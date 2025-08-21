Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Marius și Oana Monea, discuție sinceră despre o presupusă infidelitate a Mariei din trecut

În episodul 14 de Insula Iubirii Plus, în vila băieților, cei 3 concurenți care s-au întors dela bonfire au început să le povestească celorlalți ce imagini au văzut.

Cel mai îndurerat era Andrei, care le-a povestit ispitelor feminine că Ella și Teo au făcut dragoste, dar și Marius era extrem de supărat pentru că descoperise că Maria are sentimente pentru Cătălin.

Ispita Oana Monea a fost alături de el din prima secundă în care a început să povestească ce s-a întâmplat și a stat lângă el, consolându-l și ascultându-i gândurile.

Marius și Oana, discuții sincere înainte să doarmă împreună

Marius a spus că e dezamăgit și nu se aștepta ca Maria să fie cea care să cadă în ispită, având în vedere că ea era atât de sigură pe ea atunci când au ajuns în Thailanda, înainte de a începe testul.

Naba i-a spus lui Marius că ea era sigură că se va întâmpla asta, indicând și că o femeie mereu înșeală cu sufletul, când se lasă pradă sentimentelor, în timp ce un bărbat mai mult înșeală cu trupul, fără să se implice emoțional.

De asemenea, Naba i-a mai zis că poate acesta a fost felul Mariei de a se răzbuna pe el pentru faptul că el i-a fost infidel. Oana a spus că nu crede că e vorba despre asta și că pur și simplu Maria nu se aștepta să se îndrăgostească la Insula Iubirii.

Mai târziu, Marius și Oana s-au așezat pe canapea și erau hotărâți să doarmă acolo împreună. Marius i-a povestit Oanei de o altă ocazie în care el a bănuit-o pe Maria că îl înșeală sau că avea intenția de a face asta.

Marius a povestit că s-a uitat în telefonul Mariei și a văzut că ea își dădea mesaje cu un polonez care îi povestise că s-a despărțit de soția lui, iar ea îl invita la o cafea să discute. Ulterior, acela a devenit colegul ei de muncă și apăreau mai mereu în poze împreună, dar Marius nu a avut nicio dovadă cu cae să o confrunte pe Maria.

“O simțeam că mă minte”, a spus Marius.

Oana i-a spus că ea nu concepe așa ceva pentru că ea dacă este într-o relație dă block oricui încearcă să îi scrie sau să o sune. În final, spre dimineață, Marius și Oana au adormit împreună pe canapea.

