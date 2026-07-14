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Furnicuțele 2026. Nico, cu sufletul deschis despre rolul de bunică și momentul marcant în care și-a pierdut tatăl

Episodul 62 din data de 14 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nico vorbește cu o sinceritate tulburătoare despre relația complexă cu fiica ei și despre un reproș care i-a lăsat o rană adâncă în suflet: „Spune că n-am arătat că am iubit-o!”. Dincolo de regretele trecutului, Nico își deschide inima și despre minunea din prezent, rolul de bunică, dar și despre cel mai negru scenariu din viața ei: pierderea tatălui, un moment marcant care a schimbat-o definitiv.
Marti, 14.07.2026, 18:00
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Furnicuțele 2026. Cum l-a cunoscut Nico pe Stelu Pandelescu și au ajuns să cânte muzică lăutărească împreună

Furnicuțele 2026. Cum l-a cunoscut Nico pe Stelu Pandelescu și au ajuns să cânte muzică lăutărească împreună

Logo show Marti, 14.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Nico, Denise Rifai, Oase și Ciucă, show total la un joc de-a mima

Furnicuțele 2026. Nico, Denise Rifai, Oase și Ciucă, show total la un joc de-a mima

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Furnicuțele 2026. Aurelian Temișan, declarații de suflet despre Nico

Logo show Marti, 14.07.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Cine este omul care a ajutat-o pe Nico la începutul carierei? George Mărăcine, declarații emoționante

Furnicuțele 2026. Cine este omul care a ajutat-o pe Nico la începutul carierei? George Mărăcine, declarații emoționante

Logo show Marti, 14.07.2026, 17:42 Furnicuțele 2026. Ghicește piesa! Nico și Stelu Pandelescu, duel de senzație la „Testul mușuroiului”

Furnicuțele 2026. Ghicește piesa! Nico și Stelu Pandelescu, duel de senzație la „Testul mușuroiului”

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Logo show Marti, 14.07.2026, 17:10 Furnicuțele 2026. Nico, dezvăluiri despre hitul „Cine e cu noi”. Cum i-a schimbat viața colaborarea cu B.U.G. Mafia

Furnicuțele 2026. Nico, dezvăluiri despre hitul „Cine e cu noi”. Cum i-a schimbat viața colaborarea cu B.U.G. Mafia

Logo show Marti, 14.07.2026, 17:00 Mireasa sezonul 13. Ema și Alan, susținuți de Daniel, Daniela, Mihai, Claudia, Roxana și doamna Cătălina

Mireasa sezonul 13. Ema și Alan, susținuți de Daniel, Daniela, Mihai, Claudia, Roxana și doamna Cătălina

Logo show Marti, 14.07.2026, 15:57 Mireasa sezonul 13. Claudia, extrem de deranjată de dansurile lui Daniel de la petrecerea burlacilor

Mireasa sezonul 13. Claudia, extrem de deranjată de dansurile lui Daniel de la petrecerea burlacilor

Logo show Marti, 14.07.2026, 15:52 Mireasa sezonul 13. Giulia și Alexandru, susținuți de Dorian și Bianca în Marea Finală

Mireasa sezonul 13. Giulia și Alexandru, susținuți de Dorian și Bianca în Marea Finală

Logo show Marti, 14.07.2026, 15:16 Mireasa sezonul 13. Sebastian și Amalia, susținuți de doamna Mihaela și Denis în Marea Finală

Mireasa sezonul 13. Sebastian și Amalia, susținuți de doamna Mihaela și Denis în Marea Finală

Logo show Marti, 14.07.2026, 15:04 Mireasa sezonul 13. Revederea dintre Mihai și Daniela, plină de dor și pasiune!

Mireasa sezonul 13. Revederea dintre Mihai și Daniela, plină de dor și pasiune!

Logo show Marti, 14.07.2026, 14:51
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