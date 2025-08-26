Insula Iubirii, 25 august 2025. Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea după ce soțul ei a căzut în ispită. Cum s-a apărat

În ediția 16 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025, jocul tentației a devenit tot mai intens pentru aproape toți concurenții. Maria și Marius au avut parte de întâlniri cu ispitele care le-au făcut să pice testul relației, iar Ella și Teo au continuat să simtă cele mai intense momente din Thailanda.

Debutul episodului 16 din Insula Iubirii sezonul 9 i-a adus față în față pe Marius și Cătălin, discutând despre apropierile care au avut loc între soția concurentului și ispita masculină, în timp ce aceasta era în drum spre distracție alături de restul concurentelor și ceilalți băieți. Totuși, nu acesta a fost cel mai intens moment al serii, pentru că la finalul episodului și Maria s-a întâlnit cu ispita Oana pentru a clarifica ce se întâmplă în casa băieților și, implicit, în sufletul soțului ei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în cadrul episodului 16 din sezonul 9 Insula Iubirii, cum au avansat relațiile concurenților cu ispitele și cine a avut parte de unele dintre cele mai intense momente din Thailanda.

Marius și Cătălin, față în față pentru prima dată de când soția lui s-a apropiat de ispită. Ce adevăruri dureroase au ieșit la iveală, în ediția 16 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025

Marius și Cătălin au avut parte de prima confruntare directă, iar după ce concurentul a vizionat un nou un videoclip pregătit de Radu Vâlcan, au început și curiozitățile. Vizibil afectat de ceea ce a observat în material acesta și-a dorit să afle cum a început totul, iar ispita masculină i-a oferit în detaliu toate răspunsurile, păstrând o atitudine calmă și fără orgoliu.

„A fost foarte natural, foarte foarte simplu, în ideea că nimeni nu a forțat absolut nimic. Pur și simplu s-a întâmplat și mă gândesc că ești un bărbat matur și înțelegi că în viață se întâmplă lucruri fără să deții controlul asupra lor. Pur și simplu ea s-a deschis în fața mea, ea s-a simțit protejată, s-a simțit apreciată, s-a simțit iubită în prezența mea și în acel moment ea a simțit să îmi scrie mie niște lucruri și nu vocal. Ea s-a simțit oarecum deschisă în fața mea.

Eu vreau ca tu să înțelegi că eu nu am făcut nimic intenționat și nu am creat nicio atmosferă în a te pune pe tine în umbră cumva pentru a primi anumite rezultate. Totul a fost foarte natural și foarte deschis” a explicat Cătălin, lăsându-l pe Marius fără cuvinte pentru câteva clipe.

Radu Vâlcan a încercat să îl ajute pe concurent să afle cât mai multe detalii pentru că șocul pe care l-a primit l-a amuțit de-a dreptul. În cele din urmă el l-a rugat pe Cătălin să îi ofere scrisoarea pe care Maria i-a dat-o, însă ispita i-a mărturisit că aceasta nu a rămas la el. Totuși, prezentatorul i-a îndeplinit o dorință și i-a adus o copie pe care cei doi au dezbătut-o față în față.

Ulterior, Marius a văzut încă un videoclip care l-a lăsat cu „un gol în stomac” și „fără aer”: „Îmi venea să țip de durere, dar în același timp mă bucur că am rămas calm și ferm și cum sunt eu”.

Curiozitățile lui au continuat și cu privire la existența unui sărut, însă Cătălin i-a mărturisit că nu s-a întâmplat.

Ella și Bianca, deranjate de Teo și Mattia pentru că au privit animatoarele din club. Concurentele au răbufnit în ediția 16 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025

În timp ce Marius și Cătălin aveau parte de o întâlnire individuală, concurentele se aflau în drum spre distracție, chiar dacă starea lor nu era una prea fericită. Mai exact, Ella s-a arătat foarte deranjată de comportamentul lui Teo, care nu înțelegea de ce nu poate să o sărute în fața fetelor, iar Maria era extrem de agitată pentru că și-a dat seama că soțul ei se va întâlni cu ispita masculină de care s-a apropiat.

