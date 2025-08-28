Antena Căutare
Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Marian și Cristi, discuție sinceră despre imaginea lui Marian. "O să fiu favoritul publicului"

În episodul 17 din Insula Iubirii Plus, Marian și Cristi au avut afară pe terasă o discuție sinceră despre relația lui Marian cu Bianca.

Publicat: Joi, 28 August 2025, 10:54

Marian i-a spus lui Cristi că nu o înțelege pe iubita lui, Bianca, când vine vorba de apropierile dintre ea și Mattia și de ce a simțit să facă asta.

Ce i-a dezvăluit Marian lui Cristi despre imaginea lui

Cristi i-a spus că poate Bianca a văzut ceva imagini cu el și Teodora pe care probabil le-a interpretat greșit. Marian a insistat pe ideea că e posibil ca unele imagini să fi fost scoase din context și să o deruteze pe Bianca, făcând-o să creadă că el are o apropiere cu una dintre ispitele feminine.

Cu o seară înainte, Marian chiar le întrebase pe fete dacă vreuna dintre ele a simțit că el le-a făcut avansuri sau dacă s-a dat la ele, iar fetele au răspuns negativ.

Marian a recunoscut de față cu Cristi că el ține foarte mult la imaginea lui și știe că o să se vadă că el a fost liniștit și fidel și nu o să aibă ce să îi reproșeze Bianca la bonfire-ul final.

De asemenea, el a mai adăugat că va fi favoritul publicului după ce o să îi fie arătate Biancăi imaginile în care ea s-a apropiat de Mattia, căzând în ispită, după spusele lui Marian.

Cristi l-a sfătuit să se gândească bine la ce va dori să discute la ultimul bonfire cu Bianca și să nu se mai consume sau să stea trist până atunci.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 începe pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii revine la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Se anunță un sezon incendiar, care va fi completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

