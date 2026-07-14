Furnicuțele 2026. Ghicește piesa! Nico și Stelu Pandelescu, duel de senzație la „Testul mușuroiului”

Episodul 62 din data de 14 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nico și maestrul Stelu Pandelescu acceptă o provocare pe cât de amuzantă, pe atât de dificilă: „Testul mușuroiului”! Regulile sunt simple, dar pun la încercare reflexele și atenția celor doi artiști de top: dăm play la fragmente muzicale scurte, din cele mai diverse genuri, iar ei trebuie să ghicească piesa în timp record.

Marti, 14.07.2026, 17:23