Anul 2027 ar putea veni cu o schimbare importantă în viața sentimentală a Ellei Vișan! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a aflat că urmează să se căsătorească, deși în prezent nu are un partener. Tânăra a dezvăluit însă ce așteptări are de la bărbatul care îi va fi alături în viitor.

Ella Vișan se pregătește pentru un an 2027 plin de schimbări! Deși momentan nu are pe nimeni în viața sentimentală, fosta concurentă de la Insula Iubirii a aflat că anul viitor ar putea ajunge în fața altarului. Previziunea a venit chiar din cărțile de Tarot, iar tânăra a povestit pentru Spynews.ro ce a descoperit.

Ella Vișan ar urma să se mărite în 2027! Ce i-au prezis cărțile de Tarot, deși momentan este singură

Ella Vișan a primit cu amuzament vestea că în 2027 ar putea să se căsătorească. Cum în prezent nu există niciun bărbat în viața ei, fosta concurentă de la Insula Iubirii spune că, dacă previziunea se adeverește, va trebui să-și găsească până atunci jumătatea.

Dincolo de căsătorie, tânăra are și alte obiective pe care vrea să le îndeplinească în următoarea perioadă. Pasionată de drumețiile montane, Ella Vișan își dorește să cucerească un munte important din afara țării.

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În plus, ia în calcul să parcurgă El Camino, celebrul traseu de pelerinaj care se întinde pe aproximativ 800 de kilometri, din Franța până în Spania. Fosta concurentă a început deja pregătirile fizice și spune că a ajuns să meargă chiar și 26 de kilometri într-o singură zi.

În ceea ce privește căsătoria, Ella Vișan consideră că iubirea dintre doi oameni nu depinde de un document. Chiar dacă îi place să afle ce îi rezervă viitorul prin intermediul Tarotului, vedeta spune că nu își organizează viața în funcție de aceste previziuni. Totuși, își amintește că, înainte de nunta cu Andrei Lemnaru, cărțile i-au indicat că nu va ajunge să se căsătorească, iar acest lucru s-a și întâmplat.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii ne-a dezvăluit și ce calități ar trebui să aibă bărbatul care îi va fi alături. Nu are pretenții mari în ceea ce privește aspectul fizic, însă își dorește ca acesta să fie mai înalt decât ea. Mult mai importante sunt, în schimb, implicarea, consecvența și comunicarea în cuplu, după cum a ținut să precizeze chiar ea.

Cum se simte Ella Vișan după ce a căzut 100 de metri în gol, de pe munte

În urmă cu două luni, Ella Vișan a trecut prin momente cumplite, după ce a suferit un accident pe munte și a căzut 100 de metri în gol. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a avut noroc și nu s-a lovit puternic la nivelul capului, însă accidentul i-a lăsat mai multe răni.

Chiar dacă a reușit să-și reia activitățile și a ajuns din nou pe munte, tânăra spune că încă se confruntă cu unele dureri.

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