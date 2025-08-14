Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Gesturile intime pe sub masă nedifuzate la TV. Ce promisiune a rugat-o Teo pe Ella să îi facă

În episodul 11 de Insula Iubrii Plus, apropierile dintre Teo și Ella continuă, iar cei doi par că uneori ută complet de camere.

Ispita Teo și Ella Vișan sunt din ce în ce mai apropiați și petrec mai mult timp împreună, încercând să se cunoască mai bine. La petrecerea Candy, ei au dansat împreună, au dat shot-uri, au mâncat împreună și apoi au stat la masă pe terasă împreună, vorbind.

Teo și Ella, apropieri pe plajă, pe șezlong

Pe sub masă, Teo a încercat să o atingă pe Ella pe picior, dar doar i-a desfăcut funda de la rochie. Atunci când a observat ce face pe sub masă, Ella i-a zâmbit și l-a rugat să îi lege din nou funda.

Mai târziu, Teo i-a transmis un mesaj important Ellei, unul cu subînțeles.

„Am o inimă bogată cu multe de oferit”, i-a zis Teo.

Apoi Teo a făcut o altă remarcă, bătând un apropo la Ella.

„Băi Octave, o să te iau la mine la nuntă să-mi cânți că am nuntă anul ăsta”, a zis Teo pe terasă.

Mai târziu, Ella și Teo s-au dus pe plajă și s-au așezat amândoi pe același șezlong și au continuat jocul cunoașterii. Ella l-a întrebat ce fel de femei îi plac, Teo i-a zis că e prima oară când stă cu cineva și se uită la luna plină, apoi au început mângâierile.

Teo a mângâiat-o pe față și pe gât pe Ella și a rugat-o să îi promită că indiferent de ce se va întâmpla ea o să fie puternică. Ella i-a făcut această promisiune.

Teo nu a mai rezistat tentației și a sărutat-o pe Ella pe gât, iar apoi pe frunte și au decis să plece de pe plajă.

