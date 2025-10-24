Iubire cu parfum de lavandă | Sezonul 3 | Episodul 19, 24 octombrie 2025. Andrei Lungu, confesiuni emoționante: Nu sunt aici să-mi câștig fratele care nu m-a vrut!

În episodul 19 din serialul Iubire cu parfum de lavandă, din 24 octombrie 2025, Andrei Lungu i-a mărturisit Andei că fratele său, Ștefan, l-a respins toată viața. Singura lor întâlnire a avut loc în copilărie, când sportivul a refuzat să-i deschidă ușa vestiarului. Acum, Andrei recunoaște că nu caută împăcarea, ci doar o cale de a depăși greutățile financiare prin moștenirea primită.

Vineri, 24.10.2025, 21:36