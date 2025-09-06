Hello Chef sezonul 10, 6 septembrie 2025. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Jean de la Craiova
Episodul 1 al sezonului 10 Hello Chef, din 6 septembrie 2025. Roxana Blenche și chef Samuel gătesc în acestă ediție pentru Jean de la Craiova. Cei doi chefi au pregătit patru rețete diferite: burrata prăjită cu roșii coapte, fasole cu jumări și murături, somon cu orez sălbatic și legume și, ca desert, tartă de ciocolată cu înghețată de vanilie.
