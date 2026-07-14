Furnicuțele 2026. Nico, cu sufletul deschis despre rolul de bunică și momentul marcant în care și-a pierdut tatăl

Episodul 62 din data de 14 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nico vorbește cu o sinceritate tulburătoare despre relația complexă cu fiica ei și despre un reproș care i-a lăsat o rană adâncă în suflet: „Spune că n-am arătat că am iubit-o!”. Dincolo de regretele trecutului, Nico își deschide inima și despre minunea din prezent, rolul de bunică, dar și despre cel mai negru scenariu din viața ei: pierderea tatălui, un moment marcant care a schimbat-o definitiv.

Marti, 14.07.2026, 18:00