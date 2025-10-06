Antena Căutare
Home Lifestyle Food 10 moduri de a folosi cuptorul cu microunde, altele decât de a încălzi mâncarea

10 moduri de a folosi cuptorul cu microunde, altele decât de a încălzi mâncarea

De cele mai multe ori, cuptorul cu microunde este folosit pentru a încălzi rapid mâncarea sau pentru a pregăti floricele. În realitate, acest aparat ascunde mult mai multe funcții și poate deveni un adevărat ajutor de bucătărie dacă știi cum să-l folosești corect.

Autor: Andreea Catana
Publicat: Luni, 06 Octombrie 2025, 09:01 | Actualizat Vineri, 03 Octombrie 2025, 14:27

Cuptorul cu microunde este unul dintre electrocasnicele care reușesc să simplifice considerabil viața de zi cu zi, economisind timp și energie în bucătărie. Fie că este folosit pentru a încălzi rapid mâncarea, a decongela alimentele congelate sau chiar a găti preparate simple, el oferă o soluție rapidă și eficientă pentru mesele de acasă. În loc să aștepți minute bune până se încălzește cuptorul clasic sau să murdărești mai multe vase pe aragaz, câteva butoane apăsate la microunde sunt suficiente pentru a avea mâncarea gata de servit. Astfel, devine un aliat de nădejde pentru familiile active, pentru studenți sau pentru oricine dorește să câștige timp fără a renunța la confort.

De la uscarea ierburilor aromatice și până la dospirea rapidă a aluatului, cuptorul cu microunde poate reduce timpul petrecut în bucătărie și poate îmbunătăți rezultatul final al preparatelor.

CITEȘTE ȘI: 10 mituri despre cuptorul cu microunde. Este sau nu periculos pentru sănătate?

Usucă ierburi și coji pentru condimente de casă

Articolul continuă după reclamă

Puțini știu că microundele sunt cea mai rapidă metodă de a transforma ierburile aromatice în condimente. Frunzele de pătrunjel, mărar sau busuioc, dar și cojile de roșii sau portocale, se pot usca perfect în reprize scurte de 20–30 de secunde, așezate între două prosoape de hârtie. Spre deosebire de uscarea la cuptor, care poate decolora sau arde ierburile, microundele păstrează culoarea intens și aroma. Odată uscate, se zdrobesc ușor într-o râșniță și devin pudre aromate ideale pentru supe, sosuri sau marinade. Astfel, îți faci propriile condimente, fără aditivi și fără pierderi.

CITEȘTE ȘI: Pericolul ascuns din cuptorul cu microunde. Incredibil câte bacterii se găsesc în interior și cum ne afectează sănătatea

Prăjește nuci și semințe în câteva minute

Dacă până acum credeai că nucile crocante se obțin doar la tigaie sau în cuptor, microundele pot face același lucru în timp record. Amestecă nucile sau semințele cu o linguriță de ulei și un praf de sare, apoi întinde-le într-un strat subțire pe o farfurie întinsă. Gătește-le în reprize de un minut, amestecând de fiecare dată, până devin aurii și își eliberează uleiurile naturale. Avantajul acestei metode este controlul mai bun. În cuptor există riscul să le arzi rapid, pe când la microunde le verifici constant. Rezultatul este ideal pentru salate, deserturi sau gustări.

CITEȘTE ȘI: Cele mai ingenioase metode de curățare a cuptorului cu microunde cu zero efort. Experții au dezvăluit secrete simple și eficiente

Gătește legumele la aburi

Microundele sunt excelente pentru gătirea la abur a legumelor. Broccoli, fasolea verde, mazărea sau sparanghelul își păstrează culoarea vie și textura crocantă atunci când sunt acoperite cu un prosop de hârtie umed sau puse într-un vas special pentru microunde cu 1-2 linguri cu apă și acoperite cu capac pentru microunde. Două minute sunt suficiente pentru o garnitură sănătoasă. Pentru vinete sau dovlecei, 2–3 minute de microunde ajută la eliminarea apei în exces, ceea ce reduce cantitatea de ulei absorbită ulterior la prăjire. Este o metodă care conservă vitaminele și reduce timpul față de fierberea clasică.

