Antena Căutare
Home Chefi la Cuțite Video Chefi la cuțite | Sezonul 16, 26 noiembrie 2025. Badar Zsolt, concurentul care a gătit pentru frații Tate
Logo show

Chefi la cuțite | Sezonul 16, 26 noiembrie 2025. Badar Zsolt, concurentul care a gătit pentru frații Tate

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 26 noiembrie 2025. Badar Zsolt are 23 de ani, este din Satu Mare, și s-a înscris la emisiune cu gândul de a câștiga atât un cuțit de aur, cât și marele premiu. Pentru audiții el a pregătit un preparat inedit intitulat surf și turf și a impresionat inclusiv cu locul de muncă pe care l-a avut. Mai exact, tânărul a gătit pentru frații Tate o bună perioadă de timp în care a fost nevoit să se ridice la unele dintre cele mai înalte standarde din România.
Miercuri, 26.11.2025, 20:40
x
Medicool sezonul 9, 26 noiembrie 2025. Care este diferența dintre frică și fobie

Medicool sezonul 9, 26 noiembrie 2025. Care este diferența dintre frică și fobie

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 19:00 Medicool sezonul 9, 26 noiembrie 2025. Tot ce trebuie să știm despre ciclul menstrual

Medicool sezonul 9, 26 noiembrie 2025. Tot ce trebuie să știm despre ciclul menstrual

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 18:38 Medicool sezonul 9, 26 noiembrie 2025. Când devine o problemă deviația de sept

Medicool sezonul 9, 26 noiembrie 2025. Când devine o problemă deviația de sept

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 18:18 Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Apropiere neașteptată! Alexandru și Nicoleta îi surprind pe concurenți

Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Apropiere neașteptată! Alexandru și Nicoleta îi surprind pe concurenți

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 16:57 Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Confruntare între Emily și Diana! Ce și-au spus

Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Confruntare între Emily și Diana! Ce și-au spus

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 16:18 Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Iolanda nu vrea ca Nicoleta să se apropie de Alexandru: Ai nevoie de un control, clar!

Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Iolanda nu vrea ca Nicoleta să se apropie de Alexandru: Ai nevoie de un control, clar!

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 16:03 Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Alexandru s-a despărțit de Iolanda. Concurenta plânge!

Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Alexandru s-a despărțit de Iolanda. Concurenta plânge!

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 15:32 Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Diana și Sorin au început să se apropie din nou

Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Diana și Sorin au început să se apropie din nou

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 15:19 Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. În încercarea de a opri conflictele, Adin și Lavinia ajung la ceartă!

Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. În încercarea de a opri conflictele, Adin și Lavinia ajung la ceartă!

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 15:11 Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Sorin, discuție tranșantă cu Liviu: Dacă faci lucrul ăsta începem un război!

Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Sorin, discuție tranșantă cu Liviu: Dacă faci lucrul ăsta începem un război!

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 14:58 Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Emily și Denisa, semne de întrebare legate de sinceritatea Laviniei!

Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Emily și Denisa, semne de întrebare legate de sinceritatea Laviniei!

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 14:30 Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Cristian a ajuns să se certe cu Adin. Ce s-a întâmplat între cei doi

Mireasa sezonul 12, 26 noiembrie 2025. Cristian a ajuns să se certe cu Adin. Ce s-a întâmplat între cei doi

Logo show Miercuri, 26.11.2025, 14:19
x