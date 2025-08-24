Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta

Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4, se mândrește cu o iubită foarte frumoasă. De curând, Nicoleta a postat pe TikTok o imagine cu bărbatul care a cucerit-o, adăugând și un mesaj emoționant.

Răzvan Valentin a participat în sezonul 4 Insula Iubirii alături de iubita lui de pe atunci, Cati. Cei doi au venit în Thailanda pentru a-și testa relația, iar parcursul lor a luat prin surprindere telespectatorii.

Concurentul a intrat în atenția publicului datorită replicilor sale savuroase care nu au trecut neobservate. Deși a pășit într-o relație pe insulă, acesta a părăsit-o singur la ultima ceremonie a focului.

După o confruntare dură cu fosta parteneră, cei doi au luat decizia de a merge pe drumuri separate. La aproximativ șapte ani de la difuzarea reality show-ului, se pare că Răzvan Valentin și-a găsit sufletul pereche.

Fostul iubit al lui Cati trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de o superbă blondină. Chiar este foarte discret în ceea ce privește viața personală, Răzvan Valentin are o activitate intensă pe rețelele sociale.

La fel de activă în mediul online este și iubita acestuia. Nicoleta a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare neașteptată. Aceasta a distribuit pe contul de TikTok o imagine cu partenerul său, adăugând și un mesaj emoționant.

Cum arată femeia care l-a cucerit pe Răzvan Valentin, fostul concurent din sezonul 4 Insula Iubirii

De curând, fostul concurent din sezonul 4 Insula Iubirii și-a sărbătorit ziua de naștere, iar urările nu au întârziat să apară. Printre cei care i-au transmis un mesaj emoționant se numără și iubita acestuia.

„La mulți ani! (alături de mine). Astăzi este despre tine dragul meu iubit, omul care a adus lumina și siguranța în viața mea. Ai adus pe chipul meu cel mai frumos zâmbet și sentimentul pierdut undeva într-un colț al inimii, iubirea.

Tu îmi luminezi ziua cu sunetul vocii tale. Mă bucur în fiecare zi că am fost binecuvântată când Dumnezeu te-a trimis în viața mea! Te iubesc!”, a scris Nicoleta în dreptul pozei cu partenerul său.

Un lucru este cert, Răzvan Valentin are o iubită superbă. Nicoleta a atras atenția prietenilor virtuali cu frumusețea sa deosebită.

Mai mult, se pare că partenera fostului concurent de la Insula Iubirii sezonul 4 nu ezită să își afișeze relația pe rețelele sociale. Aceasta publică, ori de câte ori are ocazia, imagini cu bărbatul care i-a „furat” inima.

Ce spune Răzvan Valentin despre iubita lui, Nicoleta

Recent, acesta a fost întrebat dacă ar mai participa la Insula Iubirii alături de noua parteneră, iar răspunsul său a fost unul direct și sincer.

„Nu! Am o doamnă extraordinară lângă mine care mi-a schimbat viața total. M-a liniștit să zic așa, iar eu nu aș vrea să o pierd din cauza unui test. (...) Eu sunt ăla nebun, iar ea nu ar trece niciodată peste o infidelitate.

Nu l-aș trece, aș pica de câte ori m-aș duce acolo. Nu mi-am învățat nimic. Nu aș vrea să o pierd pentru că nu ar trece peste asta și este ceva normal. Te mai schimbi cu vârsta. E un test periculos și mi-e frică de el. Mai bine stau liniștit!”, a spus fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4, potrivit cancan.ro.