Dacă între timp Maria a început să se relaxeze ușor, Ella a continuat să îi reproșeze lui Teo aproape tot ce făcea, chiar dacă el a încercat să o împace de nenumărate ori, oferindu-i inclusiv flori și sărutând-o subtil. După câteva momente în care tensiunea dintre ei părea că s-a evaporat, Ella a fost din nou deranjată de Teo, care ar fi admirat animatoarele din club.

„Nu aș vrea să te uiți la altă fată cât ești cu mine la date” i-a spus aceasta, în timp ce el nega totul.

La un moment dat, Teo a întrebat-o dacă dorește să meargă împreună la toaletă, iar ea l-a refuzat, urmând să îi reproșeze că se uită la dansatoarele din club.

Nici Ionela și Bianca nu dat dovadă de o dispoziție prea bună, însă în cele din urmă Matti a știut cum să îi aducă un zâmbet mare pe chip partenerei lui Marian, care de fapt ieșise la date cu Octavian. Mai exact, el i-a oferit flori, iar ea l-a îmbrățișat sincer în semn de mulțumire. Pentru că el a observat că aceasta nu bea vin, iar ea i-a mărturisit că de obicei bea șampanie, ispita masculină a decis să cumpere băutura ei preferată pentru a o face să se simtă cât mai bine. La testimonial, ea a recunoscut că gestul bărbatului a impresionat-o cu adevărat: „M-a încântat. E normal, sunt femeie, are o doză de inteligență mult mai ridicată, se observă și asta nu are cum să nu atragă o femeie. Mă atrage maxim”.

Totuși, și Bianca a recunoscut că a deranjat-o faptul că Mattia se uita la animatoarele din club, în timp ce pe ea o proteja Narcis, știind că are anxietate de mulțime.

„Îmi vine, efectiv, să plâng, crede-mă!” a spus aceasta dezamăgită de comportamentul lui Mattia.

La întoarcerea spre vila fetelor, Ella a continuat să păstreze distanța de Teo, dansând prin mulțime și mărturisind că nu o să-l mai ia la date. Nici în mașină nu au stat unul lângă celălalt, demonstrând că deranjul a existat din partea amândurora. Ispita masculină a recunoscut că a fost dezamăgit de spusele ei, iar ea nu a putut trece peste faptul că el a privit alte femei în timp ce era cu ea la date.

Ajunsă în camera ei, concurenta s-a închis în baie și a început să plângă.

„Nu știu de ce am venit aici. Nu pot să-mi dau seama de ce am venit aici. Vreau să plec acasă!” spunea aceasta, în timp ce Teo a venit la ea în cameră să îi spună noapte bună.

„Poți să intri să-ți iei alea de pe masă și poți să pleci. Ți-am lăsat cardul și niște bani acolo și banii tăi... Poți să pleci.” i-a spus aceasta din baie, fără să îl privească, dar verificând ulterior pe vizor dacă chiar a plecat.

Marius Avram s-a întors în vila băieților și i-a uimit pe toți cu scrisoarea Mariei, în ediția 16 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025

Pentru că nu și-a putut găsi cuvintele, el l-a rugat pe Cristi să citească scrisoarea dintre Maria și Cătălin pentru a-i face pe cei din jur să înțeleagă totul cât mai bine.

„Cătă, mi-este greu să țin frâu sentimentelor. Ești minunat și chiar mă bucur că te-am întâlnit. Cu siguranță, dacă eram afară, lucrurile stăteau diferit. Încerc să îmi dau seama ce mi se întâmplă, dar mă simt copilă în preajma ta. Știu că nu ți-ai dorit asta, dar tu mi-ai dat voie să mă apropii de tine.

