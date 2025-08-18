Antena Căutare
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum

Ella Visan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, este una dintre preferatele fanilor emisiunii, mulți fiind surprinși de evoluția ei.

Publicat: Luni, 18 August 2025, 10:28 | Actualizat Luni, 18 August 2025, 12:24
Telespectatorii au început să o urmărească și pe rețelele de socializare și sunt curioși de evoluția ei în emisiune, în noile ediții de Insula Iubirii sezonul 9.

În video-ul de prezentare de la începutul emisiunii, Ella a povestit că acum este social media manager pentru un restaurant fast food din Londra.

Ella a studiat o facultate cu profil umanist la Sibiu, iar apoi a studiat la o universitate din Londra Marketing și Social Media, acolo unde s-a specializat pe comunicare și crearea de conținut.

Ce meserie avea Ella Vișan înainte de Insula Iubirii sezonul 9

Relația Ellei cu logodnicul ei, Andrei Lemnaru, a atras atenția telespectatorilor pentru povestea de dragoste pe care o trăiesc, motivele pentru care au venit la Insula Iubirii, dar și faptul că se pregătesc de nuntă.

Citește și: Cum arată mama Ellei Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9. Concurenta se mândrește cu cea care i-a dat viață

De când e în Thailanda, Ella s-a împrietenit atât cu cele 4 fete venite în cuplu să își testeze relația, cât și cu ispitele masculine, cu care a împărtășit detalii despre trecutul ei și experiențele ei.

Înainte de a lucra pentru restaurantul despre care vorbește în emisiune, Ella promova idei despre terapii alternative, spiritualitate, masaj tantric și autocunoaștere. Prin urmare, trecutul ei profesional este mai stufos decât credeau inițial urmăritorii ei.

Înainte de participarea la Insula Iubirii sezonul 9, Ella promova pe TikTok și Instagram în postările ei subiecte precum echilibrul emoțional, autocunoașterea, energia feminină, metode de conectare a minții cu corpul și atragerea îndeplinirii dorințelor.

Citește și: Insula Iubirii, 13 august 2025. Momente de intimitate între Ella Vișan si Teo. Ce s-a întâmplat pe șezlong, departe de ceilalți

De asemenea, Ella vorbea în postările ei și despre mesajul tantra și asocierea acestui tip de terapie alternativă cu eliberarea emoțională și relaxarea profundă, potrivit Viva.ro.

Chiar dacă această practică de terapie a devenit controversată, este considerată o metodă holistică pentru stabilirea echilibrului interior. În postările ei de atunci de pe rețelele de socializare, Ella promova și câteva cărți care abordau teme spirituale, fiind implicată și în ghidarea celor interesați, dar și consiliere pentru a-i ajuta pe oameni să își descopere sinele.

Se pare, însă, că între timp, pe Instagram Ella a renunțat la acele postări și se focusează pe crearea de conținut, postări cu și despre Insula Iubirii și promovarea de produse.

În prezent, la vârsta de 27 ani, Ella este social media manager la un restaurant de tip fast food și este încântată de locul ei de muncă.

Telespectatorii au început să o urmărească și pe rețelele de socializare și sunt curioși de evoluția ei în emisiune, în noile ediții de Insula Iubirii sezonul 9.

Citește și: Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025, mesaj cu subînțeles în mediul online. Ce au remarcat internauții la postarea ei