CITEȘTE ȘI: De ce nu este bine să încălzești alimente în recipiente de plastic la cuptorul cu microunde. Avertismentul specialiștilor

Pregătește cartofi perfecți în doi pași

Cartofii copți la cuptor sunt delicioși, dar pot dura o oră. Trucul este să-i gătești mai întâi 8–10 minute la microunde, înțepați cu furculița. Apoi îi muți în cuptorul clasic la 220°C pentru încă 10–15 minute. Coaja devine crocantă, iar interiorul moale și pufos. Aceeași tehnică se aplică și la cartofii pentru hash browns sau piure. Microundele îi înmoaie rapid, reducând timpul total de gătire. În plus, metoda economisește energie, pentru că nu mai ții cuptorul clasic pornit inutil prea mult timp.

CITEȘTE ȘI: De ce toate cuptoarele cu microunde au geamul negru cu puncte mici transparente. Explicația la care nu te-ai fi gândit

Reîncălzește pizza fără să își schimbe textura

Oricine a încercat știe că pizza reîncălzită la microunde devine moale și elastică. Soluția este simplă. Pune lângă felie o cană cu apă. Aburul eliberat menține blatul moale fără să-l întărească, iar brânza se topește uniform. Dacă vrei un rezultat și mai bun, folosește putere medie timp de 60 de secunde, nu maximă. Astfel, pizza rămâne cu o textură plăcută, aproape ca atunci când a ieșit din cuptor. Este un truc rapid și util, mai ales pentru copii sau prânzuri luate pe fugă.

CITEȘTE ȘI: Top 10 alimente pe care nu trebuie să le încălzești în cuptorul cu microunde! Iată care sunt motivele

Reînvie pâinea învechită

O felie de pâine mai tare sau un corn rămas de ieri pot fi readuse la viață. Învelește pâinea într-un prosop de hârtie umezit și încălzește-o 10–15 secunde la microunde. Aburul eliberat redă elasticitatea miezului și frăgezimea. Trucul funcționează bine pentru pâine feliată, lipii sau chiar pentru brioșe. Atenție însă! Nu lăsa pâinea prea mult, pentru că se va întări la răcire. Secretul este să o consumi imediat, când aburul încă acționează și textura este moale.

CITEȘTE ȘI: De ce nu e bine să încălzești la microunde carnea de pui și cartofii gătiți. Iată la ce pericole te expui

Topește ciocolata în siguranță

Baia de aburi nu mai este obligatorie când ai un cuptor cu microunde. Ciocolata se rupe în bucăți mici, se pune într-un bol de sticlă și se încălzește 10–15 secunde, amestecând de fiecare dată. Repetă procesul până devine fluidă. Pentru o textură mai lucioasă, poți adăuga o linguriță de ulei. Această metodă este mai rapidă și reduce riscul de a arde ciocolata, care este foarte sensibilă la temperaturi mari. Poți folosi ciocolata topită pentru glazuri, sosuri sau pentru a înmuia fructe și biscuiți.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă dacă pui lămâi în cuptorul cu microunde. Întrebuințări și beneficii pe care nu le știai

Fierbe porumb în doar 3 minute

Un știulete de porumb se gătește perfect la microunde, cu tot cu frunză și mătase. Pune-l direct în aparat, setează 3 minute la putere mare și scoate-l apoi cu grijă. La nevoie adăugă încă 30 de secunde dacă porumbul necesită mai mult timp de gătire. Dacă coci la microunde mai mulți știuleți deodată atunci timpul de gătire crește.

Coaja se desprinde ușor, iar boabele rămân dulci și suculente. Spre deosebire de fierberea clasică, metoda la microunde păstrează mai bine gustul natural și reduce timpul de preparare. Este un truc excelent vara, când vrei porumb cald la picnic sau ca gustare pentru copii.

Dacă îl prepari deja curățat de frunze atunci umezește un prosop de hârtie și înfășoară coceanul de porumb în prosopul de hârtie umed (pentru a imita coaja) înainte de a-l pune în cuptorul cu microunde. Acest lucru va ajuta la păstrarea unei cantități suficiente de umiditate în timpul gătitului.

