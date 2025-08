Insula Iubirii, 31 iulie 2025. Claudiu Borca a cerut-o în căsătorie pe Isabel Martinez Villa la bonfire: „După 19 ani...”

În ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 31 iulie 2025, telespectatorii au avut parte de o surpriză cu adevărat emoționantă! Claudiu Borca a cerut-o pe iubita lui în căsătorie după aproape 19 ani de relație! Cum a răspuns Isabel și ce declarații copleșitoare și-au făcut.

După ce un nou cuplu și-a făcut apariția la Insula Iubirii, Radu Vâlcan a anunțat că un altul va părăsi Thailanda. Decizia finală le-a aparținut ispitelor masculine, iar aceștia au hotărât că cea care nu mai are nevoie de acest test este Isabel.

Invitată în cadrul unei ceremonii finale, concurenta a avut parte de o surpriză cu adevărat mult așteptată. Partenerul ei, Claudiu Borca, a cerut-o în căsătorie în fața lui Radu Vâlcan, dar și a sute de mii de fani care urmăresc show-ul incediar în fiecare luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Claudiu Borca a cerut-o în căsătorie pe Isabel Martinez Villa la bonfire, în ediția 6 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 31 iulie 2025

Deși nimic nu avea să prevestească o cerere în căsătorie, Claudiu Borca a reușit să ia pe toată lumea prin surprindere, mai ales că purta vestitul inel la gât, într-un săculeț-pandantiv, de o bună perioadă de timp fără ca nimeni să bănuiască ceva.

El a așteptat acest moment cu sufletul la gură, iar Isabel, partenera sa, de asemenea, a recunoscut că surpriza pe care i-a făcut-o după 19 ani de relație era cu adevărat necesară.

„Nu mai puteam, dragul meu! Nu mai puteam! Îmi doaream să te văd și să te aud. Nu mai puteam!” a spus aceasta, care l-a îmbrățișat imediat ce acesta i s-a alăturat la ceremonia focului.

„Nu plânge, căci ești atât de frumoasă, iubirea mea! Te rog. Nu plânge! Fii puternică! A trecut”. a spus acesta, încercând să o liniștească, vizibil emoționat.

„Voiam să manifest ceva și să o văd pe Isa că este sigură de decizia pe care a luat-o (să continue relația cu mine) și să ne vedem de viață împreună în continuare. Eu simt că admirația și atracția pe care le simt față de Isabel nu pot fi înlocuite de nicio femeie. Simțeam lucrul ăsta, eram poate nesigur de ceea ce am simțit și ce s-a întâmplat, legat de faptul că Isabel m-a uitat pentru un moment și pentru cineva” a explicat Claudiu, după ce amândoi au reușit să își stăpânească emoțiile.

„Eu am trăit anumite lucruri când am luat decizia să ajung pe insulă și mi-era greu să le interpretez, adică nu înțelegeam ce am văzut și cum aș putea să fac lucrul acesta și... cred că am luat cea mai bună decizie. Vrei să vezi ce am văzut? O să ți se pară o nebunie!” a mai spus el, urmând să rupă un lanț de la gât și să scoată din săculețul pandantiv un inel de logodnă pentru Isabel.

„Sunt de o viață întreagă cu tine și cred că aveam o datorie restantă la tine... Și pentru că avem atâția ani împreună și mereu te-am numit << soția mea >> acum îmi doresc cu adevărat să fii a mea. Sunt foarte emoționat, draga mea!” a spus aceasta în timp ce s-a ridicat în picioare pentru a-i pune inelul pe deget iubitei sale.

„Nu fi emoționat, dragul meu, pentru că te iubesc!” a spus și Isabel, vizibil emoționată, îmbrățișându-l și punând capăt dorului.

„Ați ajuns mai devreme aici în Thailanda ca un cuplu și plecați iată cu o cerere în căsătorie după 19 ani. Nu știu dacă o să mai am puterea după alți 19 ani să ne mai întâlnim pe aici, dar vă doresc o viață lungă de acum încolo, vă doresc ca acest gest, pe care l-ai făcut acum, Claudiu, să fi venit din suflet, din convingere, în urma faptului că ți-ai dat seama că, într-adevăr, Isa este ceea ce îți dorești cu adevărat” a spus și Radu Vâlcan emoționat.

