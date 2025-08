Insula Iubirii, 31 iulie 2025. Un cuplu a părăsit Thailanda, iar un altul este pe cale să se destrame. Ce relație este în pericol

În ediția 5 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 31 iulie 2025, emoțiile au atins un alt nivel după ce un concurent și-a cerut partenera în căsătorie, iar flacăra ispitei s-a aprins pentru prima dată în acest sezon. Descoperă cine a încălcat regulile și ce cuplu a pus capăt testului relației.

Debutul episodului 6 din Insula Iubirii sezonul 9 i-a surprins pe toți cei din casa fetelor trăind unele dintre cele mai intense momente, pline de suspans, după ce Radu Vâlcan și-a făcut apariția și a făcut un anunț zguduitor.

Prezentatorul emisiunii a venit însoțit de o nouă concurentă și a dezvăluit ce schimbare va avea loc în Thailanda odată cu sosirea ei:

„Un nou cuplu a ajuns la Insula Iubirii. Asta înseamnă că un altul va trebui să părăsească această experiență chiar acum, în această seară!” a fost replica care a indus panica în rândul fetelor care credeau că pot pleca acasă în orice moment.

Ispitele masculine au ales ce cuplu pleacă de la Insula Iubirii sezonul 9, în ediția 6 de pe 31 iulie 2025

Radu Vâlcan a continuat să facă anunțuri cu un adevărat impact emoțional asupra concurentelor, deoarece cei care au ales cine să plece acasă au fost chiar băieții.

„Cei care vor lua această decizie sunt băieții! Voi, băieți, ați putut să analizați foarte bine ceea ce s-a întâmplat până acum aici. Ați reușit să le cunoașteți pe cele cinci fete, ați reușit să vă formați păreri despre cine s-a integrat mai bine, despre cine nu s-a integrat și, ceea ce e și mai important, pentru cine nu mai este relevant acest test numit Insula Iubirii.” a spus acesta, făcându-le pe fete să treacă prin cele mai dificile stări.

Ispitele masculine și-au asumat în mare parte că Isabel este cea care va primi voturile, deoarece ea și-a exprimat dorința de a părăsi Thailanda de nenumărate ori.

„Mi se pare normal să îi dăruim chestia asta dacă asta își dorește într-adevăr”, „Am văzut că își dorește asta”, „Simt că suferă, mie îmi pare foarte rău” au fost doar câteva dintre explicațiile băieților.

„Nu mai pot! Chiar dacă nu se vede, nu mai pot! Încerc să ascund asta pentru că toți sunt foarte amabili, dar eu nu vreau să plâng cu persoane pe care nu le cunosc” a spus și aceasta la testimonial.

Astfel, Radu Vâlcan i-a transmis că aventura ei se încheie în această noapte și că o așteaptă la ceremonia focului, urmând și ca partenerul ei să primească vestea că este așteptat la un bonfire special, fără să bănuiască nimic din ceea ce s-ar putea întâmpla.

Ionela Coșa și George Vornicu au petrecut timp în compania ispitelor pentru prima dată, în ediția 6 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 31 iulie 2025

Cei doi noi concurenți au ajuns în vile și au fost întâmpinați așa cum se cuvine atât de către fete, cât și de către băieți. Ei au început să se cunoască și să înțeleagă tot ce ceea ce s-a întâmplat până acum în Thaianda, discutând inclusiv despre relația lor.

În timp ce Ionela i-a atras atenția în mod special ispitei George, care a recunoscut că l-a cucerit din prima, partenerul ei a petrecut timp în compania ispitelor, vizibil emoționat.

Totuși, cel care a primit oportunitatea să meargă la date cu Ionela a fost Cătălin Brînză, stârnind un sentiment puternic în sufletul lui George: „Ionela a început cu piciorul stâng, dar o să recupereze. Așa a fost să fie!”.

Claudiu Borca a cerut-o în căsătorie pe Isabel Martinez Villa la ceremonia focului, în ediția 6 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 31 iulie 2025

Una dintre cele mai mari surprize ale serii a fost momentul în care cei doi parteneri s-au revăzut, iar Claudiu Borca a cerut-o în căsătorie pe partenera lui, alături de care are o fetiță și o relație de aproape 20 de ani.

Ajunsă la ceremonia focului, Isabel i-a recunoscut lui Radu Vâlcan că nu își dorește pe nimeni altcineva, înafară de Claudiu, pe care l-a și văzut și îmbrățișat în scurt timp.

„Nu mai puteam, dragul meu! Nu mai puteam! Îmi doaream să te văd și să te aud. Nu mai puteam!” a spus aceasta, plângând în brațele lui Claudiu, care a încercat să o liniștească: „Nu plânge, căci ești atât de frumoasă, iubirea mea! Te rog. Nu plânge! Fii puternică! A trecut”.