Mi-aș dori să fiu liberă și să te strâng în brațe, cum și aseară aș fi făcut-o, dar știu că se va întâmpla afară. Totul în viață are un scop și promit că-l voi înțelege. Sper să rămâi așa cum eu te-am cunoscut aici. Pari a fi un suflet pereche unde nu trebuie vorbe pentru a fi înțeles.” au fost cuvintele scrise de Maria, care pe Marius l-au lovit din plin.

Oana a observat cât de afectat a fost, motiv pentru care și-a dorit să îi fie alături în cele mai grele momente, plecând pe plajă împreună.

Maria Avram a aflat că soțul ei a citit scrisoarea către ispita Cătălin Brînză

În tot acest timp, Cătălin i-a mărturisit Mariei că au fost prinși și că soțul ei a aflat totul, însă ea a considerat că dacă a rupt biletul a fost cu un pas înaintea lui Marius și că a respectat faptul că este căsătorită.

„Nu ai cum să ascunzi lucrurile astea. La faza cu tableta... au un zoom, nu vrei să știi. N-am avut încotro, a trebuit să recunosc pentru că nu mai aveam cum să o mai scot.”

„Depinde cum privește el lucrurile. Dacă crede că m-am îndrăgostit sau nu. Sper să nu dea cu bâta-n baltă, doar pentru că se întâmplă lucrul ăsta și să facă altceva greșit.

Marius Avram și Oana Monea s-au sărutat pe plajă fără rețineri. Cum au fost surprinși în ediția 16 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025

Deși Marius a fost întâmpinat de colegii de vilă așa cum se cuvine și a încercat să se destindă, acesta nu a reușit să își ia gândul de la soția lui. Totuși, pentru că Oana i-a fost alături toată seara, l-a îmbrățișat și a dansat cu el, apropiându-se din ce în ce mai tare, Marius a reușit să se simtă puțin mai bine. „Tu ești frumos și ești al meu!” a fost replica ispitei care l-a uimit cu adevărat pe concurentul care încerca să se distreze pentru a uita de probleme.

Totul părea să meargă în direcția cea bună, însă într-un moment de slăbiciune, el s-a retras pe canapea, iar Oana l-a însoțit, fapt care pentru el a contat enorm. Ulterior, amândoi au decis să meargă pe plajă, acolo unde toate limitele au dispărut complet.

La insistențele ispitei care îi oferea gesturi de afecțiune, Marius a cedat și a sărutat-o pe Oana fără să se mai gândească la eventualele consecințe. Confuz și vizibil emoționat, concurentul i-a mărturisit ispitei că nu mai știe cum e să se îndrăgostească și i-a dat de înțeles că există șansa să simtă astfel de sentimente pentru ea.

La testimonial el a recunoscut totuși că dacă între soția lui și Cătălin nu ar fi existat nimic, nici între el și Oana nu ar fi evoluat lucrurile în această direcție.

„Îmi vine să plâng!” i-a spus acesta, fiind extrem de încărcat din punct de vedere emoțional, în timp ce Oana îi ștergea lacrimile și îl încuraja să facă ce simte.

„Uite, mă faci să zâmbesc și zâmbesc din tot sufletul. Te văd atât de frumoasă, de zâmbăreață, de... Mi-ai intrat la inimă! Crede-mă! Voiam atât de mult să te sărut, dar în același timp aveam chestia asta pusă. Dar după ce am văzut ce am văzut...” i-a mai mărturisit concurentul, urmând să adoarmă îmbrățișați pe canapea în hol, fără să mai țină cont de nimic.

Ce alegeri au făcut concurenții pentru date în ediția 16 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025

Primii care au făcut noile alegeri pentru date au fost chiar băieții, iar ei au decis următoarele echipe: George - Diandra, Marius - Oana, Marian - Teodora, Andrei - Andrușca, Cristi - Cristina.

Deși George părea că se simte din ce în ce mai bine în Thailanda, se pare că el a răbufnit din nou, crezând că a făcut alegerea pentru ultimul date și aflând că de fapt mai este unul. Ispitele au rămas dezamăgite din nou de atitudinea lui și au încercat să îi ignore momentul de tensiune.

