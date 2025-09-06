Antena Căutare
Home Hello Chef Video Hello Chef sezonul 10, 6 septembrie 2025. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Jean de la Craiova
Logo show

Hello Chef sezonul 10, 6 septembrie 2025. Chef Samuel și Roxana Blenche, o nouă provocare în bucătărie! Ce rețete au de gătit pentru Jean de la Craiova

Episodul 1 al sezonului 10 Hello Chef, din 6 septembrie 2025. Roxana Blenche și chef Samuel gătesc în acestă ediție pentru Jean de la Craiova. Cei doi chefi au pregătit patru rețete diferite: burrata prăjită cu roșii coapte, fasole cu jumări și murături, somon cu orez sălbatic și legume și, ca desert, tartă de ciocolată cu înghețată de vanilie.
Sambata, 06.09.2025, 15:00
x
Hello Chef sezonul 10, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova

Hello Chef sezonul 10, 6 septembrie 2025. Confruntarea dintre Roxana Blenche și chef Samuel. Verdictul, dat de Jean de la Craiova

Logo show Sambata, 06.09.2025, 15:00 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 5 septembrie 2025. George Jaguarul, viața după Insula Iubirii! Ce mesaj are pentru fani

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 5 septembrie 2025. George Jaguarul, viața după Insula Iubirii! Ce mesaj are pentru fani

Logo show Vineri, 05.09.2025, 19:00 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 5 septembrie 2025. Ispita Cătălin Brînză, dezvăluiri după experiența Insula Iubirii

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 5 septembrie 2025. Ispita Cătălin Brînză, dezvăluiri după experiența Insula Iubirii

Logo show Vineri, 05.09.2025, 19:00 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 5 septembrie 2025. Ce înseamnă să fii ispită pe Insula Iubirii? Povestea Andreei Aurică

Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 5 septembrie 2025. Ce înseamnă să fii ispită pe Insula Iubirii? Povestea Andreei Aurică

Logo show Vineri, 05.09.2025, 18:00 Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Topul publicului! Cine sunt Mama și Mirii Săptămânii

Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Topul publicului! Cine sunt Mama și Mirii Săptămânii

Logo show Vineri, 05.09.2025, 16:58 Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Costina, concurenta care părăsește emisiunea în urma voturilor publicului

Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Costina, concurenta care părăsește emisiunea în urma voturilor publicului

Logo show Vineri, 05.09.2025, 16:52 Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Sorin și Diana au ieșit la cafea! Concurentul nu a trecut peste fosta relație

Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Sorin și Diana au ieșit la cafea! Concurentul nu a trecut peste fosta relație

Logo show Vineri, 05.09.2025, 16:45 Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Alexandra nu își dorește o relație cu Virgil: „Nu este potrivit pentru mine!”

Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Alexandra nu își dorește o relație cu Virgil: „Nu este potrivit pentru mine!”

Logo show Vineri, 05.09.2025, 16:29 Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Comportamentul Gabrielei, comentat de mame, dar și de fete! Ce s-a întâmplat

Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Comportamentul Gabrielei, comentat de mame, dar și de fete! Ce s-a întâmplat

Logo show Vineri, 05.09.2025, 15:54 Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Adin și Lavinia, despre Kiprianos și conflictul dintre ea și acesta: Nu mai am încredere în femei!

Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Adin și Lavinia, despre Kiprianos și conflictul dintre ea și acesta: Nu mai am încredere în femei!

Logo show Vineri, 05.09.2025, 15:18 Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Emily, supărată că Kiprianos nu îi dă atenție

Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Emily, supărată că Kiprianos nu îi dă atenție

Logo show Vineri, 05.09.2025, 15:10 Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Kiprianos, gânduri de reconciliere cu Lavinia: Vrei să vorbim?

Mireasa sezonul 12, 5 septembrie 2025. Kiprianos, gânduri de reconciliere cu Lavinia: Vrei să vorbim?

Logo show Vineri, 05.09.2025, 15:01
x