„Claudiu, sunteți aici în această formulă! Înseamnă că pentru voi, aici test a luat sfârșit, pur și simplu, acum, aici, în acest moment!” a spus Radu Vâlcan, lămurindu-l pe concurent.

„Voiam să manifest ceva și să o văd pe Isa că este sigură de decizia pe care a luat-o (să continue relația cu mine) și să ne vedem de viață împreună în continuare. Eu simt că admirația și atracția pe care le simt față de Isabel nu pot fi înlocuite de nicio femeie. Simțeam lucrul ăsta, eram poate nesigur de ceea ce am simțit și ce s-a întâmplat, legat de faptul că Isabel m-a uitat pentru un moment și pentru cineva” a adăugat și Claudiu.

„Eu am trăit anumite lucruri când am luat decizia să ajung pe insulă și mi-era greu să le interpretez, adică nu înțelegeam ce am văzut și cum aș putea să fac lucrul acesta și... cred că am luat cea mai bună decizie. Vrei să vezi ce am văzut? O să ți se pară o nebunie!” a mai spus el, urmând să rupă un lanț de la gât și urmând să scoată din săculețul pandantiv un inel de logodnă pentru Isabel.

„Sunt de o viață întreagă cu tine și cred că aveam o datorie restantă la tine... Și pentru că avem atâția ani împreună și mereu te-am numit << soția mea >> acum îmi doresc cu adevărat să fii a mea. Sunt foarte emoționat, draga mea!” a spus aceasta în timp ce s-a ridicat în picioare pentru a-i pune inelul pe deget iubitei sale.

„Nu fi emoționat, dragul meu, pentru că te iubesc!” a spus și Isabel, vizibil emoționată, îmbrățișându-l și punând capăt dorului.

„Chiar aveam nevoie de asta, draga mea! Și eu la fel. Toate visurile se împlinesc!” a continuat acesta, în timp ce ea i-a mărturisit: „Vreau să fii lângă mine, dragul meu, nu pot trăi fără tine!”.

„Căsătoria nu este ceva important pentru mine pentru că noi în Spania suntem obișnuiți să stăm împreună, să avem copii, dar după atâția ani și... văzând cum îl iubesc, cred că era ce ne lipsea” a explicat Isabel, mărturisind ulterior că nu se aștepta la acest moment: „Niciodată nu eram sigură, nu eram sigură nici dacă voia să plece cu mine acasă”.

Bianca Dan s-a apropiat de Octavian Grigorescu, în ediția 6 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 31 iulie 2025

Partenera lui Marian Grozavu a atras atenția după ce a început să petreacă mai mult timp în compania unei ispite masculine, în fața căruia a reușit să se deschidă și căruia i-a oferit mai multe detalii din viața ei de cuplu.

Concurenta i-a povestit că i-a arătat partenerului ei o poză cu fosta sa soție, întrebându-l dacă o cunoaște, moment în care el a negat, în condițiile în care aceasta încă avea poze cu el pe profil: „Gândește-te că eu mă vedeam cu el bine mersi, crezând că el e singur, dar ea era în România la el. Eu îl lăsam în Cotroceni, el aștepta să plec eu, își lua taxi și se ducea pe Decebal unde era soția lui. Asta 5 luni de zile, dar așa e când dragostea îți fură mințile. M-am mutat cu el și începeam să mai găsesc câte o unghie, mă gândeam că poate de la o fostă... El în timp ce era cu soția lui o înșela non-stop. (...) Îi ziceam să se ducă să cumpere ceva și vedeam că stătea câte 20-30 de minute afară și vine într-o seară, se duce la baie, îi iau telefonul, el vorbea tot cu fosta lui soție de 30 de minute”.

După o discuție extrem de lungă cu ispita, Bianca a recunoscut că este foarte dependentă de iubitul ei, începând să lăcrimeze, mai ales că a văzut că el se simte foarte bine pe insulă și că este fericit în compania altor fete. Ceea ce a surprins însă pe toată lumea a fost că cei doi, chiar în aceste momente, se țineau strâns de mână, dând de înțeles că există șansa ca între ei să se înfiripe ceva.

Bianca Dan, dans incendiar la cel de-al doilea date cu ispitele, în ediția 6 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 31 iulie 2025

Ziua celui de-al doilea date a venit, iar concurenții s-au bucurat din plin de fiecare experiență trăită alături de ispitele sezonului 9 de la Insula Iubirii.

Maria, Teo, Bianca, Tavi, Ella, Narcis, Francesca, Andrei, Ionela și Cătălin au mers împreună la o plimbare cu barca unde au făcut snorkeling (o activitate sportivă de scufundare și înot, sub și la suprafață apei), iar Marian, Teodora, Andrei, Andreea, Cristi, Naba, Marius, Oana, George și Amelia au avut parte de o zi relaxantă cu terapia Reiki (o tehnică japoneză de vindecare.

