 26,3%, Alexandrescu 20,2%, Drulă 12,8%
Antena 3 Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web Momentul în care un alpinist și-a lăsat iubita să moară de frig pe un munte din Austria a fost surprins de o cameră web

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Singuri, împreună sau cu un alt partener? Patru cupluri trebuie să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia la Insula Iubirii | Brazilia. Vezi show-ul fenomen exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Singuri, împreună sau cu un alt partener? Patru cupluri trebuie să decidă dacă lasă loc tentaţiei să le distrugă relaţia la Insula Iubirii | Brazilia. Vezi show-ul fenomen exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Diseară, de la 21:10, încep battle-urile sezonului 16 Chefi la cuțite. În premieră în istoria show-ului culinar se întrec 4 echipe
Diseară, de la 21:10, încep battle-urile sezonului 16 Chefi la cuțite. În premieră în istoria show-ului culinar...
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul Catine.ro
Ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor juraților Chefi la cuțite în Portul din Mangalia. Cadoul pe care puțini l-au observat la TV
Ce surpriză le-a pregătit Irina Fodor juraților Chefi la cuțite în Portul din Mangalia. Cadoul pe care puțini...
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut
Hande Erçel apare pe coperta revistei Vogue Arabia la final de an. Actrița este de nerecunoscut Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare
ANPC a dat iama în târgurile de Crăciun din țară: haos în rândul produselor alimentare Libertatea.ro
Măsura urgentă care ar putea scoate din criză sistemul de educație din România
Măsura urgentă care ar putea scoate din criză sistemul de educație din România Ziare.com
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției:
Cum s-a filmat Adrian Corduneanu, la câteva zile după ce s-a predat poliției: "Frățiorul meu..." Spynews.ro
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO
Vedeta a întors toate privirile! Andreea Marin, într-o rochie mulată și decolteul generos! – GALERIE FOTO BZI
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o!
Simona Halep a aruncat internetul în aer cu oferta de Revelion 2026! Românii nu au iertat-o! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid
Cea mai tânără miliardară din lume are 29 de ani. A avut o idee care a îmbogățit-o rapid Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 decembrie 2025. Balanțele fac o schimbare în viața lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități
Acuzație gravă: comună inundată de Apele Române. Dezastru la Mogoșani, ignorat de autorități Jurnalul
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici
97% dintre muncile casnice sunt făcute de femei, iar salariile lor sunt cu 500 lei mai mici Kudika
Cât de sărată trebuie să fie, de fapt, apa în care fierbi pastele. Greșeala pe care o fac mulți, corectată de bucătarii italieni
Cât de sărată trebuie să fie, de fapt, apa în care fierbi pastele. Greșeala pe care o fac mulți, corectată de... Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot.
Reacţia unui bărbat, prins că şi-a fotografiat buletinul de vot. "Am auzit bliţul de 2-3 ori" Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x