Furnicuțele 2026. Nico, mărturisiri intime despre căsnicia cu soțul ei: „Am fost geloasă!”

Episodul 62 din data de 14 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nico și soțul ei, Laurențiu, demonstrează că adevărata iubire poate trece testul timpului! Artista își deschide sufletul și vorbește cu o sinceritate cuceritoare despre cei 30 de ani de căsnicie, o poveste de viață presărată cu momente de fericire maximă, dar și cu provocări. Nico nu se sfiește să abordeze un subiect delicat și recunoaște cum a gestionat gelozia de-a lungul anilor.

Marti, 14.07.2026, 18:35