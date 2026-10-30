Insula Iubirii Sezonul 10. Mira recunoaște ce a simțit lângă ispita George Jaguarul: „Vreau să stau numai cu el!”

Episodul din 30 octombrie 2026 al emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Mira și ispita George Jaguarul par tot mai apropiați. Cei doi au fost surprinși în ipostaze tandre pe canapea, iar concurenta a vorbit la testimoniale despre sentimentele trăite alături de ispită. Mira a mărturisit că s-a simțit iubită și în siguranță, lucruri pe care spune că nu le mai regăsește în relația cu Ian.

Vineri, 30.10.2026, 22:00