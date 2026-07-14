Furnicuțele 2026. Cine este omul care a ajutat-o pe Nico la începutul carierei? George Mărăcine, declarații emoționante

Episodul 62 din data de 14 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. În spatele fiecărei mari artiste se află adesea un om care a crezut în talentul ei atunci când porțile industriei păreau închise. Nico vorbește cu recunoștință despre omul care i-a fost alături și a sprijinit-o la începutul carierei sale, când prejudecățile legate de vârstă sau stil o trăgeau înapoi. Prezent în poveste, George Mărăcine rupe tăcerea și face declarații de-a dreptul emoționante despre legătura lor profesională și de suflet, mărturisind cu sinceritate: „Are ceva special în sufletul meu!”.

Marti, 14.07.2026, 17:42