Nici în vila fetelor n-a fost o atmosferă prea plăcută pentru că Bianca și-a început ziua plângând, având mai multe momente de slăbiciune pe toată durata dimineții. În cele din urmă, fetele au decis următoarele echipe: Maria - Cătălin, Ella - Teo, Francesca - Octavian, Bianca - Narcis, Ionela - Liviu.

Dacă la alegerile de date Bianca a reușit să își stăpânească emoțiile, la finalul acestui moment ea a răbufnit din nou, fiind îmbrățișată de Tavi și de Maria.

Ella, de asemenea, i-a recunoscut lui Teo că nu se simte foarte bine, îmbrățișându-l și demonstrându-i că i-a părut rău pentru ce s-a întâmplat cu o seară în urmă. Ei au discutat și au petrecut timp împreună pentru a recupera date-ul nereușit.

Pare că Bianca i-a urmat gestul pentru că și ea s-a dus la ispita de care s-a apropiat, recunoscându-i că este extrem de bulversată și începând să plângă din nou.

Flacăra ispitei s-a aprins din nou în vila fetelor, în ediția 16 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025

Pregătite să petreacă, dar întrerupte de sunetul gongului și de flacăra ispitei, concurentele au trecut din nou prin momente intense și pline de emoții. Singura care părea totuși de neclintit a fost Maria, cea care a recunoscut că nimic nu o mai poate dărâma.

Ella era foarte sigură că focul s-a aprins pentru ea, însă Radu Vâlcan și-a făcut apariția din nou în vila lor și le-a confirmat că cea care va merge din nou la ceremonia focului este Maria.

Fetele au asigurat-o că este vorba despre o întâlnire cu ispita Oana, motivând-o să țină capul sus și să nu se lase intimidată de tot ce îi va spune aceasta.

„Fii scorpie” îi spunea Ella, în timp ce Cătălin o îndemna să fie „doamnă” și să aibă încredere în ea.

Ea i-a asigurat pe toți că va reuși să gestioneze totul cu brio și că nimeni nu ar trebui să își faca griji cu privire la această întâlnire.

Ulterior și Oana a aflat că va lua parte la o ceremonie specială, iar spiritele au început să se încingă de la un moment la altul.

Nu doar în cazul celor două s-au încis spiritele pentru că și Ella cu Teo au avut parte din nou de un moment fierbinte, dar cu un total alt sens.

Ella Vișan și Teo Costache, momente interzise la ea în cameră. Cei doi s-au „apropiat” din nou, în ediția 16 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025

În timp ce Maria se îndrepta spre întâlnirea cu Oana, Ella s-a calmat și a profitat la maxim de faptul că focul nu s-a aprins pentru ea. Se pare că aceasta a pus la cale un plan prin care să nu pară că a planificat întâlnirea fierbinte din toaleta sa. Mai exact, s-a prefăcut că îi este puțin rău, moment în care Teo a întrebat-o dacă are nevoie de ceva, urmând ca ea să îi ceară o sticlă de magneziu și permițându-i să intre în baie sub pretexul că era îmbrăcată.

Toate aceste detalii au fost confirmate chiar de ispita masculină la testimonial: „Mă aștepta bineînțeles, făcuse duș, am închis ușa și am făcut ceea ce am simțit amândoi. Ne doream foarte mult din nou să fie aceasă apropiere dintre noi!”.

Din baie s-au auzit mai multe săruturi și momente intense, dar și reproșuri din partea concurentei care nu a primit un răspuns mulțumitor la mărturisirea că îi va fi dor de el. Se pare că ea ar fi așteptat un răspuns precum „N-are de ce” în detrimentrul celui pe care i l-a oferit Teo, și anume: „Și mie de tine!”.

La testimonial, Teo a recunoscut că au trăit împreună din nou „clipe intense!”.

