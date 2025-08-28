Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Ce plan are Ella pentru dream date și cum a reacționat Teo. „Le zic că testul meu s-a încheiat”

În episodul 17 din Insula Iubirii Plus, Ella și Teo vorbeau afară în curte despre finalul emisiunii, având în vedere că se aflau deja în ziua 22.

Ella îi mărturisea ispitei Teo că ea nu vrea să plece pentru că ea simte că abia acum începe să înțeleagă ce înseamnă testul Insula Iubirii.

Ce plan și-a făcut Ella pentru dream date

Teo i-a spus că începe să se simtă din ce în ce mai bine și că își revine după stările de rău și vizita la spital pe care le-a avut în ultimele zile.

Ella a ținut să îi transmită că dacă el nu se recuperează complet, ea nu vrea să meargă la dream date cu nimeni altcineva în afară de el și se gândește să spună producției că pentru ea testul s-a încheiat și refuză dream date-ul.

Ispita Teo i-a transmis că el încearcă să se recupereze până când vor fi alegerile de dream date pentru că își dorește să meargă cu Ella. Cât timp el a lipsit de la ziua Biancăi, Ella i-a povestit ce se întâmplase la petrecere cu o seară înainte în lipsa lui.

Concurenta i-a spus că ea a rămas complet surprinsă atunci când a descoperit că există o apropiere între Bianca și Mattia și că, de asemenea, ei i se pare că există o apropiere și între Tavi și Francesca.

Ella i-a mai spus lui Teo și că a simțit nevoia să lămurească toate discuțiile cu toți cei din vilă pentru a putea pleca cu sufletul împăcat la finalul show-ului. Teo a întrebat-o la cine se referă, dar Ella a spus că preferă să nu îi spună și că mai bine va vedea el când se va difuza emisiunea.

Apoi cei doi s-au dus în bucătărie să mănânce și Ella încerca să aibă grijă de Teo pentru ca el să își revină.

