Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Maria Avram i-a dezvăluit lui Cătălin ce a făcut cu biletul pe care îl căuta Marius

În episodul 15 din Insula Iubirii Plus, Maria Avram și ispita Cătălin au discutat despre vizita lui Marius în vila fetelor, când a încercat să găsească bilețelele ascunse.

Publicat: Marti, 26 August 2025, 08:16

După ce Cătălin i-a povestit Mariei că Marius a căutat biletul în camera ei, Maria i-a dezvăluit ce feeling a avut chiar cu o zi înainte.

A zis că ea ascunsese acel prim bilet dintre ei în spatele chiuvetei la ea în baie și s-a gândit că e mai bine să nu îl țină. Prin urmare, l-a rupt și a zis că știe de ce Marius își dorea acel bilet în original.

Ce i-a dezvăluit Maria lui Cătălin despre primul bilet pe care ea i l-a scris

Cătălin i-a spus că oricum Radu i-a oferit lui Marius o copie după bilet. Ispita masculină și Maria au stat pe plajă până la răsărit și au vorbit.

După ce i-a povestit Mariei discuția pe care a avut-o cu Marius, Cătălin i-a mărturisit că el are sentimente pentru ea, dar nu vrea să facă un pas spre ea fără să știe că și ea e sigură că vrea să fie asumată.

Maria i-a mărturisit că se simte iubită și se simte atașată de el, iar Cătălin i-a spus că pentru el nu e un impediment faptul că ea este căsătorită cu Marius. El i-a mai spus Mariei că trebuie să își facă curaj să facă ce simte și a încurajat-o să facă ce îi dictează inima.

Ea i-a spus că simte că îi e drag de el și a urmat un schimb de replici între ei în care au vorbit în șoaptă și și-au acoperit lavalierele.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