Maria Avram, prima confruntare cu Oana Monea după ce soțul ei a căzut în ispită, în ediția 16 Insula Iubirii, de pe 25 august 2025

Exact așa cum se aștepta, Maria Avram a avut parte de o întâlnire cu adevărat intensă la ceremonia focului, acolo unde Radu Vâlcan a pus-o față în față cu cea care l-a făcut pe soțul ei să cadă în ispită.

Concurenta s-a dovedit a fi extrem de încrezătoare și a demonstrat încă o dată cât de mult a contat sfatul lui Cătălin de a trata totul cu calm și cu răbdare, chiar și atunci când Oana și-a făcut apariția și i-a povestit cum soțul ei s-a apropiat de ea.

„Am cunoscut un Marius cald, un om foarte bun, un bărbat corect și sunt fericită să fiu aici și să îl cunosc. Cred că are nevoie să fie ascultat, nu știu dacă tu îi oferi asta. Are nevoie și de liniște și are nevoie să fie lăsat să fie bărbat pentru că am impresia că lucrul ăsta nu se întâmplă. A spus că acasă nu se simte ascultat, că tot timpul vorbești, că nu contează niciodată ceea ce el spune sau ceea ce are de spus sau dacă spune are impresia că tu nu auzi absolut nimic din ceea ce el încearcă să îți transmită” i-a mărturisit Oana, încercând să o facă să înțeleagă de unde ar fi putut porni problemele în relația lor.

„A spus că a încetat să îți mai dea răspunsuri pentru că simte că orice răspuns ți-ar da, simte că nu ajunge la tine pentru că nu ții cont de el. Mi-a explicat că din momentul în care el a călcat strâmb tu ai început să fii altfel, însă ai trecut peste, l-ai iertat, iar în momentul în care ierți un om, o iei de la 0. Ceea ce am înțeles că la voi nu s-a întâmplat.” a mai adăugat ispita.

„Ți-a explicat de ce? Nu a oferit niciodată o explicație de ce a făcut lucrul acesta. O explicație care pe mine să mă facă să închid acest capitol definitiv.” a spus și Maria, care nu părea deloc surprinsă de spusele Oanei.

„L-am făcut să înțeleagă atât cât am putut eu și am înțeles eu mai bine, dar îmi mențin părerea. În momentul în care ierți un om, o iei de la 0, iar voi nu ați făcut asta. Adică ai continuat să îl judeci, să îl critici și el a rămas cu acel sentiment de vinovăție care încă îl mai bântuie și cred că dacă ai hotărât să rămâi lângă el trebuia să ai cumva grijă ca acel sentiment să dispară tocmai ca vouă să vă fie bine” a mai explicat Oana, urmând ca Maria să mărturiseacă că a încercat să facă acest lucru, dar ca el „probabil nu a fost complet sincer” cu ispita.

Oana a ținut să menționeze că Marius a vorbit și foarte frumos despre soția lui, dar și că vorbește foarte mult și că nu își asumă ceea ce face în vila băieților, făcând referire la scrisorile ascunse, porecle, și alte gesturi făcute departe de camere.

„El tot ce a făcut, a făcut asumat, nu s-a ascuns, lucru care doare atunci când doare când vorbește despre tine.” a exemplificat aceasta.

De asemenea, ea a menționat că gesturile Mariei de neasumare au fost cele care au dus la apropierea dintre ea și soțul acesteia: „Vreau să fie foarte clar, acest bilet a schimbat toată traiectoria noastră pe insulă. A urmat multă durere (...) A spus că nu vrea să mai audă de căsnicia asta”.

Radu Vâlcan i-a mai pregătit Mariei un videoclip în care Marius apare alături de Oana, videoclip care a afectat-o enorm. În filmare s-a văzut cum cei doi s-au sărutat, iar Marius i-a făcut o serie de destăinuiri, printre care și faptul că s-a îndrăgostit.

„Nu am prea multe cuvinte” a spus aceasta cu vocea și bărbia tremurând, urmând să recunoască că imaginile pe care le-a văzut au șocat-o cu adevărat.

