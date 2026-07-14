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Nico, respinsă de producători din cauza vârstei! Totul despre începuturile grele ale carierei sale

Episodul 62 din data de 14 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nico continuă seria dezvăluirilor emoționante și vorbește fără ascunzișuri despre obstacolele incredibile de la începutul carierei sale. Deși astăzi este recunoscută ca una dintre cele mai bune voci din România, drumul spre succes a fost presărat cu prejudecăți dure. Nico își amintește cum marile case de discuri o considerau deja „bătrână” pentru a mai fi lansată pe piață, deși avea doar 33 de ani. Vezi poveștile nespuse din culisele industriei muzicale de atunci!
Marti, 14.07.2026, 17:10
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Furnicuțele 2026. Cum l-a cunoscut Nico pe Stelu Pandelescu și au ajuns să cânte muzică lăutărească împreună

Furnicuțele 2026. Cum l-a cunoscut Nico pe Stelu Pandelescu și au ajuns să cânte muzică lăutărească împreună

Logo show Marti, 14.07.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Nico, Denise Rifai, Oase și Ciucă, show total la un joc de-a mima

Furnicuțele 2026. Nico, Denise Rifai, Oase și Ciucă, show total la un joc de-a mima

Logo show Marti, 14.07.2026, 18:18 Furnicuțele 2026. Aurelian Temișan, declarații de suflet despre Nico

Furnicuțele 2026. Aurelian Temișan, declarații de suflet despre Nico

Logo show Marti, 14.07.2026, 18:10 Furnicuțele 2026. Nico, cu sufletul deschis despre rolul de bunică și momentul marcant în care și-a pierdut tatăl

Furnicuțele 2026. Nico, cu sufletul deschis despre rolul de bunică și momentul marcant în care și-a pierdut tatăl

Logo show Marti, 14.07.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Cine este omul care a ajutat-o pe Nico la începutul carierei? George Mărăcine, declarații emoționante

Furnicuțele 2026. Cine este omul care a ajutat-o pe Nico la începutul carierei? George Mărăcine, declarații emoționante

Logo show Marti, 14.07.2026, 17:42 Furnicuțele 2026. Ghicește piesa! Nico și Stelu Pandelescu, duel de senzație la „Testul mușuroiului”

Furnicuțele 2026. Ghicește piesa! Nico și Stelu Pandelescu, duel de senzație la „Testul mușuroiului”

Logo show Marti, 14.07.2026, 17:23 Furnicuțele 2026. Nico, dezvăluiri despre hitul „Cine e cu noi”. Cum i-a schimbat viața colaborarea cu B.U.G. Mafia

Furnicuțele 2026. Nico, dezvăluiri despre hitul „Cine e cu noi”. Cum i-a schimbat viața colaborarea cu B.U.G. Mafia

Logo show Marti, 14.07.2026, 17:00 Mireasa sezonul 13. Ema și Alan, susținuți de Daniel, Daniela, Mihai, Claudia, Roxana și doamna Cătălina

Mireasa sezonul 13. Ema și Alan, susținuți de Daniel, Daniela, Mihai, Claudia, Roxana și doamna Cătălina

Logo show Marti, 14.07.2026, 15:57 Mireasa sezonul 13. Claudia, extrem de deranjată de dansurile lui Daniel de la petrecerea burlacilor

Mireasa sezonul 13. Claudia, extrem de deranjată de dansurile lui Daniel de la petrecerea burlacilor

Logo show Marti, 14.07.2026, 15:52 Mireasa sezonul 13. Giulia și Alexandru, susținuți de Dorian și Bianca în Marea Finală

Mireasa sezonul 13. Giulia și Alexandru, susținuți de Dorian și Bianca în Marea Finală

Logo show Marti, 14.07.2026, 15:16 Mireasa sezonul 13. Sebastian și Amalia, susținuți de doamna Mihaela și Denis în Marea Finală

Mireasa sezonul 13. Sebastian și Amalia, susținuți de doamna Mihaela și Denis în Marea Finală

Logo show Marti, 14.07.2026, 15:04 Mireasa sezonul 13. Revederea dintre Mihai și Daniela, plină de dor și pasiune!

Mireasa sezonul 13. Revederea dintre Mihai și Daniela, plină de dor și pasiune!

Logo show Marti, 14.07.2026, 14:51
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