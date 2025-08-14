Insula Iubirii, 13 august 2025. Fetele și-au văzut partenerii în ipostaze dure, la bonfire: „Imagini cu impact emoțional puternic”

Apropierile sunt din ce în ce mai mari între concurenți și ispite și ies la iveală adevăruri dureroase din relațiile lor. Un nou bonfire le-a pus pe fete față în față cu imagini greu de privit, iar reacțiile lor au fost pe măsură. Vezi ce s-a întâmplat la Insula Iubirii, sezonul 9 ediția 12 din 13 august 2025.

Marius a fost bulversat, după ce a văzut imaginile dureroase cu soția lui și ispita Cătălin: „Ea spunea tot timpul că nu se uită la alți bărbați, nu se gândește la alți bărbați, dar aici pe Insulă se pare că s-a atașat”, a precizat el. De asemenea, bărbatul s-a arătat deranjat de faptul că Maria este „neasumată” având în vedere că se ascunde. De asemenea, chiar dacă Flacăra Ispitei nu s-a aprins, acesta consideră ca a fost încălcată o limită dintre cele impuse în cuplul lor.

Întors în casă, el le-a povestit celorlalți băieți și ispitelor feminine ce a văzut. Marius a spus că nu știe ce să facă în această situație, însă dacă va mai vedea și alte mesaje între ea și ispită, va lua decizia pe loc, fără să mai aștepte bonfire-ul final.

„Duce lipsă de afecțiune. Eu nu sunt așa. Ne sărutăm, ne giugiulim jumătate de oră, dar eu pun punct. Nu pot să fiu fals”, le-a dezvăluit concurentul de la Insula Iubirii 2025 celorlalți.

Ce s-a întâmplat la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 12 din 13 august 2025. Fetele au văzut noi imagini cu partenerii lor la bonfire

În paralel, în casa fetelor, distracția era în toi. Pe lângă dansurile înfierbântate, concurentele și ispitele masculine au dus apropierile și mai departe. Ispita Cătălin i-a scris un bilet Mariei, iar acest lucru a dat startul unei întregi conversații ascunse de ochii celorlați.

„Maria este un om frumos. Simt că deși ea nu vrea să arate cum e, în interorul ei este o altă persoană”, a spus acesta. În plus, Cătălin a recunoscut că este atras de Maria și că începe să dezvolte sentimente pentru ea.

„Este foarte rar să găsești o persoană atât de asemănătoare. Să îi placă aceleași lucruri, fără să vorbești, fără să te cunoști. Să vă placă același stil de muzică, sa danzezi pe același vibe, să gândești la fel”, a mărturisit și soția lui Marius la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 12 din 13 august 2025.

„Sunt curios cât de mult se va deschide față de Cătălin și cât se va lăsa să simtă ce simte. Pentru noi este evident”, a remarcat și Narcis.

Deși este împotriva consumului de alcool, Maria a băut câteva shot-uri în plus și a recunoscut că s-a „amețit”. La un moment dat, Ella a rugat-o pe această să meargă alături de Teo și Cătălin în mare, însă Maria a refuzat vehement spunând că nu vrea să fie „paravan” pentru cealaltă fată.

Iar pentru că nu a reușit să îi convingă pe ceilalți, Ella și Teo s-au retras singuri pe malul mării pe șezlong. La lumina lunii pline, discuțiile dintre ei au devenit mult mai intime, iar apropierile au fost evidente. Ispita chiar a făcut o serie de gesturi romatice, precum sărutatul pe frunte sau pe gât.

„Cu siguranță, cine îți va fi alături toată viața, va fi o femeie fericită”, a ținut să-i spună logodnica lui Andrei ispitei, la Insula Iubirii sezonul 9 ediția 12 din 13 august 2025.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 9. "Se va aprinde flacăra pe insula cealaltă". Motivul tensiunilor dintre Andrew și Cătălin

Ei au continuat flirturile, iar Maria a vrut să afle dacă Teo îi va simplu lipsa după Insula Iubirii 2025. „Distanța dintre noi era din ce în ce mai mică, probabil amândoi ne-am fi dorit un sărut, doar că n-am simțit că este momentul atunci”, a explicat băiatul.

