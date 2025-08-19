Insula Iubirii, 19 august 2025. Ispita Teo Costache, adevărul despre sentimentele față de Ella Vișan. Ce detaliu a ieșit la iveală

Antena Căutare
Teo Costache a scos la iveală un detaliu neașteptat despre sentimentele pe care le are față de Ella Vișan, după noaptea fierbinte petrecută împreună.

Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 22:30
Teo Costache și Ella Vișan au avut parte de un date special în urmă cu o ediție. Aceștia s-au bucurat din plin unul de compania celuilalt. Mai mult, nu au mai ținut cont de camerele de filmat, dându-și frâu liber sentimentelor.

Concurenta și ispita masculină au petrecut o noapte de neuitat într-o locație de vis din Thailanda, însă lucrurile au luat o întorsătură neașteptată la primele ore ale dimineții. Atitudinea Ellei Vișan l-a luat prin surprindere pe tânăr.

„Noi când ne-am trezit, în dimineața date-ului, nu era nimeni acolo. Eram singuri în cameră, iar ea m-a refuzat când am vrut să o sărut. Mă așteptam ca după această întâlnire să se apropie mai mult de mine, să ne comportăm ca doi iubiți, deși e mult spus. A fost total invers!

Ce se întâmplă? Ori nu ești asumată, ori îți pare rău de ceea ce s-a întâmplat între noi doi!”, a spus ispita masculină.

Ce a spus Teo Costache despre sentimentele pe care le are față de Ella Vișan în ediția 14 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025

În ediția 14 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 19 august 2025, Teo Costache a spus adevărul despre sentimentele pe care le are față de Ella Vișan. Ispita masculină a scos la iveală că există între ei o atracție profundă.

„Chimia nu este doar fizică, ci este ceva mai profund pentru amândoi. Dacă nu era așa, nu mai ajungeam în punctul respectiv. Este normal să nu aibă încredere completă în mine, ea a venit aici într-o relație. M-a considerat de multe ori ispită. Doar că eu nu sunt o ispită aici.

Și uite că în moment de față am și eu sentimente pentru o persoană! (...) Din punctul meu de vedere, Andrei când va afla tot ceea ce s-a întâmplat cred că va pune punct relației. Nu cred că va mai avea loc nunta!”, a dezvăluit ispita masculină.

Încă de la primele ore ale dimineții, Teo Costache și Ella Vișan au avut o discuție sinceră.

„E funny situația!”, i-a zis concurent.

„Ba nu e, știind că urmează să aveți o nuntă și s-a ajuns în anumite situații. La Insula Iubirii, orice adevăr iese la iveală. Aici se află și ceea ce gândești fără să spui. Nu crezi?”, i-a răspuns tânărul.

„Asta e! Pentru mine este un test! Cea mai mare frică a mea nu e aia de singurătate, nu am avut-o niciodată”, a mai zis Ella Vișan.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

