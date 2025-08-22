Antena Căutare
Cum arată mama Mariei Avram de la Insula Iubirii sezonul 9. Concurenta se mândrește cu cea care i-a dat viață

Maria Avram este una dintre cele mai controversate concurente de la Insula Iubirii sezonul 9.

Căsătoriți de aproape 11 ani, Maria și Marius au trecut printr-o perioadă dificilă după ce el a înșelat-o cu o colegă de serviciu. | Antena 1

Maria și soțul ei, Marius Avram, au decis să participe la Insula Iubirii sezonul 9 pentru a-și testa relația. Căsătoriți de aproape 11 ani, Maria și Marius au trecut printr-o perioadă dificilă după ce el a înșelat-o cu o colegă de serviciu.

Cum arată mama Mariei Avram de la Insula Iubirii sezonul 9

Maria, deși l-a iertat, a recunoscut că și-a pierdut încrederea în el și are nevoie ca el să i-o recâștige. Maria și Marius au acceptat provocarea de a merge la Insula Iubirii, fiind susținuți de familie și prieteni pentru a descoperi în ce moduri se poate transforma relația lor.

De-a lungul show-ului, în cele 17 zile de până acum, Maria a dovedit că e o femeie puternică, care știe cum să își ascundă emoțiile și să rămână cu capul sus chiar și atunci când simțea că întreaga ei lume avea să se prăbușească după ce l-a văzut pe Marius încălcând rând pe rând mai multe limite.

Treptat, în aceste zile petrecute pe insulă, Maria a început să se mai destindă, să se împrietenească mai mult cu Bianca, cu care adesea și-a creat propriul limbaj, fie prin porecle sau mesaje cu subînțeles.

Maria Avram a început să se bucure mai mult de experiența din Thailanda și a descoperit că ispita Cătălin i-ar putea fi suflet pereche. Cu toate acestea, Maria a decis că nu dorește să își exprime sentimentele față de Cătălin Brînză în mod direct și a ales să îi comunice ce simte prin bilețele.

Atunci când a fost criticată pentru felul ei neasumat de a-și masca sentimentele și trăirile, Maria a răbufnit și a declarat că a ales să spună direct în fața camerelor ce a descoperit că simte pentru Cătălin pentru că nu voia să îi dea speranțe și pentru că nu dorea ca el să se îndrăgostească de ea.

De asemenea, concurenta a mai spus că în preajma lui ea se simte liniștită și în siguranță, motivând că a trezit la viață o Maria de care ea uitase că există.

În tot acest timp în testimoniale, Cătălin a spus că nu o crede și că așteaptă să fie sinceră cu el și să îi spună în față ce sentimente o încearcă, fără să se mai ascundă de camere.

În tot acest timp, Mariei îi era dor de casă, dor de momentele în care relația ei cu Marius era una ideală, dar și dor de părinții ei, care au susținut-o tot timpul.

Printre fotografiile ei mai vechi de pe Instagram, Maria are și câteva poze cu părinții ei. Concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9 se mândrește cu mama ei și a postat mai multe poze cu cea care i-a dat viață. Din imagine, se vede de unde a moștenit Maria cele mai frumoase trăsături.

Mai sunt doar câteva zile rămase din testul de 21 zile la Insula Iubirii, iar telespectatorii sunt deja curioși care va fi deznodământul poveștii dintre Maria și soțul ei, Marius, după tot ce au trăit separat în Thailanda.

