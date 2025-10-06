10 moduri de a folosi cuptorul cu microunde, altele decât de a încălzi mâncarea

De cele mai multe ori, cuptorul cu microunde este folosit pentru a încălzi rapid mâncarea sau pentru a pregăti floricele. În realitate, acest aparat ascunde mult mai multe funcții și poate deveni un adevărat ajutor de bucătărie dacă știi cum să-l folosești corect.

Cuptorul cu microunde este unul dintre electrocasnicele care reușesc să simplifice considerabil viața de zi cu zi, economisind timp și energie în bucătărie. Fie că este folosit pentru a încălzi rapid mâncarea, a decongela alimentele congelate sau chiar a găti preparate simple, el oferă o soluție rapidă și eficientă pentru mesele de acasă. În loc să aștepți minute bune până se încălzește cuptorul clasic sau să murdărești mai multe vase pe aragaz, câteva butoane apăsate la microunde sunt suficiente pentru a avea mâncarea gata de servit. Astfel, devine un aliat de nădejde pentru familiile active, pentru studenți sau pentru oricine dorește să câștige timp fără a renunța la confort.

De la uscarea ierburilor aromatice și până la dospirea rapidă a aluatului, cuptorul cu microunde poate reduce timpul petrecut în bucătărie și poate îmbunătăți rezultatul final al preparatelor.

CITEȘTE ȘI: 10 mituri despre cuptorul cu microunde. Este sau nu periculos pentru sănătate?

Usucă ierburi și coji pentru condimente de casă

Articolul continuă după reclamă

Puțini știu că microundele sunt cea mai rapidă metodă de a transforma ierburile aromatice în condimente. Frunzele de pătrunjel, mărar sau busuioc, dar și cojile de roșii sau portocale, se pot usca perfect în reprize scurte de 20–30 de secunde, așezate între două prosoape de hârtie. Spre deosebire de uscarea la cuptor, care poate decolora sau arde ierburile, microundele păstrează culoarea intens și aroma. Odată uscate, se zdrobesc ușor într-o râșniță și devin pudre aromate ideale pentru supe, sosuri sau marinade. Astfel, îți faci propriile condimente, fără aditivi și fără pierderi.

CITEȘTE ȘI: Pericolul ascuns din cuptorul cu microunde. Incredibil câte bacterii se găsesc în interior și cum ne afectează sănătatea

Prăjește nuci și semințe în câteva minute

Dacă până acum credeai că nucile crocante se obțin doar la tigaie sau în cuptor, microundele pot face același lucru în timp record. Amestecă nucile sau semințele cu o linguriță de ulei și un praf de sare, apoi întinde-le într-un strat subțire pe o farfurie întinsă. Gătește-le în reprize de un minut, amestecând de fiecare dată, până devin aurii și își eliberează uleiurile naturale. Avantajul acestei metode este controlul mai bun. În cuptor există riscul să le arzi rapid, pe când la microunde le verifici constant. Rezultatul este ideal pentru salate, deserturi sau gustări.

CITEȘTE ȘI: Cele mai ingenioase metode de curățare a cuptorului cu microunde cu zero efort. Experții au dezvăluit secrete simple și eficiente

Gătește legumele la aburi

Microundele sunt excelente pentru gătirea la abur a legumelor. Broccoli, fasolea verde, mazărea sau sparanghelul își păstrează culoarea vie și textura crocantă atunci când sunt acoperite cu un prosop de hârtie umed sau puse într-un vas special pentru microunde cu 1-2 linguri cu apă și acoperite cu capac pentru microunde. Două minute sunt suficiente pentru o garnitură sănătoasă. Pentru vinete sau dovlecei, 2–3 minute de microunde ajută la eliminarea apei în exces, ceea ce reduce cantitatea de ulei absorbită ulterior la prăjire. Este o metodă care conservă vitaminele și reduce timpul față de fierberea clasică.

CITEȘTE ȘI: De ce nu este bine să încălzești alimente în recipiente de plastic la cuptorul cu microunde. Avertismentul specialiștilor

Pregătește cartofi perfecți în doi pași

Cartofii copți la cuptor sunt delicioși, dar pot dura o oră. Trucul este să-i gătești mai întâi 8–10 minute la microunde, înțepați cu furculița. Apoi îi muți în cuptorul clasic la 220°C pentru încă 10–15 minute. Coaja devine crocantă, iar interiorul moale și pufos. Aceeași tehnică se aplică și la cartofii pentru hash browns sau piure. Microundele îi înmoaie rapid, reducând timpul total de gătire. În plus, metoda economisește energie, pentru că nu mai ții cuptorul clasic pornit inutil prea mult timp.

