Iubire cu parfum de lavandă, rezumat episoade 28, 29 și 30 din 14 noiembrie 2025. Anda refuză să se mai căsătorească cu Ștefan

Noile episoade din Iubire cu parfum de lavandă, difuzate pe 14 noiembrie 2025, au scos la iveală noi momente tensionate, suspans, dar și câteva motive de bucurie. Totuși, Anda ia o decizie care îl lasă pe Ștefan fără cuvinte. Ce s-a întâmplat de fapt între ei și cum și-a revenit Ștefan după ce a fost înjunghiat.

Ediția din 14 noiembrie 2025 a debutat cu un moment extrem de dificil atât pentru Anda care încerca să îl salveze pe Ștefan, cât și pentru Alma care și-a văzut tatăl întins pe pat într-o stare critică. Într-un moment de maximă îngrijorare, Anda îl roagă pe Traian să o cheme pe Ioana pentru a o ajuta, dar și ambulanța pentru că nu avea ce să îi mai facă.

„Să nu mă lași! Te rog!” a spus ea îngenuncheată de durere în fața celui pe care îl iubește din tot sufletul.

Floarea și Teo au văzut-o pe Ioana alergând spre Anda, iar după ce au aflat că s-a întâmplat ceva grav, Teo a decis să meargă la cabinet, fiind și ea medic de profesie.

Ștefan are nevoie urgentă de sânge. Cine este singurul care îi poate dona într-un moment atât de critic

Teo prinde curaj și după ani de zile în care nu a mai putut profesa, decide să îl ajute pe Ștefan. Deoarece el avea nevoie urgentă de sânge, iar ambulanța era blocată pe drum, ea îl convinge pe Andrei să doneze, fiind singurul din casa care avea grupa necesară.

În tot acest timp, Floarea și Nea Gumaru i-au povestit lui Călin despre felul în care a murit tatăl său, lucru care o va înfuria foarte tare pe mama băiatului atunci când se întoarce acasă.

Ștefan se trezește și îi bucură pe toți cei din jurul lui, inclusiv pe fratele său care nu a putut rămâne indiferent într-o astfel de situație. El începe să devină din ce în ce mai maleabil și chiar reușește să se apropie de Teo, care a avut un moment de panică după ce a văzut că l-a stabilit pe Ștefan.

Între timp a ajuns și ambulanța, chiar la scurt timp după ce Ștefan a rămas din nou inconștient, iar după o internare lungă și mult tratament acesta a ajuns din nou acasă.

Ștefan s-a întors de la spital. Albert îi cere Chanelei adăpost, iar Amalia pleacă îngrijorată la control

Deși pentru Anda a venit o veste bună, și anume faptul că Ștefan va fi externat, Amalia trecea prin clipe teribile, urmând să plece la control pentru a afla ce probleme ar putea avea copilul din pântec.

Nici Chanela nu are o zi mai bună, deoarece primește vizita lui Albert într-un moment total neașteptat. Ea l-a întrebat ce cautăa colo, iar el i-a răspuns imediat, fără să stea pe gânduri.

„Adăpost. Puțin!” i-a cerut acesta, știind că este căutat în tot satul.

Baba Jana află totul și o îndeamnă pe fiica ei să meargă la poliție să spună tot: „Nu mai vreau sânge vărsat. Nu pe conștiința noastră. Trebuie să spui tot! Neapărat!”.

Acasă la Anda și la Ștefan este o bucurie enormă, atât ea, cât și Maria mulțumindu-i acestuia pentru tot ce face pentru ele.

„Dacă nu era omul ăsta... dacă nu îl aduceam în viața ta, erai bine!” îi spunea Anda, în timp ce fosta lui soție a venit să îl viziteze.

Și băieții de la fotbal l-au vizitat pe Ștefan, făcându-i o frumoasă surpriză.

Ioana crede că este din nou însărcinată. Albert merge la Anda și o amenință cu moartea lui Ștefan

Ioana a observat că îi întârzie menstruația și a decis să facă un test de sarcină. Tatăl ei dă peste ea, moment în care din geantă îi cade testul. Pentru a-i lua apărarea, Românița își asumă totul și spune: „E al meu!”.

Preotul Ion nu crede nimic și începe o nouă ceartă.

„Cum ai putut să îi faci asta Ioanei?” l-a întrebat acesta pe Filip, moment în care Ioana s-a dus de urgență la toaletă.

Se pare că menstruația și-a făcut apariția, iar toată lumea s-a liniștit.

Nici Floarea nu avea o zi mai bună, deoarece dorul de fiul ei a copleșit-o cu adevărat. Ea a fost surprinsă în curte în timp ce plângea atât de soțul ei, cât și de Călin și mama lui, Teodora.

Maria a pus la cale un plan pentru ca poliția să îl prindă pe Albert, iar Chanela a decis să facă și ea un pas în acest sens, mărturisindu-i lui Ștefan că acesta și-a făcut din nou apariția.

Chiar în acele momente, Anda a fost vizitată de Albert care a amenințat-o că dacă se va căsători cu Ștefan, acesta îl va omorî fără să stea pe gânduri.

„Am venit să văd ce mai faci.Nu ți-a fost dor de mine. Zâmbește puțin. Chiar nu-mi place să te văd așa încruntată. E rândul tău să plătești. Ți-am jurat dragoste până la moarte. Credeam că măcar atât mă cunoști. Eu nu știu, nu pot să pierd. Stai liniștită, ție nu îți fac nimic, dar o să vreau să văd cum plângi după el. Dacă te măriți cu el, îl omor.” i-a spus acesta.

Traian și Claudia primesc o veste excelentă. Filip vrea să se mute la București, iar Ioana merge cu tatăl ei la mormântul mamei sale

Lăcri află că bunica Iuliei se simte mai bine, motiv pentru care aceasta ar putea să se întoarcă la ea acasă. Traian și Claudia iau în calcul să îi ceară voie babei Marieta să o adopte direct de la ea, iar totul pare să meargă în direcția cea bună.

În tot acest timp, Amalia a simțit înțepături în burtă, motiv pentru care a mers la Anda să vadă dacă totul este bine. Ea a aflat că trebuie să se liniștească și să aibă mai multă grijă.

Filip o anunță pe mama lui că vrea să se angajeze și să se mute la București, acolo unde urmează și Ioana să studieze la Facultatea de Medicină.

Ioana și Ion au mers la cimitir pentru a aprinde o lumânare la mama ei, acolo unde au discutat despre relația pe care aceasta o are cu Filip.

Ștefan află că Albert vrea să îl omoare. De ce refuză Anda să se mai căsătorească cu el

Deși Anda a vrut să îi ascundă lui Ștefan amenințarea lui Albert, aceasta i-a mărturisit în cele din urmă că nu poate accepta căsătorie din frica de a nu-l pierde.

„M-a amenințat că te omoară și eu nu știu ce să fac. Mi-e frică. Dacă nu o să-l prindă? Nu pot să mă căsătoresc cu tine știind că din cauza asta o să te pierd. Nu pot! Iartă-mă. Nu pot!” a spus aceasta cu lacrimi în ochi, plecând de lângă el din cauza emoțiilor care au copleșit-o.