Pe de altă parte, Maria, Bianca și Ionela s-au retras în cameră pentru a purta o nouă discuție codată despre legătura dintre Maria și ispita Cătălin. Fetele și-au dat cu părerea despre întreaga situație și au încurajat-o să dea frâu liber sentimentelor.

„Mă gândesc să nu cumva să se îndrăgostească, de asta mi-e teamă”, a declarat soția lui Marius.

„Și tu cine ești Dumnezeu, să alegi de cine se îndrăgostesc oamenii”, i-a răspuns Bianca. În plus, ea le-a mărturisit celorlalte fete că a „rămas impresionată de Mattia”. În seara petrecerii, aceasta a petrecut tot mai mult timp pe lângă ispită pentru a aflat mai mutle despre el.

„Mattia este un bărbat puternic, care poate să ofere unei femei stabilitate, atât emoțională, cât și financiară și Bianca asta își dorește”, a zis și ispita Liviu care a observat că atenția ei s-a îndreptat spre Mattia.

În timp ce ispita Teo condamnă comportamentul Mariei și al lui Cătălin și nu crede că este în regulă să se ascundă, Bianca îi încurajează să continue să se apropie în felul lor special. La un moment dat, în timpul petrecerii, aceasta și Bianca s-au retras, din nou, în cameră pentru a dezbate situația cu bilețelele, iar soția lui Marius a recunoscut că îl place mult pe Cătălin.

În casa băieților, Cristi a avut o serie de glume deochiate cu ispita Cristina. După ce aceasta a văzut camera băiatului și s-a plâns de patul în care doarme ea, el a încercat să o ajute. Astfel, ei au vorbit cu Andrei, care după ce a văzut imaginile cu Ella, doarme pe canapea, să-i cedeze Cristinei camera lui, iar acesta a fost de acord.

După o noapte plină de evenimente, atât fetele, cât și băieții au pornit către următorul date cu ispitele pe care le-au ales. Distracția a fost în toi și chiar de pe drum unele adevărari s-au spus în glumă.

„Să știi că pot să învăț și italiană. N-am fost niciodată, mi-ar plăcea maxim”, i-a spus Bianca lui Mattia. „Am văzut că-i place de mine. Mi-a spus direct să o duc în vacanță”, a spus acesta după ce în mașină și-au făcut planuri de vacanță împreună.

În spatele lor, Maria și Cătălin nu au făcut economie de gesturi tandre. Chiar dacă nu încearcă să mențină aparențele, din joacă, aceștia s-au ținut de mână, ea și-a pus capul pe umărul lui și au continuat tachinările.

„Când mă iei așa, eu am alte intenții”, a ținut să-i spună acesta.

Ele au avut parte de un date superb, la elefanți, unde s-au distrat pe cinste și s-au încărcat cu energie pozitivă.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Detaliile incendiare ale Andrușcăi despre visul pe care l-a avut. Ce au comentat Marius și Oana

Pe cealaltă insulă, băieții și ispitele s-au plimbat cu bărcile. Astfel, Marius a avut ocazia să poarte o discuție mai retrasă cu ispita Oana despre situația din căsnicia lui.

„Care este părerea ta despre treaba pe care a făcut-o Maria cu neasumarea”, a vrut să afle acesta.

„Nu știu ce e în capul ei, e nașpa dacă cuiva îî place de vre-unul de acolo și își pierd mințile. Poate nu a avut ocazia pănă acum. Nu a fost ca acum. Ce faci dacă o să facă vreo prostie?”, a spus ea.

„Divorț”, a completat Marius scurt.

În cadrul date-ului de la Insula Iubirii, sezonul 9 ediția 12 din 13 august 2025, Marian și ispita Teo s-au aventurat până la o plajă pustie. Cei doi s-au dat jos din barcă, iar echipa de producție a mers după ei să îi întoarcă.

De asemenea, într-o discuție dintre Ella și ispita Teo despre ce se va întâmpla după expriența Inula Iubirii 2025, fata a dat de înțeles că nu mai este atât de sigură că nunta cu Andrei va mai avea lor. Replica ei l-a lăsat pe Teo fără reacție.