CITEȘTE ȘI: La ce folosește bicarbonatul de sodiu pus în cuptorul cu microunde. Efectele se văd imediat

Curăță cuptorul cu microunde rapid

Pentru curățarea interiorului cuptorului cu microunde, umple un bol cu apă și felii de lămâie sau o lingură de oțet. Pune-l la microunde 3–5 minute, până se formează abur. Murdăria se înmoaie și poate fi ștearsă imediat cu o cârpă. Mirosurile neplăcute dispar, lăsând un parfum proaspăt. Este cea mai simplă metodă de igienizare, fără chimicale și fără efort. În plus, dacă repeți procedeul săptămânal, cuptorul se menține curat și nu mai necesită frecare agresivă.

CITEȘTE ȘI: După ce criterii să-ți alegi cuptorul cu microunde?

Dospești mai repede aluatul

Aluatul de pâine sau pizza are nevoie de căldură și umiditate pentru a crește. În loc să aștepți ore la temperatura camerei, creează un mediu perfect cu ajutorul microundelor. Încălzește o cană cu apă timp de 2 minute, apoi pune vasul cu aluat în cuptorul cu microunde oprit, alături de cană. Mediul cald și umed accelerează dospirea, reducând timpul de așteptare și asigurând o textură mai aerată a pâinii. Este un truc pe care brutarii de acasă îl adoră, mai ales iarna, când temperaturile scăzute încetinesc procesul.

Tocăniță de pui cu vinete și roșii. Un preparat cremos, perfect pentru zilele de toamnă... Tipuri de sare: albă, neagră, roz, Kosher, Himalaya, celtică, iodată, neiodată. Ce sunt și cum se folosesc...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 € Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Andrei, despre relația cu Andrușca și despărțirea de Ella. Vezi dezvăluirile exclusive în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Tipuri de sare: albă, neagră, roz, Kosher, Himalaya, celtică, iodată, neiodată. Ce sunt și cum se folosesc
Tipuri de sare: albă, neagră, roz, Kosher, Himalaya, celtică, iodată, neiodată. Ce sunt și cum se folosesc
Horoscopul săptămânii 6 octombrie – 12 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 6 octombrie – 12 octombrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele Catine.ro
Rețetă de clătite pufoase. Cele mai bune 4 rețete de clătite americane
Rețetă de clătite pufoase. Cele mai bune 4 rețete de clătite americane
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții”... Libertatea.ro
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin. "Imperialismul" românesc și dorințele reale ale moldovenilor
De ce discuțiile despre unirea României cu Republica Moldova sunt pe placul lui Putin.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!”
Ce ar alege Irina Columbeanu între bani și iubire: „Sunt la fel de norocoasă precum mama mea!” BZI
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor
Gem de gutui cu aromă de scorțișoară și vanilie, perfect pentru umplerea clătitelor HelloTaste.ro
„Adevărații câștigători vor fi meseriașii”. Un miliardar și-a trimis fiul de 17 ani să fie sudor, ca să învețe valoarea muncii practice
„Adevărații câștigători vor fi meseriașii”. Un miliardar și-a trimis fiul de 17 ani să fie sudor, ca să... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025. Racii caută afecțiune. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat
Bolojan se bate cu 20 de ani de decizii CCR: interzici cumulul pensie-salariu la stat, îl interzici și la privat Jurnalul
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor
Meghan Markle, apariție strălucitoare la Paris Fashion Week. Motivul pentru care a revenit în lumina refletoarelor Kudika
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din toată Europa
Cel mai mare lac heliotermic din lume este în România. Ce fenomen de produce acolo, este căutat de turiști din... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan.
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii" Observator
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi în dietă
Tipuri de brânză pe care le poți consuma dacă ai colesterol ridicat. Ce modificări pot produce când le incluzi... MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap” ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii
Primele mișcări ale bebelușului la a doua sarcină. Când le poți simți și ce spun specialiștii DeParinti
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș”
Bad Bunny va fi cap de afiș la Super Bowl LX. Fanii artistului sunt în extaz: „E ceva uriaș” ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Brânză Halloumi în sos de roșii cu ardei copți și măsline
Brânză Halloumi în sos de roșii cu ardei copți și măsline Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x