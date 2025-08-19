Insula iubirii Sezonul 9, 19 august 2025. Ispita Teodora, surprinsă plângând! Marian Grozavu îi este sprijin emoțional

Episodul 14 din 19 august 2025 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 9. Marian Grozavu a surprins-o pe ispita Teodora cu lacrimi în ochi într-un moment dificil și a încercat să afle ce se întâmplă cu ea. Ispitele feminine cred că între cei doi se leagă mai mult decât o simplă prietenie. Teodora a recunoscut că îl simte pe Marian cum încearcă să o protejeze, iar ispita Diandra a explicat: „Vrea să îi demonstreze Biancăi Dan că nu o să calce strâmb și e corect.” Cei doi au continuat discuțiile până la apusul soarelui.

