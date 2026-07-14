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Furnicuțele 2026. Cum l-a cunoscut Nico pe Stelu Pandelescu și au ajuns să cânte muzică lăutărească împreună

Episodul 62 din data de 14 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nico a vorbit în platou despre un proiect de suflet și extrem de drag ei, în care a lăsat la o parte muzica pop și hip-hop pentru a urca pe scenă alături de maestrul Stelu Pandelescu. Artista a povestit cum s-au cunoscut, cum s-a legat această colaborare neașteptată și cât de mult o îndeamnă inima spre muzica lăutărească autentică.
Marti, 14.07.2026, 19:00
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„Aveți 50 de lei până luni?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

„Aveți 50 de lei până luni?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Marti, 14.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Nico! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Nico! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Logo show Marti, 14.07.2026, 18:57 Furnicuțele 2026. Nico, mărturisiri intime despre căsnicia cu soțul ei: „Am fost geloasă!”

Furnicuțele 2026. Nico, mărturisiri intime despre căsnicia cu soțul ei: „Am fost geloasă!”

Logo show Marti, 14.07.2026, 18:35 Furnicuțele 2026. Nico, Denise Rifai, Oase și Ciucă, show total la un joc de-a mima

Furnicuțele 2026. Nico, Denise Rifai, Oase și Ciucă, show total la un joc de-a mima

Logo show Marti, 14.07.2026, 18:18 Furnicuțele 2026. Aurelian Temișan, declarații de suflet despre Nico

Furnicuțele 2026. Aurelian Temișan, declarații de suflet despre Nico

Logo show Marti, 14.07.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Nico, cu sufletul deschis despre rolul de bunică și momentul marcant în care și-a pierdut tatăl

Furnicuțele 2026. Nico, cu sufletul deschis despre rolul de bunică și momentul marcant în care și-a pierdut tatăl

Logo show Marti, 14.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Cine este omul care a ajutat-o pe Nico la începutul carierei? George Mărăcine, declarații emoționante

Furnicuțele 2026. Cine este omul care a ajutat-o pe Nico la începutul carierei? George Mărăcine, declarații emoționante

Logo show Marti, 14.07.2026, 17:42 Furnicuțele 2026. Ghicește piesa! Nico și Stelu Pandelescu, duel de senzație la „Testul mușuroiului”

Furnicuțele 2026. Ghicește piesa! Nico și Stelu Pandelescu, duel de senzație la „Testul mușuroiului”

Logo show Marti, 14.07.2026, 17:23 Nico, respinsă de producători din cauza vârstei! Totul despre începuturile grele ale carierei sale

Nico, respinsă de producători din cauza vârstei! Totul despre începuturile grele ale carierei sale

Logo show Marti, 14.07.2026, 17:10 Furnicuțele 2026. Nico, dezvăluiri despre hitul „Cine e cu noi”. Cum i-a schimbat viața colaborarea cu B.U.G. Mafia

Furnicuțele 2026. Nico, dezvăluiri despre hitul „Cine e cu noi”. Cum i-a schimbat viața colaborarea cu B.U.G. Mafia

Logo show Marti, 14.07.2026, 17:00 Mireasa sezonul 13. Ema și Alan, susținuți de Daniel, Daniela, Mihai, Claudia, Roxana și doamna Cătălina

Mireasa sezonul 13. Ema și Alan, susținuți de Daniel, Daniela, Mihai, Claudia, Roxana și doamna Cătălina

Logo show Marti, 14.07.2026, 15:57 Mireasa sezonul 13. Claudia, extrem de deranjată de dansurile lui Daniel de la petrecerea burlacilor

Mireasa sezonul 13. Claudia, extrem de deranjată de dansurile lui Daniel de la petrecerea burlacilor

Logo show Marti, 14.07.2026, 15:52
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