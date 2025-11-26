Chefi la cuțite | Sezonul 16, 26 noiembrie 2025. Badar Zsolt, concurentul care a gătit pentru frații Tate

Episodul 6 al sezonului 16 Chefi la cuțite, din 26 noiembrie 2025. Badar Zsolt are 23 de ani, este din Satu Mare, și s-a înscris la emisiune cu gândul de a câștiga atât un cuțit de aur, cât și marele premiu. Pentru audiții el a pregătit un preparat inedit intitulat surf și turf și a impresionat inclusiv cu locul de muncă pe care l-a avut. Mai exact, tânărul a gătit pentru frații Tate o bună perioadă de timp în care a fost nevoit să se ridice la unele dintre cele mai înalte standarde din România.

Miercuri, 26.11.2025, 20:40