Furnicuțele 2026. Nico, dezvăluiri despre hitul „Cine e cu noi”. Cum i-a schimbat viața colaborarea cu B.U.G. Mafia

Episodul 62 din data de 14 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nico vorbește cu emoție și nostalgie despre megapiesa „Cine e cu noi”, hitul legendar lansat în colaborare cu B.U.G. Mafia, care a propulsat-o instantaneu în topuri și a făcut-o cunoscută publicului larg. Nico dezvăluie detalii neștiute din culisele studiourilor de înregistrări, cum a fost primită de băieții de la Mafia, dar și impactul uriaș pe care succesul fulminant al acestei piese l-a avut asupra vieții și carierei ei.

Marti, 14.07.2026, 17:00