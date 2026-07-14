Nico, respinsă de producători din cauza vârstei! Totul despre începuturile grele ale carierei sale

Episodul 62 din data de 14 iulie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Nico continuă seria dezvăluirilor emoționante și vorbește fără ascunzișuri despre obstacolele incredibile de la începutul carierei sale. Deși astăzi este recunoscută ca una dintre cele mai bune voci din România, drumul spre succes a fost presărat cu prejudecăți dure. Nico își amintește cum marile case de discuri o considerau deja „bătrână” pentru a mai fi lansată pe piață, deși avea doar 33 de ani. Vezi poveștile nespuse din culisele industriei muzicale de atunci!

Marti, 14.07.2026, 17:10