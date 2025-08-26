Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Maria Avram i-a dezvăluit lui Cătălin ce a făcut cu biletul pe care îl căuta Marius

În episodul 15 din Insula Iubirii Plus, Maria Avram și ispita Cătălin au discutat despre vizita lui Marius în vila fetelor, când a încercat să găsească bilețelele ascunse.

După ce Cătălin i-a povestit Mariei că Marius a căutat biletul în camera ei, Maria i-a dezvăluit ce feeling a avut chiar cu o zi înainte.

A zis că ea ascunsese acel prim bilet dintre ei în spatele chiuvetei la ea în baie și s-a gândit că e mai bine să nu îl țină. Prin urmare, l-a rupt și a zis că știe de ce Marius își dorea acel bilet în original.

Ce i-a dezvăluit Maria lui Cătălin despre primul bilet pe care ea i l-a scris

Cătălin i-a spus că oricum Radu i-a oferit lui Marius o copie după bilet. Ispita masculină și Maria au stat pe plajă până la răsărit și au vorbit.

După ce i-a povestit Mariei discuția pe care a avut-o cu Marius, Cătălin i-a mărturisit că el are sentimente pentru ea, dar nu vrea să facă un pas spre ea fără să știe că și ea e sigură că vrea să fie asumată.

Maria i-a mărturisit că se simte iubită și se simte atașată de el, iar Cătălin i-a spus că pentru el nu e un impediment faptul că ea este căsătorită cu Marius. El i-a mai spus Mariei că trebuie să își facă curaj să facă ce simte și a încurajat-o să facă ce îi dictează inima.

Ea i-a spus că simte că îi e drag de el și a urmat un schimb de replici între ei în care au vorbit în șoaptă și și-au acoperit lavalierele.

