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Insula Iubirii Sezonul 10. Mira recunoaște ce a simțit lângă ispita George Jaguarul: „Vreau să stau numai cu el!”

Episodul din 30 octombrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Mira și ispita George Jaguarul par tot mai apropiați. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre pe canapea, iar concurenta a vorbit la testimoniale despre sentimentele trăite alături de ispită. Mira a mărturisit că s-a simțit iubită și în siguranță, lucruri pe care spune că nu le mai regăsește în relația cu Ian.
Vineri, 30.10.2026, 22:00
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Insula Iubirii Sezonul 10. Ian este refuzat de 6 ispite! Cum a ajuns în această situație

Insula Iubirii Sezonul 10. Ian este refuzat de 6 ispite! Cum a ajuns în această situație

Logo show Vineri, 30.10.2026, 22:45 Insula Iubirii Sezonul 10. Narcis îl demască pe Remi? Ce suspiciuni a dezvăluit la bonfire

Insula Iubirii Sezonul 10. Narcis îl demască pe Remi? Ce suspiciuni a dezvăluit la bonfire

Logo show Vineri, 30.10.2026, 20:23 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, detalii despre momentul în care a pozat într-o revistă pentru adulți

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, detalii despre momentul în care a pozat într-o revistă pentru adulți

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. „Povara furnicii” le-a pus la încercare pe Andreea Bănică și pe fiica ei. S-a prăbușit turnul înainte de final?

Furnicuțele 2026. „Povara furnicii” le-a pus la încercare pe Andreea Bănică și pe fiica ei. S-a prăbușit turnul înainte de final?

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:47 Furnicuțele 2026. Fiica Andreei Bănică muncește de la 13 ani! Ce responsabilități a avut

Furnicuțele 2026. Fiica Andreei Bănică muncește de la 13 ani! Ce responsabilități a avut

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică și Lucian Mitrea, împreună de 30 de ani: „La 18 ani ne-am logodit”

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică și Lucian Mitrea, împreună de 30 de ani: „La 18 ani ne-am logodit”

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:44 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, provocată la „FurniMima”! Cum s-a descurcat

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, provocată la „FurniMima”! Cum s-a descurcat

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:07 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, cuvinte emoționante pentru profesorul care a crezut în ea: ”Îmi pare rău!”

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, cuvinte emoționante pentru profesorul care a crezut în ea: ”Îmi pare rău!”

Logo show Vineri, 30.10.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Andreea Bănică pe scenă! Rolul important al tatălui său

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Andreea Bănică pe scenă! Rolul important al tatălui său

Logo show Vineri, 30.10.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, provocare de concentrare! Cât de bine s-a descurcat

Furnicuțele 2026. Andreea Bănică, provocare de concentrare! Cât de bine s-a descurcat

Logo show Vineri, 30.10.2026, 17:40 Mireasa, sezonul 14. Alberto s-a salvat! Petru părăsește competiția!

Mireasa, sezonul 14. Alberto s-a salvat! Petru părăsește competiția!

Logo show Vineri, 30.10.2026, 15:57 Mireasa, sezonul 14. Topul săptămânal! Cine sunt Mirii și Mama Săptămânii

Mireasa, sezonul 14. Topul săptămânal! Cine sunt Mirii și Mama Săptămânii

Logo show Vineri, 30.10.2026, 15:55
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