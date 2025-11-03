Interviu Eric Aradits. Cât de mult l-a influențat familia în parcursul său profesional.De ce nu ar interpreta rolurile tatălui său

Eric Aradits a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre pasiunea pentru actorie. Iată ce ne-a dezvăluit tânărul actor.

Eric Aradits calcă pe urmele tatălui său, actorul Andrei Aradits. Acesta interpretează rolul lui Tibi în serialul original Iubire cu parfum de lavandă. Tibi este un personaj timid și cam răsfățat. Eric ne-a dezvăluit ce sfaturi utile i-a oferit tatăl său pentru a se apropia mai mult, mai repede și mai autentic de personaj.

Eric Aradits, despre ceea ce înseamnă actoria, lumea filmelor, iubirea și familia pentru el

Tânărul actor a luat contact cu lumea magică a actoriei încă de mic, când petrecea timp pe platourile de filmare alături de tatăl său. Ajuns la rândul său în fața camerei, Eric vorbește despre influența pe care a avut-o Andrei Aradits în dezvoltarea sa profesională.

Ce înseamnă actoria pentru tine? Cât te-a influențat familia în a merge pe acest drum?

„Evident că m-a influențat, n-am cum să spun nu. Taică-miu a fost un mare rol în treaba asta și este, teoretic vorbind, motivul principal pentru care m-am apucat de actorie. Adică, fără el nu... probabil mă apucam, probabil făceam ceva tot în jurul ăsta.

Îmi plac foarte mult filmele. Îmi place orice în acest subiect de poveste, ori că este teatru, ori că este un film, un serial... orice, în spatele camerei, în fața camerei, n-am nicio problemă. Îmi place foarte mult să lucrez în acest mediu, cumva de entertainment.

Și, ca să răspund la întrebare, da, m-a influențat destul de mult. Cu el am vorbit destul de mult despre tot, filme, actori diferiți, orice, tipuri de povești, tipuri de personaj, care sunt mai grele, care sunt mai ușoare. Cumva de la el am aflat tot practic, n-am cum să evit treaba asta”, a mărturisit el.

Ești obișnuit încă de mic cu scena și platourile de filmare. Dacă ar fi să poți alege un personaj, oricare dintre preferatele tale, ce rol ai alege?

„Mi-e greu să răspund la întebarea asta, pentru că de mic mi s-a spus, de foarte mult timp, și de la înălțime, și de la cum arăt, că semăn cu Spiderman. Și, cu toate sporturile pe care le fac, mi s-a spus că aș putea să-l joc pe Spiderman foarte bine, dar eu cred că Tom Holland face o treabă foarte bună n-am cum să iau acest rol de la el, nu pot să i-l fur!” glumește Eric.

„Aș dori să fie o provocare. N-a dori să fie ceva ușor. Un personaj principal pozitiv mi se pare prea ușor, pentru că fiecare personaj principal pozitiv, evident, trebuie să fie ăla bun. Toată lumea poate să joace un personaj bun. Dacă joci un personaj negativ, sunt foarte multe mental gymnastics pe care trebuie să le faci ca să poți să ajungi la un soi de mentalitate ca să poți să intri în cineva malefic.

Cred că aș alege un personaj negativ. (...) Au fost influențate probabil de taică-miu, că el a jucat foarte multe personaje negative, dar îmi plac”, spune el.

Întrebat dacă ar călca pe urmele tatălui său și chiar ar intra în pielea vreunui personaj interpretat de Andrei Aradits, Eric a fost sincer: „Nu, n-aș dori să-i iau... Mi se pare că dacă aș spune da, aș spune că a făcut o treabă proastă și nu aș dori să spun ceva de genul. Nu cred că aș lua rolurile lui. Plus că nu cred că mi se potrivesc!”

„Aș juca un personaj mai scund, mai tocilar, să mi se potrivească mie”, mai adaugă tânărul actor.

Actorul a răspuns și la câteva întrebări-oracol, prin care ne-a dezvăluit perspectiva sa asupra personajului pe care îl interpretează în serialul Iubire cu parfum de lavandă, dar și asupra iubirii și vieții în general.

Ce versuri, coloană sonoră crezi că i se potrivesc lui Tibi în momentul de față? Dar ție personal?

„Tibi nu mi se pare că a fost un critic în muzică... eu aș alege ceva... nu neapărat - nu vreau să zic de bază -, dar aș dori să aleg ceva de genul <<Eye of the Tiger>>. Mi se pare că este un personaj care foarte mult timp a dat-o-n bară, n-a reușit vreodată cu vreo fată, n-a reușit nimic... Pentru mine aș alege ceva de genul, inspirațional, motivațional: <<If you don't succeed, try again!>>”, răspunde Eric Aradits.

Dacă ar fi să alegi un singur gest care să transmită iubire, care ar fi?

„M-aș simți prost să spun un răspuns simplu. Adică iubirea mi se pare că nu poate să fie simplificată atât de mult. Sunt foarte multe tipuri de iubire (...). Nu pot fi simplificate cu un singur gest. M-aș simți prost. (...) Nu poate să fie doar o îmbrățișare (...), e prea simplă. Trebuie să fie și altceva!” precizează tânărul.

Dă-i o provocare lui Darisian. Ce l-ai pune să facă în doar 30 de secunde?

„Vreau să văd dacă poate să facă un truc de magie, cel mai rapid truc de magie pe care poate să-l facă, eu n-am văzut niciodată, are trucuri de magie foarte mișto, dar unele sunt... unele au poveste. Vreau să văd care este cel mai rapid și vreau să văd dacă poate să facă unul fără să spună nimic”, spune Eric.

Darisian Luncanu răspunde provocării colegului și prietenului său și realizează un truc de magie, fără să scoată un sunet, plus o surpriză de final!

Iubire cu parfum de lavandă, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Telespectatorii îi pot urmări pe Eric Aradits și pe Darisian Luncanu în serialul Iubire cu parfum de lavandă, în fiecare vineri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY.