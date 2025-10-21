Motivul pentru care Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii sezonul 9 a rupt complet legătura cu ispita Andrușca

Antena Căutare
Andrei Lemnaru, concurentul Insula Iubirii sezonul 9, s-a mutat deja de câteva luni înapoi în România, dar, cu toate astea, a decis să nu se împace cu ispita Andrușca.

Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 14:12 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 14:53
Acum că distanța nu îi mai separă și Andrei nu mai locuiește în Marea Britanie, fanii emisiunii s-ar fi așteptat ca Andrei Lemnaru să reia relația cu ispita Andrușca. | Antena 1

Acum că distanța nu îi mai separă și Andrei nu mai locuiește în Marea Britanie, fanii emisiunii s-ar fi așteptat ca Andrei Lemnaru să reia relația cu ispita Andrușca. Se pare că fostul logodnic al Ellei Vișan a decis să rămână în continuare un bărbat singur și chiar să rupă legătura cu ispita Andrușca.

De ce a rupt Andrei legătura cu ispita Andrușca

Chiar dacă în timpul emisiunii, în special spre final, Andrei și Andrușca s-au apropiat foarte mult și au decis să formeze un cuplu și chiar să plece împreună din show, lucrurile s-au schimbat atunci când au ajuns în România.

Andrei Lemnaru și-a dat seama că are nevoie de o perioadă de vindecare și a decis că e mai bine pentru el și Andrușca să rămână doar prieteni. Ispita Andrușca a povestit într-un interviu că a fost alături de Andrei și a încercat să îl ajute să treacă peste perioada dificilă de după despărțirea de Ella, dar și-a dat seama că el nu mai era implicat în relația lor.

Andrușca a spus la acea vreme că ea nu exclude posibilitatea să reia relația cu Andrei dacă și acesta își va dori pe viitor același lucru și vor găsi amândoi momentul potrivit să își mai dea o șansă.

Între timp, se pare că lucrurile s-au schimbat, iar Andrei, deși se afla în România, a decis că e mai bine pentru el să rupă orice legătură cu frumoasa ispită.

Andrei nu și-a dorit să o dezamăgească pe Andrușca și știa că într-o relație sunt esențiale comunicarea și respectul, tocmai de aceea a decis să fie sincer cu ea când i-a transmis că el are nevoie de o perioadă de vindecare înainte de a se implica într-o nouă relație.

”Având în vedere că am trecut prin această experiență, sunt mai selectiv, dar ceea ce cer unei viitoare partenere e respectul, să mă respecte, să comunicăm. Acestea sunt punctele cheie ale unei relații: să ai respect și să comunici. Dacă nu există, nu poți forma un cuplu. Ruptura dintre mine și Andrușca a fost fix din treaba asta. Nu mai comunicam, eu intrasem așa într-o zonă... mă închisesem în mine și nu mai voiam să comunic cu absolut nimeni, nu eram eu bine cu mine. Alături de ea am trăit niște momente frumoase, iar acele momente sunt trăite pe Insula Iubirii. Totul rămâne întipărit în minte, în suflet. Acum noi nu mai vorbim, am rupt orice legătură. E mai bine ca fiecare să se gândească la persoana sa, să se axeze pe propria persoană”, a spus Andrei Lemnaru pentru Spynews.ro.

De când s-a despărțit de Ella, viața lui Andrei s-a schimbat complet și a început să se pună pe el pe primul loc.

”Pentru mine e un nou început, am luat-o de la zero. După această experiență și tot ce am trăit pe Insulă, am luat-o de la zero. Sunt același om, am aceeași gândire, dar am luat-o de la zero. Încep să cresc, vreau să cresc cât mai mult. De asta am luat și hotărârea de a mă muta în București. Am făcut niște sacrificii, ca să zic așa”, a mai declarat tânărul.

