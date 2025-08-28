Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Marian și Cristi, discuție sinceră despre imaginea lui Marian. "O să fiu favoritul publicului"

În episodul 17 din Insula Iubirii Plus, Marian și Cristi au avut afară pe terasă o discuție sinceră despre relația lui Marian cu Bianca.

Marian i-a spus lui Cristi că nu o înțelege pe iubita lui, Bianca, când vine vorba de apropierile dintre ea și Mattia și de ce a simțit să facă asta.

Ce i-a dezvăluit Marian lui Cristi despre imaginea lui

Cristi i-a spus că poate Bianca a văzut ceva imagini cu el și Teodora pe care probabil le-a interpretat greșit. Marian a insistat pe ideea că e posibil ca unele imagini să fi fost scoase din context și să o deruteze pe Bianca, făcând-o să creadă că el are o apropiere cu una dintre ispitele feminine.

Cu o seară înainte, Marian chiar le întrebase pe fete dacă vreuna dintre ele a simțit că el le-a făcut avansuri sau dacă s-a dat la ele, iar fetele au răspuns negativ.

Marian a recunoscut de față cu Cristi că el ține foarte mult la imaginea lui și știe că o să se vadă că el a fost liniștit și fidel și nu o să aibă ce să îi reproșeze Bianca la bonfire-ul final.

De asemenea, el a mai adăugat că va fi favoritul publicului după ce o să îi fie arătate Biancăi imaginile în care ea s-a apropiat de Mattia, căzând în ispită, după spusele lui Marian.

Cristi l-a sfătuit să se gândească bine la ce va dori să discute la ultimul bonfire cu Bianca și să nu se mai consume sau să stea trist până atunci.

