Chefi la cuțite, 7 decembrie 2025. Irina Fodor a anunțat tema probei din primul battle. Ce a putut să facă chef Richard Abou Zaki

Primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 7 decembrie 2025, a început cu emoție pentru jurați și concurenți. După un joc savuros, Irina Fodor a dezvăluit tema probei. Toți au rămas cu gurile căscate la aflarea veștii.

În urmă cu o ediție, chefii și-au format echipele. S-au gândit foarte bine și au ales cei mai pregătiți concurenți pentru battle-uri. De asemenea, jurații și-au pus toată încrederea în cuțitele de aur.

Deși au pășit încrezători în bucătăria show-ului culinar, membrii echipelor au fost luați prin surprindere de anunțul făcut de Irina Fodor. Se pare că proba primului battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 7 decembrie 2025, nu este deloc ușoară.

Vestea a venit după jocul cuvintelor ce a stârnit hohote de râs în platou. Până și jurații au rămas cu gurile căscate la aflarea temei. Un lucru este cert, prezentatoarea TV a reușit să-i pună în dificultate pe concurenți, dar și pe chefi.

Ce au avut de gătit echipele în primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 7 decembrie 2025

Toți au făcut ochii mari la aflarea veștii că trebuie să pregătească mai bine de 80 de tarte. Provocare a stârnit o mulțime de reacții în bucătăria show-ului culinar.

„Trebuie să știți că este vorba despre meniu astăzi construit doar din tartalete. Avem starter, main course și desert. Câte doua tarte la fiecare. Toate sunt tartalete, doar că una dintre ele o să vă fie impusă!”, a dezvăluit Irina Fodor.

„E greu! Panică totală!”, a spus un concurent.

Pentru că a reușit să câștige jocul de cuvinte, chef Ștefan Popescu a avut sarcina de a alege câte o tartă pentru fiecare echipă adversă. Concurenții trebuie să aibă obligatoriu acest produs pe farfurie la final.

„Nu mi-a dat-o de băiat bun, mi-a dat-o de băiat rău!”, a dezvăluit chef Orlando Zaharia.

De asemenea, chef Ștefan Popescu a decis să îi dea o tartă dificilă echipei verzi: „A vrut să mi-o dea la gioale!”.

Ce glumă a făcut chef Richard Abou Zaki în primul battle din sezonul 16 Chefi la cuțite, de pe 7 decembrie 2025

Aproape de finalul probei, chef Richard Abou Zaki s-a decis să le facă o glumă neașteptată colegilor săi. Acesta a apăsat butonul roșu, iar panica s-a instalat rapid în platou. Toți s-au relaxat când au aflat că este doar o farsă, iar juratul nu folosește nicio amuletă.

„A căzut cerul pe mine! Mai sunt doar câteva minute, lasă-ne, frățioare!”, a fost replica lui chef Orlando Zaharia.

„Ce ai făcut, mă?!”, a reacționat lui chef Alexandru Sautner.

„Ai puterea să vezi fețele panicate ale colegilor tăi!”, a glumit chef Richard Abou Zaki.

„Am glumit de data asta! De data viitoare nu mai glumesc!”, a mai adăugat el.

„Hai, dai sau nu?”, l-a întrebat chef Ștefan Popescu.

„A glumit! Ce glumă, nu mai pot de râs!”, a mai zis chef Orlando Zaharia.

„Eu aș da 1.000 de euro să-i fața lui Vecchio din nou!”, a mai dezvăluit chef Richard Abou Zaki.

Sezonul 16 Chefi la cuțite se vede în fiecare duminică de la ora 20:00, luni, marți și miercuri de la ora 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.