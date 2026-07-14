Furnicuțele 2026. Cum l-a cunoscut Nico pe Stelu Pandelescu și au ajuns să cânte muzică lăutărească împreună

Episodul 62 din data de 14 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nico a vorbit în platou despre un proiect de suflet și extrem de drag ei, în care a lăsat la o parte muzica pop și hip-hop pentru a urca pe scenă alături de maestrul Stelu Pandelescu. Artista a povestit cum s-au cunoscut, cum s-a legat această colaborare neașteptată și cât de mult o îndeamnă inima spre muzica lăutărească autentică.

Marti, 14.07.2026, 19:00