La un moment dat, Maria a crezut că i-a văzut pe băieți și a început să își strige soțul, dar Bianca și Teo au contrazis-o, susținând că nu au văzut nimic.

În timp ce fetele se distrau pe barcă, băieții învățau ce presupune terapia Reiki alături de ispitele feminine care i-au atins și s-au lăsat atinse într-un mod intim, dar păstrând limitele decenței.

După ce concurentele au intrat în apă, Bianca, cea care a refuzat total să facă acest lucru, a dat startul unei altfel de distracții. Ea început să danseze, impresionându-i pe toți cei prezenți cu mișcările ei spectaculoase, simțindu-se foarte bine cu Tavi, ispita care s-a alăturat imediat momentului.

„Bianca are niște mișcări incendiare! Nu știu de la ce s-a aprins acolo!” a spus Teo, cu adevărat uimit de felul în care aceasta a dansat.

Totuși, distracția a fost întreruptă de un eveniment total neașteptat. Ellei i s-a făcut rău, însă Teo nu a dat crezare a ceea ce a văzut: „Am simțit că se preface. Tot comportamentul ăsta al ei și toate fazele întâmplate. A făcut-o cu un motiv. Acela de a mă distrage de la date-ul cu Maria”.

Flacăra ispitei s-a aprins pentru prima dată în acest sezon, în ediția 6 Insula Iubirii, de pe 31 iulie 2025

Într-un moment total neașteptat, flacăra ispitei s-a aprins pentru prima dată în acest sezon în casa fetelor! Sunetul gongului și lumina flăcărilor le-au înlemnit pe concurentele care au simțit că le fuge totul de sub picioare.

„Acum începe Insula Iubirii!” a strigat Teo, în timp ce concurentele nu știau cum să reacționeze, iar ispitele masculine încercau să își dea seama cine este cel care a încălcat regulile impuse de partenere.

Maria, care a realizat că flacăra ispitei s-a putut aprinde pentru ea, a avut o reacție extremă, fiind nevoită să meargă la toaletă pentru a vomita.

Ella, confuză și în lacrimi, a povestit înainte de a pleca la ceremonia focului că există șansa ca iubitul ei să fi picat în ispită, dorindu-și să poarte o haină neagră pentru că, așa cum a spus ea, „Deja e doliu!”.

Totuși, Francesca și Ionela au fost puțin mai liniștite decât Ella, Bianca și Maria, încercând să le liniștească și să le încurajeze să fie puternice.

Ajunse în fața lui Radu Vâlcan, fetele au trăit primele cele mai intense momente din fața focului, până în clipa în care au aflat că flacăra ispitei s-a aprins pentru Maria.

În timp ce celelalte patru au răsuflat liniștite, cel puțin în această seară, soția lui Marius a recunoscut că s-a așteptat la acest lucru, fiind foarte sigură pe ea, mai ales că niciodată nu s-a înșelat în privința intuiției sale.

„Eram convinsă că o să facă asta pentru că atunci când bea este foarte vulnerabil și uită că este căsătorit, asta cred eu. El nu a băut timp de 8-9 ani absolut deloc și în ultimii 2 ani a frecventat lucruri de genul acesta și lucrurile s-au schimbat treptat. Eu am rămas același om. I-am cerut de multe ori să renunțe la lucrul ăsta, doar că nu și-a dorit el și atunci când nu-ți dorești, consider că e mai bine ca tine.” a spus aceasta.

După ce a văzut primele imagini cu Marius și Naba, soția lui s-a convins încă o dată de tot ceea ce știa și până acum: „Atunci când bea devine vulnerabil. Poate și mai mult, încât să nu mai poată să vorbească. Pe mine mă deranjează cum este acum și el știe lucrul ăsta (...). Nu abuzează de alcool în fiecare seară, să nu se înțeleagă greșit, dar atunci când o face, de cele mai multe ori, o face atunci când eu dorm, pentru că știe că nu accept.”.

Ulterior, Maria a văzut și câteva imagini care au dezamăgit-o în continuare. Mai exact, Marius îi făcea masaj Nabei, care nu avea o poziție tocmai decentă, în timp ce aveau discuții cu tentă deplasată.

„Sunt stăpână pe mine și reușesc să-mi controlez într-un fel sau altul sentimentele. În momentul acesta sunt foarte supărată și dezamăgită, dar nu pot face nimic de aici. (...) Într-un fel sau altul, cred că pentru el faptul că eu nu sunt o persoană căruia să nu-i placă să meargă în cluburi (...) cred că el își dorește distracția. Își dorește ca eu să merg cu el, doar că eu nu pot.” a comentat aceasta.

Maria a primit și un al treilea videoclip, în care Marius dansa și o îmbrățișa pe Naba în piscină din nou, făcându-i o invitație ispitei, invitație care a deranjat-o destul de tare pe soția lui.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