CITEȘTE ȘI: De ce toate cuptoarele cu microunde au geamul negru cu puncte mici transparente. Explicația la care nu te-ai fi gândit

Reîncălzește pizza fără să își schimbe textura

Oricine a încercat știe că pizza reîncălzită la microunde devine moale și elastică. Soluția este simplă. Pune lângă felie o cană cu apă. Aburul eliberat menține blatul moale fără să-l întărească, iar brânza se topește uniform. Dacă vrei un rezultat și mai bun, folosește putere medie timp de 60 de secunde, nu maximă. Astfel, pizza rămâne cu o textură plăcută, aproape ca atunci când a ieșit din cuptor. Este un truc rapid și util, mai ales pentru copii sau prânzuri luate pe fugă.

CITEȘTE ȘI: Top 10 alimente pe care nu trebuie să le încălzești în cuptorul cu microunde! Iată care sunt motivele

Reînvie pâinea învechită

O felie de pâine mai tare sau un corn rămas de ieri pot fi readuse la viață. Învelește pâinea într-un prosop de hârtie umezit și încălzește-o 10–15 secunde la microunde. Aburul eliberat redă elasticitatea miezului și frăgezimea. Trucul funcționează bine pentru pâine feliată, lipii sau chiar pentru brioșe. Atenție însă! Nu lăsa pâinea prea mult, pentru că se va întări la răcire. Secretul este să o consumi imediat, când aburul încă acționează și textura este moale.

CITEȘTE ȘI: De ce nu e bine să încălzești la microunde carnea de pui și cartofii gătiți. Iată la ce pericole te expui

Topește ciocolata în siguranță

Baia de aburi nu mai este obligatorie când ai un cuptor cu microunde. Ciocolata se rupe în bucăți mici, se pune într-un bol de sticlă și se încălzește 10–15 secunde, amestecând de fiecare dată. Repetă procesul până devine fluidă. Pentru o textură mai lucioasă, poți adăuga o linguriță de ulei. Această metodă este mai rapidă și reduce riscul de a arde ciocolata, care este foarte sensibilă la temperaturi mari. Poți folosi ciocolata topită pentru glazuri, sosuri sau pentru a înmuia fructe și biscuiți.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă dacă pui lămâi în cuptorul cu microunde. Întrebuințări și beneficii pe care nu le știai

Fierbe porumb în doar 3 minute

Un știulete de porumb se gătește perfect la microunde, cu tot cu frunză și mătase. Pune-l direct în aparat, setează 3 minute la putere mare și scoate-l apoi cu grijă. La nevoie adăugă încă 30 de secunde dacă porumbul necesită mai mult timp de gătire. Dacă coci la microunde mai mulți știuleți deodată atunci timpul de gătire crește.

Coaja se desprinde ușor, iar boabele rămân dulci și suculente. Spre deosebire de fierberea clasică, metoda la microunde păstrează mai bine gustul natural și reduce timpul de preparare. Este un truc excelent vara, când vrei porumb cald la picnic sau ca gustare pentru copii.

Dacă îl prepari deja curățat de frunze atunci umezește un prosop de hârtie și înfășoară coceanul de porumb în prosopul de hârtie umed (pentru a imita coaja) înainte de a-l pune în cuptorul cu microunde. Acest lucru va ajuta la păstrarea unei cantități suficiente de umiditate în timpul gătitului.

CITEȘTE ȘI: La ce folosește bicarbonatul de sodiu pus în cuptorul cu microunde. Efectele se văd imediat

Curăță cuptorul cu microunde rapid

Pentru curățarea interiorului cuptorului cu microunde, umple un bol cu apă și felii de lămâie sau o lingură de oțet. Pune-l la microunde 3–5 minute, până se formează abur. Murdăria se înmoaie și poate fi ștearsă imediat cu o cârpă. Mirosurile neplăcute dispar, lăsând un parfum proaspăt. Este cea mai simplă metodă de igienizare, fără chimicale și fără efort. În plus, dacă repeți procedeul săptămânal, cuptorul se menține curat și nu mai necesită frecare agresivă.

CITEȘTE ȘI: După ce criterii să-ți alegi cuptorul cu microunde?

Dospești mai repede aluatul

Aluatul de pâine sau pizza are nevoie de căldură și umiditate pentru a crește. În loc să aștepți ore la temperatura camerei, creează un mediu perfect cu ajutorul microundelor. Încălzește o cană cu apă timp de 2 minute, apoi pune vasul cu aluat în cuptorul cu microunde oprit, alături de cană. Mediul cald și umed accelerează dospirea, reducând timpul de așteptare și asigurând o textură mai aerată a pâinii. Este un truc pe care brutarii de acasă îl adoră, mai ales iarna, când temperaturile scăzute încetinesc procesul.