Chefi la cuțite | Sezonul 16, 16 noiembrie 2025. Alexandru Ureche deține un salon de tatuaje de mai bine de 10 ani, dar e pasionat de bucătărie!

Episodul 1 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 16 noiembrie 2025. Alexandru Ureche are 36 de ani, este din Cluj Napoca, și are o imensă pasiune pentru gătit. Ca să îi impresioneze pe jurați, acesta a ales să facă aripioare de pui cu sos ranch și țelină apio. Are un food truck cu pizza, apoi și-a deschis propriul restaurant la un an distanță. Chefii au degustat preparatul, apoi au dorit să îl cunoască pe concurent.

Duminica, 16.11.2025, 20:30