„Da, am văzut la un moment dat (n.r. un om de viitor). Am vrut să înțeleg mai bine cu cine mă căsătoresc. Sau cu cine urma să mă căsătoresc”, a declarat logodnica lui Andrei.

Toată energia și veselia acumulate la date s-a încheiat rapid și bursc pentru fete pentru că, odată ajunse înapoi în vilă, au aflat că trebuie să se pregătească pentru bonfire.

Ella a fost prima care a văzut imaginile cu Andrei, iar dezvăluirile făcute de logodnicul ei ispitelor feminine au afectat-o. „Am o parte care nu aș vrea să se vadă. Și Ellei îi e frică să-mi vadă partea aia. Prefer ca partea aia să rămână unde e locul ei”, a declarat acesta.

Ea s-a declarat deranjată de faptul că logodnicul ei continuă să vorbească despre operațiile ei estetice nereușite, un lucru care a avut un impact foarte mare asupra sănătății ei fizice și emoționale.

Ella a mai văzut câteva secvențe și cu băiatul care flirtează cu ispitele, în special cu Andreea și a remarcat gelozia fetei.

În casa băieților, petrecerea era în toi. O nouă sesiune de dans la bară a încins imaginația băieților și au ieșit la iveală afinitățile lor. Andrei nu și-a mai ascuns intresul pentru ispita Andrușca.

A venit și rândul Biancăi să vadă imagini cu Marian. Fata a observat că iubitul ei petrece mai tot timpul alături de ispita Teodora, atât în casă, cât și la date-uri. „N-am cuvinte”, a fost reacția ei, sesizând că acesta este statornic și se îndreaptă către o singură persoană, chiar și pe insulă.

„Nu m-ar deranja să le iau banii”, a mai adăugat ea la iposteza ca Marian și ispita Teodora ar putea deschide o afacere împreună.

Aceasta, însă, a fost foarte supărată pe faptul că l-a văzut pe iubitul ei consumând alcool, deși i-a promis că nu o va face aici, după ce acasă s-au și despărțit din aceste motive.

Pe cealaltă insulă, o situație neașteptată a avut loc. În timul party-ului, ei au rămas fără curent, dar asta a făcut doar ca totul să fie și mai interesant, iar băieții au profiatat de situație.

„Lui îi plăcea că nu mai era curent. Putea să se uite stânga-dreapta fără să fie văzut”, a spus ispita Amalia despre Marian. „Microfoanele mai merg?”, a vrut el să afle. „Stai, mă, că acum putem să bem!”, a adăugat acesta.

Maria a văzut și ea imagini cu soțul ei și a fost extrem de afectată. Oricât și-a dorit aceasta să se mențină puternică, la final, a izbucnit în lacrimi. Pentru început, aceasta i-a urmărit pe Marius și Oana cunoscându-se mai bine.

Citește și: Insula Iubirii, 12 august 2025. Fetele au ales ispitele cu care vor merge la date. Ce detaliu a ieșit la iveală abia acum

Cu toate acestea, soția lui a fost surprinsă să vadă cât de apropiat este el și de ispita Andrușca. Bărbatul oscilează între ele două iar glumele dintre ei au afectat-o pe Maria.

„Nu știu dacă își da seama că fetele le pot lua și într-un sens nu foarte plăcut. El face glume și acasă, cu prietenele mele și nu m-a deranjat, dar ele sunt niște necunoscute pentru el și pot fi interpretate”, a comentat ea.

Întrebată de către Radu Vâlcan dacă ar putea fi vorba despre „o fantezie din partea lui”, Maria a răspuns: „Aș vrea să cred că nu. Nu mi-a spus niciodată acest aspect. Nu știu ce să-ți spun. Sunt puțin bulversată de situație.

Văzând-ul flirtând și purtând discuții cu tentă sexuală, soția lui nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi. „Să știi că îmi pare rău că a trebuit să îți vezi soțul în seara asta așa”, i-a transmis Radu.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!